В Астане издан труд философа Н. Досмухамета "Государство и нация". Развивая идеи Елбасы...

06:55 05.04.2018 В Астане презентовали научную монографию "Государство и нация"

Н. Досмұхамет является автором таких изданий, как "Духовно-нравственное просвещение" и "Доктрина национального единства Казахстана"



В Евразийском национальном университете им Л. Гумилева состоялась презентация научной монографии, посвященной программной статье Главы государства "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", передает официальный сайт столичного акимата.



Автор книги – доктор философии, член Европейской академии естественных наук и Оксфордского академического союза Нұр-Ахмет Досмұхамет.

По его словам, монография затрагивает вопросы развития социальных сообществ, начиная с семьи и заканчивая нацией.

"Последовательно в этой книге рассматриваются ступени развития семьи, ее составляющей, вопросы воспитания детей, также затронуты такие понятия, как гражданское общество, что такое этнос, что такое народ, что такое нация, чем они друг от друга отличаются", – рассказывает Н. Досмұхамет.



На сегодняшний день опубликовано 500 экземпляров монографии.

"Книги будут переданы в дар городским библиотекам и ученым, которые обязуются организовать дискуссию", – сообщил автор.

Отметим, Н. Досмұхамет является автором таких изданий, как "Духовно-нравственное просвещение" и "Доктрина национального единства Казахстана".



В презентации научной монографии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Астаны и общественные деятели Казахстана, а также преподаватели и студенты ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.



4 апреля 18 Источник - astana.gov.kz

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