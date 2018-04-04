Деревня Гадюкино? Лондон разведал, где в России произвели яд "Новичок" для Скрипалей, - Times

07:38 05.04.2018 Британское спецслужбы заявили, что знают, где на территории России расположено место производства вещества "Новичок", которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. "Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери", - пишет газета Times.



Ранее же ученые не могли с точностью сообщить, где было произведено отравляющее вещество. При этом издание отмечает, что место производства было определено "на основе научного анализа и разведывательных данных". Однако тут же есть оговорка, что в этой информации "нет 100-процентной уверенности".



Напомним, "Свободная пресса" сообщала, что Россия рассчитывает на торжество здравого смысла в "деле Скрипаля" и во всех других аспектах международных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



5 апреля 18 Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522903080

Новости Казахстана

