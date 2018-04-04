Центробанк Узбекистана запретил кумовство в коммерческих банках

08:52 05.04.2018 В Узбекистане на посты руководителей коммерческих банков и их филиалов не могут назначаться близкие родственники, работающие в одной финансовой организации в должностях, предполагающих материальную ответственность друг перед другом или непосредственное подчинение. Об этом говорится в решении республиканского Центробанка, вступившем в силу 31 марта.



Кроме того, документом запрещается назначать и рекомендовать на руководящие должности в кредитных организациях граждан, при управлении которых ранее банки и другие коммерческие структуры обанкротились или ухудшили свое материальное положение при непосредственном участии топ-менеджмента, а также граждан, которым запрещено занимать высокие посты по решению суда.



Согласно новым требованиям, руководители, члены правления, главные бухгалтеры коммерческих банков должны иметь высшее экономическое образование и стаж работы в финансовой сфере от двух до десяти лет. Вместе с тем, кандидаты на указанные позиции обязаны знать законодательство, принципы денежно-кредитной политики, уметь пользоваться компьютером и банковскими программами.



Регулятор обязал коммерческие банки публиковать на своих официальных сайтах информацию о кадровых изменениях в руководстве организации. Информация о назначениях или увольнениях должна быть обнародована в течение трех дней с момента выхода соответствующего приказа. Источник - fergananews.com

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