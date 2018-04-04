 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Черная полоса. За сутки разбилось 2 самолета (F-16 и AV-8B Harrier II) + 1 вертолет (CH-53E Super Stallion) ВВС США
06:50 05.04.2018

Боевой самолет F-16 ВВС США разбился в районе авиационный базы Неллис вблизи Лас-Вегаса в штате Невада, сообщают американские СМИ

"Состояние летчика в настоящее время неизвестно", - передает телеканал Fox News.

F-16 - многофункциональный легкий истребитель 4-го поколения, один из основных боевых самолет в составе Военно-воздушных сил США.

Это уже третье военное воздушное судно США, разбившееся за сутки.

Как сообщала "Русская Весна", вчера был черный вторник морпехов США: Разбились штурмовик и тяжелый военный вертолет, погибли 4 военнослужащих.

***

3 апреля в Калифорнии во время планового тренировочного полета потерпел крушение вертолет CH-53E Super Stallion морской пехоты США из состава 3-го авиакрыла морской пехоты.

По предварительным данным, четыре находившихся на борту человека погибли.

Инцидент произошел неподалеку от небольшого города Эль Сентро на юге штата.

Как сообщает командование, пока неизвестно, были все погибшие в крушении морскими пехотинцами. Имена погибших не будут названы в течение ближайших 24 часов, пока обнаруженные тела не пройдут процедуру опознания ближайшими родственниками.

Как ранее сообщала "Русская Весна", также во вторник разбился палубный штурмовик вертикального взлета AV-8B Harrier II корпуса морской пехоты США. Он упал в Джибути сразу после взлета. Летчик выжил, но получил травмы и был госпитализирован.

Источник - rusvesna.su
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