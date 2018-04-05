Американские пошлины возмутили Китай, - В.Скосырев

06:38 05.04.2018 Ответ Пекина привел к падению индексов в Азии и США



США опубликовали список из 1,3 тыс. товаров, импортируемых ежегодно из КНР. На эту продукцию стоимостью примерно 50 млрд долл. будут наложены высокие тарифы. Под раздачу попало телекоммуникационное, аэрокосмическое, машиностроительное оборудование. Таков результат расследования, проведенного торговым представителем США. Утверждается, что Пекин вынуждает американские компании передавать китайцам технологии в обмен на допуск на рынок Поднебесной. Посольство КНР в Вашингтоне заявило, что американцы получат ответ равной силы.



И действительно, китайское правительство объявило 4 апреля о введении 25-процентной пошлины на 106 наименований американских товаров, включая автомобили, соя-бобы и химическую продукцию.



Впечатление такое, что нашла коса на камень. Стороны движутся к торговой войне. И, судя по посланию президента США Дональда Трампа в Twitter, Америке отступать некуда, ей и так грозит разорение из-за ошибок предыдущих администраций. Вот что написал Трамп: "Мы не ведем торговую войну с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США. Теперь мы имеем дефицит в 500 млрд долл. в год. А кража интеллектуальной собственности уносит еще 300 млрд. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось!"



Но этот крик души хозяина Белого дома вряд ли стоит воспринимать как руководство к действию. Время, чтобы нажать на тормоза, еще есть. Как пишет газета South China Morning Post, список, опубликованный Вашингтоном, будет обсуждаться публично, по нему финансисты будут давать комментарии. И только после этого наказание Китая вступит в силу.



ТВ Пекина тоже разъяснило, что китайские контрмеры не вступают в силу немедленно. Это будет зависеть от того, когда Америка объявит, что рестрикции, наложенные на КНР, начинают действовать.



Тем не менее журнал Fortune утверждает, что происходит эскалация торговых противоречий. Причем США наносят удар по высокотехнологичным отраслям китайской экономики, от которых зависит, по мнению Пекина, ее будущее. Отсюда и резкая реакция КНР.



"Китайский ответ оказался сильнее, чем ожидал рынок. Инвесторы не предвидели, что страна наложит дополнительные пошлины на такие чувствительные и важные виды товаров, как соя-бобы и самолеты", – сказал Гао Ци, стратег Scotiabank, работающий в Сингапуре.



В связи с введением Китаем ввозных пошлин азиатские акции устремились вниз. В частности, азиатско-тихоокеанский индекс MSCI упал вчера на 0,6% – до самого низкого уровня за восемь недель. Как следует из данных торгов в США, их основные фондовые индексы тоже резко снизились. По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones упал на 1,57%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,3%, индекс широкого рынка S&P 500 – на 1,18%.



Наказание Китая в 50 млрд само по себе не должно сильно волновать его. Оно снизит примерно на 0,1% темпы роста экономики в 2018 году. Но долгосрочные последствия, вероятно, принесут гораздо больший вред, прогнозирует Wall Street Journal (WSJ).



Иностранные фирмы в Китае находятся в числе самых эффективных в Китае. И они критически важны для передачи в страну технологий. Те же самые компании станут возвращать инвестиции назад в США, если продавать выпускаемые ими в Китае товары в Америку станет все труднее и труднее. С другой стороны, неэффективные китайские госкомпании, которые едва сводят концы с концами под бременем долгов, нуждаются в ноу-хау иностранных компаний.



"Китай в краткосрочном периоде довольно благополучно преодолеет торговую ссору. Ведь почти половина рабочей силы сейчас занята в секторе сервиса. А доля промышленности, которая зависит от внешней торговли, снизилась, – пишет WSJ. – Но компании, привлекающие инвестиции из-за пределов континентального Китая, сыграли ключевую роль в создании рабочих мест. Критически важно то, что они добились этого, не прибегая к опасному накоплению долгов. А именно это свойственно многим промышленным предприятиям в Китае".



Если Китай хочет избежать долговой ловушки, то ему нужно привлечь больше, а не меньше фирм, получающих инвестиции из-за границы или из Гонконга и Тайваня. Потому что напуганные фирмы, которые ищут пути для ухода, не будут годиться для решения этой задачи, подчеркивает орган деловых кругов США.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Сергей Уянаев отметил, что, анализируя нынешнюю ситуацию, "нужно плясать от американской печки". Трамп во время предвыборной кампании говорил, что необходимо защитить американские интересы в торговле. И сейчас он посчитал, что пришло время выполнять обещания.



"Еще в 2016 году Пекин заявлял, что дополнительные пошлины и другие санкции США не останутся без ответа. В частности, имелись в виду меморандумы о торгово-экономическом сотрудничестве, в рамках которых Китай обещал закупить у США самолетов Boeing на десятки миллиардов долларов", – напомнил эксперт.



Так что какие-то ответные меры Китай держал в уме на случай, если предвыборные обещания Трампа будут реализованы. "Мне кажется, что торговая война была бы контрпродуктивна для обеих сторон. Это не добавило бы ничего хорошего для отношений между двумя странами. Как известно, в них экономика своими позитивными трендами всегда уравновешивала достаточно высокий уровень напряжения на политическом треке", – заключил Уянаев.

Владимир Скосырев

05.04.2018 Источник - centralasian.org

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