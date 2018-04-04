|Сайт Ratel.kz приостанавливает работу. Под давлением судов и властей
06:43 05.04.2018
Марат Асипов получил статус подозреваемого.
Марат Асипов получил статус подозреваемого, сообщает Вадим Борейко на своей странице в Facebook.
"- Только что Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz, вышел с допроса, который длился 8 часов."
"Сапа Мекебаев еще находится на допросе с обеда. Анне Калашниковой он еще предстоит."
"У Марата теперь статус подозреваемого. То же ожидает и Сапу с Аней, - сказал Марат."
"Это по какимжановскому уголовному делу. Суд по гражданскому, о доменном имени, состоится завтра, 5 апреля. Ратель пока приостанавливает работу, - сообщается на странице Борейко. "
Журналистов Ratel и Forbes уже задерживали, но потом отпустили.
4 апреля 2018,