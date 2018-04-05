КырПремьер Исаков заигрывает с басмач-активом. Прием молодых патриотов

07:32 05.04.2018 Сапар Исаков встретился с объединениями "Мекен шейиттери", "Айкол Ала-Тоо", "Герои Апреля", "Айкол Таза коом", "Патриот"



Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сегодня, 4 апреля, встретился с представителями общественных объединений родных и близких погибших, пострадавших в апреле 2010 года, а также участников тех событий.



Среди них объединения "Мекен Шейиттери", "Эр Теги", "Айкол Ала-Тоо", "Апрель Баатырлары", "Апрель.Элим.Кыргызстан", "Апрель Байрагы", "Айкол Таза Коом", "Патриот", "Эл Сакчы".



В своем выступлении глава правительства отметил, что страна пережила большую скорбь, потеряв граждан в апрельских событиях.



"Все должны понимать, что эти жизни ушли не просто так. Они погибли ради будущего всей республики, ради справедливости. И все должны об этом помнить. Люди боролись во имя чистой и процветающей страны. После этих событий власти прислушиваются к каждому слову нашего народа. Ведь самое большое богатство – это мнения людей, которые направлены на принятие справедливых решений", - сказал он.



Участники встречи задали свои вопросы и внесли предложения по социально-экономической помощи семьям погибших и пострадавших. Премьер-министр выслушал каждого, ответил на их вопросы и дал соответствующие поручения.



После Сапар Исаков наградил отдельных участников Почетными грамотами Правительства Кыргызской Республики.



Источник: kyrgyztoday.org

Автор: Таалайбек Асанов



5 апреля 2018 Источник - gezitter.org

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