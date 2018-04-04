|Харе, Кришна! Узбекистан предложил Индии создать оборонный производственный комплекс, - Economic Times
07:18 05.04.2018
Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный производственный комплекс. Об этом пишет издание The Economic Times.
Издание отмечает, что размещение оборонного комплекса в Узбекистане позволит Индии выйти на рынки Центральной Азии.
Сейчас Узбекистан и Индия обсуждают данное предложение. При этом Индия намерена поставлять оборонное оборудование в Узбекистан.
Издание пишет, что государственный министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар обсудил вопросы сотрудничества в сфере обороны с руководством Узбекистана. Стороны также намерены сотрудничать в подготовке военных.
The Economic Times подчеркивает, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев осенью посетит Индию. Страны планируют поднять двусторонние отношения до стратегических.
04 апреля 2018