Товарищ Ын заходит с китайских козырей, - В.Павленко

07:28 05.04.2018 Навстречу исторической встрече Кима с Дональдом: Россия и Китай грамотно растягивают стратегические коммуникации Вашингтона



Резкое обострение российско-западных отношений, вызванное демонстративной "солидарностью" с Британией в пресловутом "деле Скрипаля" большинства стран НАТО и Европейского союза, получает соответствующую оценку и на Востоке. Только там она противоположна западной. Об этом свидетельствует жесткая реакция Китая на высылку западными странами российских дипломатов.



Показательно, что в соответствующей редакционной статье The Global Times, издания, которое считается, что отражает точку зрения официального Пекина, содержатся два важнейших, показательных тезиса. Первый: "Запад – лишь небольшая часть мира". И второй: призыв к незападным странам "укреплять единство и предпринять совместные усилия", чтобы защитить себя от западной "тактики запугивания". Через эту призму в России и следует рассматривать итоги недавнего визита в Пекин главы КНДР и правящей Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына.



Прежде всего, обратимся к международному контексту, в который этот визит был помещен. Обращает внимание жесткий обмен риторикой между Пхеньяном и Вашингтоном, в котором американский лидер Дональд Трамп, даже с поправкой на собственную экстравагантность, можно сказать, что потерял лицо, бросившись угрожать КНДР "бурей и яростью" и меряться с ней размером "ядерных кнопок". При том, что хорошо известно: для США уничтожение даже одного мегаполиса считается "неприемлемым ущербом", и именно на этом в свое время сломала себе хребет рейгановская концепция "ограниченной ядерной войны".



Очень быстро выяснилось, что загнав себя в тупик, Трамп развязал руки, прежде всего, своим внутренним врагам из так называемого "глубинного государства", силы которого в середине января попытались организовать провокацию с ракетной атакой на Гавайские острова и Японию, списав ее на КНДР. Несмотря на ее неудачу, тем самым были провидчески показаны основные пострадавшие от бездумной политики Белого дома стороны: сами США и их японские сателлиты, отношение к которым в континентальной Азии общеизвестно. После этого на фоне зимней Олимпиады начался, причем, по инициативе Пхеньяна, процесс межкорейского сближения – Пхенчхан посетила младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, передавшая президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение посетить Пхеньян.



Почувствовав реальные перспективы дипломатической изоляции в АТР, где, в отличие от Европы, у США нет совсем уж законченных и пресмыкающихся вассалов, Трамп откровенно задергался и согласился на личную встречу с Ким Чен Ыном, о которой до этого и думать не хотел. Вроде договорились на конец апреля, и на этом фоне происходит визит Кима в Пекин, который – надо прочувствовать этот подтекст! - с неподдельной радостью воспринимают и одобряют в Москве и Сеуле. И с натуральным "зубовным скрежетом", злобно озираясь на южных корейцев, "поддерживают" в Вашингтоне.



"В течение долгих лет и при различных администрациях все говорили, что нет даже небольшой возможности достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова. Сейчас есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что правильно для его народа и всего человечества. С нетерпением жду нашей встречи", - в такую формулу облек Белый дом свою "хорошую мину при плохой игре". И понятно при этом, что полученный им со всех сторон – от Пхеньяна, Сеула и прежде всего из Пекина - щелчок по носу оказался чувствительным, ибо на самом деле "одобрять" Трампу тут нечего, не его это игра. Это – его проигрыш, по крайней мере, промежуточный.



Почему? Очень просто. Во-первых, никуда не деться от того факта, что перед встречей с Трампом Ким Чен Ын предпочел заручиться прямой поддержкой Китая, что ему, несомненно, удалось, совершив весьма удачный ввиду своей неожиданности для США дипломатический маневр. И "позитивно оценивая" итоги встречи Кима с Си Цзиньпином, Трамп на переговорах ни на секунду не забудет о том, что имеет дело с позицией не только самого Пхеньяна, но и Пекина, с которым у того "часы сверены". Собственно, о "хорошей встрече с Кимом", по словам самого Трампа, он узнал лично от председателя Си, и у американского президента – о восточные дипломатические тонкости! – не было ни единого повода ни в этом усомниться, ни позволить себе этому не "обрадоваться", по крайней мере, публично - "А что подумал кролик, никто не узнал потому, что он был очень воспитанный"…



Во-вторых, наиболее болезненная тема для Трампа, на кон которой он поставил свой политический престиж – денуклеаризация Корейского полуострова. Ведь если американский лидер не "одолеет" северокорейского, то кто он в глазах собственного истеблишмента, который другими категориями мыслить не способен? Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин извещает Трампа о направлении в Пхеньян спецпосланника и, подобно Си Цзиньпину, делает это в форме, которая не позволяет Вашингтону буквально ни за что "зацепиться" (по форме все верно, по существу – над Вашингтоном издевательство).



"Интересно, что стороны по-разному расставили акценты и главные цели запланированной поездки спецпосланника Муна в Пхеньян, - обращают внимание авторы комментария в "Российской газете". - Если по версии Сеула они хотят прояснить и уточнить те вопросы, которые были обсуждены в ходе визита Ким Е Чжон, попутно выяснив намерения руководства КНДР, то в Вашингтоне подчеркнули, что Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп отметили первостепенную важность того, чтобы любые переговоры с Пхеньяном были направлены на итоговый отказ КНДР от ядерного оружия".



Белый дом, буквально по Фрейду, "за уши" притягивает себе в актив "главный очаг собственного же перевозбуждения". Ну, надо же ему как-то спасать "честь мундира"! Хотя даже из этого скупого сообщения видно, что ситуация развивается отнюдь не по вашингтонскому сценарию.



А вот аналогичный "привет" из Пекина. "Си Цзиньпин, описывая встречу (с Ким Чен Ыном. – авт.), употребил формулировку, что она "прошла в особое время и имеет огромное значение"… Китайская сторона подчеркивает, что в этом году Республика Корея и КНДР смогли "выйти из порочного круга, заводившего двусторонние отношения в тупик", - отмечается на сайте Китайского национального радио (пер. Виктории Сухомлиновой. – авт.). И исчерпывающее уточнение в материале The Global Times со ссылкой на государственный официоз – информационное агентство "Синьхуа": "Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается цели денуклеаризации полуострова, обеспечения мира и стабильности на полуострове и решения проблем посредством диалога и консультаций".



Денуклеаризация – на корейских, очень похоже, что объединенных, северных и южных, с участием Китая, условиях. Но никак не на вашингтонских, ибо на берегах Потомака под денуклеаризацией понимают нечто другое – капитуляцию КНДР. А вот этого Белому дому, солидарно подчеркивают в Пекине и Сеуле, - не видать как своих ушей.



И случайно ли так сильно возбуждаются японцы, послание которых буквально пропитано как тревогой за себя любимых, так и досадой на незадачливых "старших товарищей", не оправдывающих высокого "самурайского" доверия. "Мы хотели бы получить всеобъемлющие объяснения от Китая, - заявил во время выступления в парламенте премьер-министр Синдзо Абэ. - Япония намерена тщательно проанализировать всю поступающую информацию, касающуюся данной поездки".



Ну, явно нет у официального Токио никакой уверенности в том, что денуклеаризация КНДР если и пойдет, то под вашингтонским контролем. Скорее, наоборот, сквозит ощущение, что Вашингтон ситуацию не только не контролирует, но плетется в фарватере других игроков. И что же это за "Акела" такой, который то и дело стал промахиваться?!



В-третьих, визит Ким Чен Ына не только укрепил китайско-северокорейские отношения перед лицом США, но и снял некоторые напряженности, появившиеся между странами ввиду присоединения Пекина под давлением Вашингтона к санкциям против КНДР. В частности, к прошлогоднему прекращению импорта в Поднебесную угля. Это в китайских СМИ подчеркивается особенно. "Китай и КНДР продемонстрировали всей мировой общественности, что всяческие догадки и предположения относительно китайско-северокорейских отношений, возникающие в последнее время, были несостоятельны", - сообщает упомянутый сайт Китайского национального радио (пер. Виктории Сухомлиновой. – авт.).



Ему вторит Интернет-ресурс "Хуаньцю ван": "В конце прошлого года действия отдельных стран и сил довели ситуацию на Корейском полуострове до опасного предела. Даже после Олимпийских игр эта позиция, подразумевающая жесткое давление на КНДР, не изменилась... Китайско-северокорейские отношения в этом ключе носят созидательный характер, и подход других стран также должен быть созидательным, а не провоцирующим напряженность", - показательно поучают его авторы самозваного "мирового гегемона", давая ему наставления перед "судьбоносной" встречей с Кимом (пер. Виктории Сухомлиновой. – авт.).



Что имеем в "сухом остатке"?



Прежде всего, отметим признаки укрепляющегося стратегического партнерства России и КНР в противостоянии попыткам возрождения американской гегемонии. Наша страна, крепко вовлеченная в кризисные ситуации на флангах Черноморского театра военных действий (ТВД) – в Сирии и на Украине – не может бесконечно растягивать свои приоритеты по всему гигантскому периметру своих границ. И угроза американского вмешательства вблизи наших дальневосточных рубежей, в отражении которой деятельное участие принимает Китай, - пример совпадения геополитических интересов и соответствующего распределения сил.



Особенно наглядный ввиду того, что в противостоянии с КНР Соединенные Штаты и коллективный Запад встречаются с несколько иными технологиями, чем в борьбе с Россией. И в поисках подходов к тем и другим, а главное - к их сопряжению, заокеанские стратеги теряют время и темпы. Конечная цель этих наших действий, взаимно дополняющих друг друга, очевидна: заставить Запад уйти в ареал его естественного обитания, прекратив выдавать себя за вершителя судеб народов и планеты.



В конце концов, повторим тезис The Global Times: "Запад – лишь небольшая часть мира". И уточним, какая именно часть: европейский аппендикс Большой Евразии с двумя "непотопляемыми (?) авианосцами" - Британией на Западе и Японией на Востоке.



Плюс "островная периферия" мира в виде Североамериканского континента, роль которого в глобальной политике, если умерить амбиции дяди Сэма, уменьшится до масштабов XIX века, когда происходившее в США, как и они сами, остальной мир интересовало откровенно мало. Сирия, Украина и Корейский полуостров – это плацдармы, на которых сегодня решается судьба планеты и всей человеческой цивилизации так, как она в свое время решалась в Сталинграде, под Курском и при разгроме Квантунской армии.



И второе. Трудно переоценить интеграционные тенденции, которые в ходе этого раунда "Большой Игры" складываются на самом Корейском полуострове. Если предположить, что они получат соответствующее логическое не только развитие, но и завершение, то это будет удар по очень многим крупным геополитическим интересам. Во-первых, по американским, во-вторых, по японским, и в-третьих, по интересам всего коллективного Запада.



Гипотетической объединенной Корее, у которой нет объективных противоречий с крупнейшими сухопутными соседями – Россией и Китаем, но зато хватает их с морской Японией, не останется резона сохранять на своей территории ни американские оккупационные войска, ни американскую систему ПРО. Словом, как складывается – наблюдаем, а как сложится – увидим.



Владимир Павленко

31 марта 2018 Источник - iarex.ru

