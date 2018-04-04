 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Переименование "русских" улиц в Караганде вызвало жаркие споры общественности
07:13 05.04.2018

Всего в городе хотят переименовать 16 улиц

Сегодня, 3 апреля, в актовом зале Дома союзов г. Караганды состоялись общественные слушания по переименованию 16 улиц города, пишет корреспондент NV.kz. В список, в основном, вошли улицы с устаревшими названиями.

Публичные слушания провел Общественный совет города. Инициатива вызвала горячие споры между карагандинцами.
Ранее власти города анонсировали общественные слушания по переименованию 18 улиц, но сегодня с переименованием 2 улиц: Грейдерная и Революционная, решили повременить. Так, в Доме союзов обсудили переименование 6 улиц района имени Казыбек би и 10 улиц Октябрьского района города.

"С целью упорядочения ономастических наименований и модернизации исторических названий Президентом Республики Казахстан было дано поручение акиматам всех уровней заменить устаревшие, с идеологической точки зрения, повторяющиеся в регионах, наименования на исторические названия и близкие к познаниям национальных традиций. Казахстан уже более 25 лет является государством со своей самобытной историей становления независимости, о которой долгое время мечтали наши предки. Именно поэтому необходимо переменование идеологически устаревших улиц, которые не несут в себе никакой смысловой нагрузки", - рассказала Баян Нуртаева, руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков города Караганды".

Часть горожан громко призывала присвоить некоторым улицам имена казахских батыров, писателей, акынов, космонавтов. Другая часть, более консервативная, голосовала за то, чтобы оставить все как есть и сосредоточиться на других, более важных, проблемах города.

"Улицы должны называться по праву создателя. Они создали, они построили эти улицы", - негодовал один из участников собрания.
"Есть аптечная улица. В каждом доме есть аптечка, надо тогда всю Караганду назвать аптечной улицей. Если назвать улицу Угольная, Караганда вся угольная. Эти старые улицы названы по состоянию того времени. Сейчас подрастающее поколение нужно воспитывать в духе патриотизма. Много батыров, а сколько наших просветителей осталось… Поэтому наши вот эти переименования улиц, они своевременны я считаю", - выступала другая жительница города.
Разрядил обстановку секретарь городского маслихата Кудайберген Бексултанов, который призвал всех к единству и взаимному уважению.

Список улиц, предложенных для переименования:
1. 3-я Кочегарка
2. Насыпная
3. Отвальная
4. Паровозная
5. Пахотная
6. Батарейная
7. Болотная
8. Коминтерна
9. Мануфактурная
10. Пионерская
11. Рабкоровская
12. Совхозная
13. Социалистическая
14. Торпедная
15. Портовская
16. Пикетная

На сегодняшний день в стране действует поэтапный порядок переименования улиц, утвержденный законодательством. Первый этап - общественные слушания с участием горожан. Здесь были выслушаны и учтены все доводы "за" и "против". Большинство карагандинцев, пришедших на общественные слушания, проголосовали за переименование каждой из 16 улиц города. Новые названия этих улиц, конечно, пока неизвестны.
Затем, на основании протокола слушаний, будет вынесено постановление городского акимата. Далее на сессии городского маслихата решение примут депутаты. После этого материалы будут переданы в областное Управление по развитию языков для подготовки пакета документов. Окончательное решение принимает Республиканская ономастическая комиссия.

Жигер Шуданбеков, 3 апреля 18

Источник - "Новый вестник", Караганда
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