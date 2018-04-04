Сайт Ratel.kz приостанавливает работу. Под давлением судов и властей

06:43 05.04.2018 Марат Асипов получил статус подозреваемого.



Марат Асипов получил статус подозреваемого, сообщает Вадим Борейко на своей странице в Facebook.



"- Только что Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz, вышел с допроса, который длился 8 часов."



"Сапа Мекебаев еще находится на допросе с обеда. Анне Калашниковой он еще предстоит."



"У Марата теперь статус подозреваемого. То же ожидает и Сапу с Аней, - сказал Марат."



"Это по какимжановскому уголовному делу. Суд по гражданскому, о доменном имени, состоится завтра, 5 апреля. Ратель пока приостанавливает работу, - сообщается на странице Борейко. "



Журналистов Ratel и Forbes уже задерживали, но потом отпустили.



4 апреля 2018, Источник - zakon.kz

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