 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.04.2018
06:43  Сайт Ratel.kz приостанавливает работу. Под давлением судов и властей
06:40  Пекин предлагает решить корейский вопрос без Москвы, - "НГ"
06:38  Американские пошлины возмутили Китай, - В.Скосырев
06:34  Трамп передумал выводить войска из Сирии. Веселый болтун
01:00  Операция "Гнев Евфрата" и другие тайны Сирии, - С.Шакарянц
00:59  Китай жестко стелет Трампу, - И.Кузнецов
00:56  Россия, Турция и Иран вытесняют Запад с Ближнего Востока? - "Atlantico"
00:07  Трения между США и КНР нанесут удар по мировой экономике, - Нагахиса Сиобара
00:01  Отношения Турции и России выходят на небывалый уровень "стратегического партнерства", - Таха Акйол
Среда, 04.04.2018
21:31  Покушения на конституционный строй Узбекистана были поставлены на регулярную основу, - М.Захидов
21:25  Нурлан Ермекбаев вернулся на пост секретаря СовБеза Казахстана
21:16  Дархан Калетаев - новый министр по делам религий и гражданского общества Казахстана
21:12  Союз журналистов Казахстана требует от Генпрокурора прекратить погром независимых СМИ
20:04  Поделили небо. Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний
19:31  Братья Жээнбекова вмешиваются в президентские дела, - Багыт.kg
19:14  Старший зять Казахстана Тимур Кулибаев стал сопредседателем Казахстанско-Германского Делового совета
18:58  Сердара Аркадаговича уличили в нарушении Конституции Туркменистана
18:29  Хукума Хатлонской области Таджикистана Гулмахматзода обвинили в плагиате - 165 заимствований
18:23  Воспитанницы Чуйской школы-интерната незаконно были усыновлены иностранцами. Возбуждено уголовное дело
17:31  Талгат Донаков в 3-й раз назначен главой Высшего Судебного Совета Казахстана
15:25  Вышел из дома... В Актау разыскивают пропавшего без вести экс-депутата Сергея Кутепова
14:36  Кто сломал игру Лондона против Москвы? - С.Стремидловский
14:35  Global Times: Вашингтон дорого заплатит за торговую войну с Китаем
14:33  National Interest: КНДР может превратиться в еще один Пакистан?
14:28  Белые и злые. Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы, - С.Костецкий
14:27  В тени кебабов. Мигранты захватили шведский город Мальме. Их боятся даже бабушки
14:25  США готовят новые пошлины на 1300 продуктов из Китая
14:24  Космос как фронтир, - Алексей Анпилогов
14:22  Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева перечислила призовые пострадавшим в Кемерово
14:20  Исламский и пост-исламский Узбекистан, - Б.Мусаев
08:54  Надо ли Владимиру Путину лететь в Вашингтон? - Ю.Баранчик
08:53  Россия и Китай теснят США в угол, - А.Халдей
08:48  Бишкек. Жээнбеков срочно поменял "атамбаевского" нач-ка Службы охраны. Береженого... бережет
08:35  Ходжа-Аъло против Уч-Добо. Продолжаются бои камнеметчиков на кыргызо-таджикской границе
08:20  90-е. Шабаш непослушания. Как умирал СССР, - Юрий Поляков (мемуары)
08:18  Бурятский "перевал Дятлова": что случилось в 1993 году с туристами из Казахстана
08:04  Наследный принц Саудовской Аравии намерен построить крупнейший в истории нефтяной картель
07:24  ГКНБ Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев и еще один "энергетик"
07:05  Работников госучреждений Ашхабада вынуждают уходить в неоплачиваемые отпуска
07:00  От Турции ждут цепной реакции, - аккуйский репортаж А.Колесникова
06:45  РосГосдума обещает мигрантам обязательную дактилоскопию, - Е.Трифонова
06:42  "Чистый ислам" в России хотят объявить вне закона, - А.Приймак
00:47  США покидают Сирию? Трамп навоевался, - Newsweek
00:43  Аральская катастрофа: как это было, кто виноват и что делать?
00:35  В Москве издан сборник документов "Россия и Центральная Азия. Конец XIX - начало XX века" (сост. - Д.Аманжолова и др.)
00:27  Атамбаев VS Жээнбеков. Зачем бывший президент Кыргызстана возвращается в политику, - У.Бабакулов
00:14  Рахмон I и Рахмон II вместе вырыли ямку на проспекте Рудаки в центре Душанбе. Крекс, пекс, фекс...
00:13  КырГКНБ задержан замглавы Налоговой службы Кумашов
00:12  Казахстану не терпится прибрать к рукам Байконур, - "САМ"
00:11  Треугольник Кырвласти: Партия берет премьера под свою защиту, - М.Кыдыралиев
00:06  Юноши бледные со взором горящим... Киндер-министры Казахстана, - Ю.Кисткина
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Сайт Ratel.kz приостанавливает работу. Под давлением судов и властей
06:43 05.04.2018

Марат Асипов получил статус подозреваемого.

Марат Асипов получил статус подозреваемого, сообщает Вадим Борейко на своей странице в Facebook.

"- Только что Марат Асипов, главный редактор Ratel.kz, вышел с допроса, который длился 8 часов."

"Сапа Мекебаев еще находится на допросе с обеда. Анне Калашниковой он еще предстоит."

"У Марата теперь статус подозреваемого. То же ожидает и Сапу с Аней, - сказал Марат."

"Это по какимжановскому уголовному делу. Суд по гражданскому, о доменном имени, состоится завтра, 5 апреля. Ратель пока приостанавливает работу, - сообщается на странице Борейко. "

Журналистов Ratel и Forbes уже задерживали, но потом отпустили.

4 апреля 2018,

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522899780
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  