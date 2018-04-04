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Дорога в Дагестан. Зачем Каспийскую флотилию РФ переводят в Каспийск, - И.Крамник
06:59 05.04.2018

Минобороны России приняло решение о переводе главной базы Каспийской флотилии ВМФ РФ в Каспийск. В чем причина этого решения и каковы его возможные последствия - разбирался портал iz.ru.

Изменение возможностей

Роль и задачи Каспийской флотилии (КФл) можно разделить на два этапа - до и после ввода в строй кораблей с ракетным комплексом "Калибр". В 2012–2014 годах в состав флотилии вошли четыре корабля, способные нести в общей сложности 32 крылатые ракеты дальностью полета в зависимости от модификации от 1,5 тыс. до 2,8 тыс. км, а также противокорабельные ракеты дальностью до 300 км.

Такое перевооружение сразу изменило "вес" флотилии в целом. Если до этого данное объединение могло обеспечить завоевание господства на море и определенные возможности действий по берегу, то получив "Калибры", флотилия превратилась в средство стратегического воздействия на страны региона от Средиземноморья и Персидского залива до горных районов Центральной Азии.

32 крылатые ракеты, даже без учета возможности перезарядки, позволяют надежно поразить до двух десятков стратегически важных целей (учитывая возможность промахов), что в войнах со странами третьего мира зачастую означает неприемлемый ущерб.

Боевое применение

Новые возможности флотилии были эффектно продемонстрированы 7 декабря 2015 года, когда четыре ее корабля - корвет "Дагестан" и малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" - запустили 26 ракет 3М14 по объектам на территории Сирии, контролируемым силами террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в России).

"Калибры" после этого неоднократно применялись надводными кораблями и подводными лодками из Средиземного моря, кроме того, по целям в Сирии запускались крылатые ракеты воздушного базирования, однако использование Каспийской флотилии в качестве носителя стратегического вооружения означало новое качество и новые возможности проекции силы в регионе для России.

Географические проблемы

В советский период главной базой КФл был Баку. После распада СССР флотилия базируется на территории РФ - в Дагестане и Астраханской области. Штаб и управление флотилии расположены в Астрахани, этот город является в настоящее время главной базой объединения.

К сожалению, базирование в Астрахани влечет за собой ряд трудно решаемых проблем. В первую очередь это сложности со своевременным выходом боевых кораблей в море - в зимний период Волга периодически замерзает в том числе и в нижнем течении, кроме того, глубины дельты трудно предсказуемы и риск сесть на мель, особенно при срочном выходе, сохраняется всегда - даже для относительно небольших кораблей 3–4-го рангов.

Почему Каспийск

Каспийск рассматривался в качестве потенциальной главной базы флотилии с середины 1990-х годов, однако вплоть до второй половины 2000-х переводу флотилии в этот город препятствовала высокая террористическая опасность, а кроме того, значительную часть средств, выделяемых на обновление инфраструктуры ВМФ, "съедали" объекты в Новороссийске, Владивостоке, Вилючинске и других более приоритетных базах.

В настоящее время уровень террористической угрозы в Дагестане значительно понижен, а военные расходы позволяют профинансировать необходимые работы по переносу главной базы.

В Каспийске, рядом с портом завода "Дагдизель" - одного из флагманов в производстве вооружения для ВМФ, - уже базируется 106-я бригада надводных кораблей, в состав которой входят как раз наиболее мощные боевые единицы флотилии, несущие "Калибры", и ряд других частей. В этих условиях перевод управления флотилии поближе к главным силам вполне логичен.

Возможные последствия

Перебазирование означает в первую очередь резкое повышение боевой готовности флотилии - управление значительно упростится, а выход в море будет занимать десятки минут вместо нескольких часов. Немаловажным фактором является создание новой инфраструктуры и появление тысяч рабочих мест в Дагестане - одном из самых проблемных регионов России, с наиболее высокими показателями безработицы.

С политической точки зрения это означает рост доверия к правоохранительным структурам и органам госбезопасности в республике и признание их способности контролировать ситуацию.

Время и деньги

Строить придется достаточно много. Расширение порта потребует, помимо возведения причалов и пирсов, дноуглубительных работ и сооружения дополнительных молов, прикрывающих акваторию от штормов. Размещение воинских частей потребует новых казарм, жилья для офицеров и контрактников, штабных, складских и прочих необходимых зданий, включая медучреждения, школы и детские сады. В городе планируется также построить судоремонтный завод.

Перевод очевидно не будет одномоментным - создание инфраструктуры займет 3–4 года и обойдется, по разным оценкам, в 20–30 млрд рублей. Реализация этого проекта, помимо всего прочего, может стать пилотной для последующих крупных инфраструктурных программ в регионе - при должном контроле за расходом средств и качеством работ, подобно тому как для Краснодарского края и Крыма таким образцом является строительство моста через Керченский пролив.

Ударный потенциал флотилии на этом фоне, не исключено, имеет второстепенное значение.

Илья Крамник
5 апр. 18

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522900740
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