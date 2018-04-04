Пекин предлагает решить корейский вопрос без Москвы, - "НГ"

06:40 05.04.2018 Ситуацию на полуострове могут "разрулить" в четырехстороннем формате



Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выдвинул новый формат урегулирования в Корее, который не предполагает участия РФ и Японии. Детали беседы, состоявшейся еще 9 марта, обнародовали японские СМИ. Одобрив возможную встречу Трампа с Ким Чен Ыном, Си подчеркнул, что участие Китая в дальнейших переговорах необходимо.



Только сейчас агентство Kyodo, ссылаясь на дипломатические источники, "близкие к отношениям между Вашингтоном и Пекином", раскрыло суть разговора лидеров КНР и США. Си Цзиньпин призвал создать четырехстороннюю структуру в составе Китая, КНДР, Южной Кореи и США для обеспечения мира на Корейском полуострове.



Предложение Китая предусматривало также подписание мирного договора между четырьмя странами, призванного заменить перемирие, которое положило конец Корейской войне 1950–1953 годов. Отметим, что с формальной точки зрения КНДР и Южная Корея, а также ее покровитель – США, выступавшие под флагом ООН, все еще находятся в состоянии войны.



Ранее в Пекине проходили переговоры по вопросу об освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия в шестистороннем формате – с участием России и Японии. Во время разговора с Трампом Си о Японии даже не упомянул, утверждают японские дипломатические источники. Упоминалась ли Россия, неизвестно. Но японцам это и особо не интересно. Главное для них то, что их страну хотят оставить за бортом корейского урегулирования.



В Токио полагают, что Китай стремится сыграть лидирующую роль в переговорах по ядерной проблеме Корейского полуострова после встреч Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Трампом. Недаром Си подчеркнул в беседе с американским лидером, что участие Китая в процессе денуклеаризации Северной Кореи категорически важно. Без Китая достигнуть этой цели просто невозможно, уверен председатель КНР. Си также сказал, что Китай обязался поддерживать верификацию разоружения Северной Кореи.



Однако Трамп определенного ответа своему китайскому коллеге не дал. Пока что сообщения о четырехстороннем формате не встретили реакции со стороны России. К моменту подписания номера в печать "НГ" не удалось получить оперативного комментария в МИД РФ.



Южнокорейская газета Dong-AIlbo также выделяет главный момент инициативы Пекина – предложение о заключении мирного договора. Си, по ее сведениям, довел эту идею и до Ким Чен Ына во время своей сенсационной встречи с ним в Пекине 26 марта.



В то же время китайская дипломатия хочет заручиться и согласием Южной Кореи по своей мирной инициативе. В Сеуле на прошлой неделе побывал член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, член Госсовета Ян Цзечи. Он встретился с президентом Муном. Офис президента позитивно оценил вовлеченность Китая в урегулирование, но высказал оговорки по мирному договору. "Нам потребуется время, чтобы установить, есть ли у Китая права на то, чтобы стать участником мирного договора", – сказал представитель президентского дворца.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил: "Си Цзиньпин будет пытаться контролировать мирный корейский процесс. Будет добиваться, чтобы по крайней мере было видно, что именно китайцы все организовали и все придумали. Неприятно, если переговоры будут вестись без России. Но ведь шестисторонние переговоры первоначально тоже планировались как четырехсторонние. Тогда США потребовали присутствия на них Японии. А лидер КНДР Ким Чен Ир вроде бы захотел, чтобы участвовала и Россия".



Странно, что эти предложения не были сразу озвучены ни северокорейцами, ни китайцами. "Я бы подождал информации из более надежных источников", – отметил в разговоре с "НГ" эксперт.



"Но мирный договор – действительно вещь важная, – говорит Асмолов. – И подписать его в четырехстороннем формате – вещь относительно разумная. Мирный договор должен заменить соглашение о прекращении огня, которое подписали ООН, Северная Корея и китайские добровольцы. Южная Корея, кстати, отказалась его подписать. Из-за этого американцы переподчинили фактически южнокорейскую армию американскому командованию, а не южнокорейскому президенту. Это было сделано для того, чтобы одиозный южнокорейский режим не начал войну без их ведома".



Китай принимал участие в войне не под своим флагом, а под флагом народных добровольцев, напомнил аналитик. "Став участником договора, Китай продемонстрирует свои связи с КНДР и останется как бы "хозяином костра", – заявил Асмолов. – А для США четырехсторонний договор более приемлем, чем договор с Северной Кореей. Если это предложение касается только мирного договора, то по России это бьет не так сильно. Ведь формально СССР в войне не участвовал. Поэтому и к договору Россия отношения не имеет. Нужно дождаться разъяснений Пекина и Пхеньяна. Если эта инициатива касается урегулирования в целом, то отключение России – тревожный сигнал. Но если это касается только мирного договора, то допустимо".



Владимир Скосырев



04.04.2018 Источник - centralasian.org

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