Харе, Кришна! Узбекистан предложил Индии создать оборонный производственный комплекс, - Economic Times

07:18 05.04.2018 Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный производственный комплекс. Об этом пишет издание The Economic Times.

Издание отмечает, что размещение оборонного комплекса в Узбекистане позволит Индии выйти на рынки Центральной Азии.



Сейчас Узбекистан и Индия обсуждают данное предложение. При этом Индия намерена поставлять оборонное оборудование в Узбекистан.



Издание пишет, что государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар обсудил вопросы сотрудничества в сфере обороны с руководством Узбекистана. Стороны также намерены сотрудничать в подготовке военных.



The Economic Times подчеркивает, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осенью посетит Индию. Страны планируют поднять двусторонние отношения до стратегических.



04 апреля 2018 Источник - UzDaily.uz

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