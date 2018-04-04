 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп передумал выводить войска из Сирии. Веселый болтун
06:34 05.04.2018

США сохранят военное присутствие в Сирии на более долгий срок



Дональд Трамп согласился сохранить военное присутствие США в Сирии на более долгий срок. Президент США подтвердил это на заседании Совета национальной безопасности, отметив, что Вашингтон не хочет долгосрочных обязательств перед Сирией. Об этом сообщает Reuters.

Накануне Трамп в очередной раз заявил о том, что хотел бы вывести американских военных из Сирии, но не стал говорить о каких-либо сроках. Советники президента раскритиковали это намерение. По их мнению, для ликвидации террористической группировки "Исламское государство" потребуется много работы. Мнение советников разделяют в Госдепартаменте и Министерстве обороны США.

Между тем Россия, Турция и Иран не допустят территориального раздела Сирии, несмотря на усилия противников. Об этом в среду по итогам трехстороннего саммита заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, противники региона планировали разделить Сирию, но им не удается это сделать и мы этого не допустим, подчеркнул он. Среди противников президент Ирана назвал американцев и израильтян, которые, по его словам, хотели, чтобы регионом управляли террористы. "Географическая конфигурация нашего региона не должна меняться", – заключил Роухани.

С конца января на севере Сирии проходит турецкая военная операция против курдов "Оливковая ветвь". В ходе операции Манбидж должен быть взят под контроль. Анкара призвала Вашингтон вывести своих военных из города, однако США отказались это сделать.

Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны (курдскую милицию) пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов "Исламского государства".

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.
04 Апрель 2018

Источник - centralasian.org
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