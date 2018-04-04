Батумский морской порт/бунт. Грузинские докеры восстали против своих "хозяев" из АО "КазТрансОйл"

07:41 05.04.2018 О ситуации в Батумском морском порту

АО "КазТрансОйл" отслеживает возникшую ситуацию с протестом работников в Батумском морском порту и действия администрации БМП по ее разрешению



Служба по связям с общественностью ивнутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл",



АО "КазТрансОйл" отслеживает возникшую ситуацию с протестом работников в Батумском морском порту (БМП) и действия администрации БМП по ее разрешению.

В настоящее время 8 работников БМП объявили голодовку. Требования протестующих касаются восстановления на работе ранее уволенных по соглашению сторон работников, достигших пенсионного возраста; выдачи финансовой помощи по поводу праздника Пасхи; пересмотра страхового пакета; увеличения заработной платы работников порта и другие.

Администрацией БМП предложено начать переговоры в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии, и рассмотреть совместно с профсоюзом порта все возникшие вопросы.

Администрация Батумского морского порта обеспечила участников голодовки водой, медикаментами, организовано постоянное дежурство медицинской бригады.

Обо всех принятых решениях по разрешению ситуации в БМП будут своевременно информированы общественность и СМИ.



Справка:

АО "КазТрансОйл" - национальный оператор РК по магистральному нефтепроводу, с 22 августа 2017 года владеет 100% долей участия в ООО "Батумский нефтяной терминал", через которое осуществляется непосредственное владение и управление производственными активами в Грузии. ООО "Батумский нефтяной терминал" имеет эксклюзивные права на управление в отношении 100% доли ООО "Батумский морской порт". ООО "Батумский нефтяной терминал" предоставляет услуги по перевалке, транспортировке, экспедированию, приобретению и реализации нефти, нефтепродуктов и газа, а также продуктов их переработки.



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Представители руководства АО "КазТрансОйл" вылетели в г. Батуми для участия в урегулировании ситуации в Батумском морском порту

Сегодня для переговоров с бастующими работниками Батумского морского порта (БМП) и участия в нормализации операционной работы БМП в Батуми вылетели члены Правления АО "КазТрансОйл": заместитель генерального директора Орал Идырысов и управляющий директор Жайдарман Исаков.

Позиция АО "КазТрансОйл" по забастовке работников и организации акции голодовки – решение всех вопросов в рамках правового поля Республики Грузия, на территории которой находится объект, в рамках процедуры медиации, предусмотренной трудовым законодательством Грузии.

По ситуации с самовольным выходом пришвартованных судов портового флота Батумского морского порта и блокированием входного фарватера: 3 апреля 2018 года в 23.00, при участии правоохранительных органов Аджарии, выход в акваторию порта был освобожден, суда пришвартованы к причалам порта. В настоящее время работа порта возобновлена, объект действует в прежнем режиме. По факту самовольного выхода судов портового флота и блокирования входного фарватера правоохранительными органами Республики Грузия начаты следственные мероприятия.

О ходе урегулирования ситуации общественность и СМИ будут информироваться по мере развития событий.



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Двое из восьми работников Батумского морского порта прекратили голодовку

Остальные участники протеста прекратили акцию и вернулись к рабочим местам.

Такого решения удалось достичь в процессе переговоров, в которых приняли участие протестующие работники и профсоюз БМП, представители правительства Автономной Республики Аджарии, руководство управляющей компании ООО "Батумский нефтяной терминал".

О ходе урегулирования ситуации общественность и СМИ будут информироваться по мере развития событий.



4 апреля 18 Источник - nomad.su

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