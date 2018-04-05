Давить Скоттов. "Центерра", несмотря ни на что, продолжает корячится в Киргизии

07:34 05.04.2018 Компания "Центерра" ставит целью продолжить работу на Кумторе



Премьер-министр Сапар Исаков 4 апреля встретился с исполнительным директором разработчика золоторудного месторождения Кумтор – канадской компании "Центерра Голд Инк" – Скоттом Перри. Как сообщает пресс-служба правительства, стороны подробно обсудили перспективы развития компании и выразили заинтересованность в углублении сотрудничества.



Исаков отметил постепенное исполнение условий соглашения, подписанное между Кыргызстаном и "Центерра Голд Инк" 11 сентября 2017 года.



В свою очередь Скотт Перри сообщил, что "Кумтор Голд Компани" провела работу по исполнению всех рекомендаций по улучшению экологической ситуации в ареале месторождения компании АМЕС, привлеченной кыргызским правительством в качестве независимого международного эксперта. На переговорах был поднят вопрос продления срока разработки месторождения.



Скотт Перри подтвердил намерение компании вложить дополнительные инвестиции в дальнейшую геологоразведку порядка 25 млн долларов, чтобы продлить работу рудника, который обеспечивает рабочими местами около 5 тысяч местных специалистов и является крупнейшим налогоплательщиком:



В прошлом году правительство сообщило о предложении Скотта Перри забрать 100% акции Кумтора, при этом Кыргызстан должен был выйти из состава "Центерры Голд".



Согласно заключенному в прошлом году соглашению, ежегодный экологический платеж был увеличен с 310 тысяч долларов до 3 млн долларов.



Источник: "Азаттык"



5 апреля 2018 Источник - Азаттык уналгысы

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