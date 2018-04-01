Покушения на конституционный строй Узбекистана были поставлены на регулярную основу, - М.Захидов

21:31 04.04.2018 Покушение на конституционный строй Узбекистана были поставлены на регулярную основу. М. Захидов, Генеральный секретарь МОПЧ.



1. "ПРАВОЗАЩИТНИКИ УЗБЕКИСТАНА ТРЕБУЮТ СВОБОДЫ ЖУРНАЛИСТУ БОБОМУРАДУ АБДУЛЛАЕВУ, ПОТОМУ ЧТО НЕ БЫЛО НИКАКОГО ЗАГОВОРА И НИКАКОЙ ЦЕЛИ ЗАХВАТА ВЛАСТИ И ТЕМ БОЛЕЕ СВЕРЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ УЗБЕКИСТАНА, А БЫЛИ ПЫТКИ, ИСТЯЗАНИЯ, УГРОЗЫ ДЛЯ ДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ СЛЕДСТВИЕМ ПОКАЗАНИЙ В ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ".



2. ЖУРНАЛИСТ ДАНИЛ КИСЛОВ ПЕРЕДАЛ НАГРАДУ ЖЕНЕ ЖУРНАЛИСТА БОБОМУРАДА АБДУЛЛАЕВА И СООБЩИЛ, ЧТО БОБОМУРАД АБДУЛЛАЕВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЗА МУЖЕСТВО ИМЕНИ АНДРЕЯ САХАРОВА. (Между "мужеством" и "клеветничеством" есть разница. Андрей Дмитриевич перевернулся в могиле. Клевета, подтасовка фактов и другие мерзостные методы дискредитации, даже выдающихся государственных мужей, достигла апогея не только на уровне либерастов). Об этом подробно ниже, а пока … .



Короче говоря, такими словами СОПРОВОЖДАЮТСЯ 2 ПУБЛИКАЦИИ "Правозащитного Альянса", или ПАУ, во главе с Е. Урлаевой. По принципу: "ложь лей как премьерша Мэй". Урлаева вещает, что НЕ БЫЛО НИКАКОГО ЗАГОВОРА И НИКАКОЙ ЦЕЛИ ЗАХВАТА ВЛАСТИ И, ТЕМ БОЛЕЕ, СВЕРЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ УЗБЕКИСТАНА. По ходу выпячивала "пытки, истязания, угрозы…". Эффектно? Согласен. Но … Бобомурод в описаниях "врушек & вралей" такой весь славный "тютюнчик". (Тютюня по-болгарски - сигарета). Но его не выкуривать надо, а давно привлечь к юридической ответственности.



Вся "гоп компания", а именно:



- правозащитные и оппозиционные структуры нацразлива в Узбекистане; а также ДемПартия Эрк (1990, при поддержки Первого Президента И.А. Каримова);



- с подавляющей численностью хорезмийцев в Озодлике ("Радио Свобода" в Праге);



- Демфорум (1992, поддержка и участие экс - премьер - министра и экс - вице - президента Ш.Р. Мирсаидова, но до июня Демфорум распался. С.С. Мадамин ставил на первое место НЕЗАВИСИМОСТЬ, а Абд. Пулатов - ДЕМОКРАТИЮ. Стали врагами на все жизнь). Название слизали у ленинградцев;



- параллельный … законодательный орган (!?) республики, (название слизали у татарских оппозиционеров) Миллий Мажлис - М.М. (1992, при поддержки реакционных религиозных структур, уйгурских сепаратистов, например, хулиган - уголовник, эмигрировавший в США, Бабур Шакиров (был "спецпредставителем" С.С. Мадамина от Эрка и Абдурахим Пулатова от Бирлика в М.М.).



Сенат принял Закона о СГБ. Выступление его председателя, Ихтиера Бахтияровича Абдуллаева, который в открытой форме высказал свое мнение перед Сенатом и Президентом относительно узбекских оппозиционеров (добавим и правозащитников), сбежавших за кордон. После избрания Ш. Мирзиеева Президентом и началом назревших фундаментальных преобразований, часть из них изъявили желание вернуться в страну. Относительно Салая - Солиха Мадамина выступили даже его почитатели - интеллигенты, стихотворцы. По их мнению, действующий Президент должен чуть ли не сам за ручку привезти Салая Салиха в Узбекистан. Ие! Где такое видано? Мелкотравчатый политиканчик, 25 лет ловил рыбку в мутной воде, кормился ею или, что Запад даст. Через своих земляков хорезмийцев на Радио "Озодлик" нес несусветную чушь про страну и первого Президента, мешая ПОЛУПРАВДУ и геббельсовскую ложь. Год назад Мадамин решил … протестировать действующего Президента на … искренность. Отправил тест - "лакмусовая бумажка", на которую Президент … должен был дать ответ. А Салай - Солих потом дал бы заключение. Не более, не менее. Откуда взялся такой "смышленый и забавный". (Я с Ш. Мирзиеевым был на "ты". Сейчас он для всех нас - "Ваше Превосходительство". Когда балаболка Салай Мадамин научится культуре?). Основная часть узбекских оппозиционеров - это сплошная несуразица по жизни, по профессиональной деятельности, по образованию. Зять Толиба Якубова, некий Азим Фармонов, после освобождения написал исключительно теплое письмо - благодарность Президенту Ш. Мирзиееву. Сейчас на сайте "ELTUZ" красуется его статья: "ТАКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КАК МЫ (т.е. Фармонов.-м.з.) МОГУТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ". НАСИДЕЛСЯ. Теперь и рыбку съесть охота. Отплясывает грантоедок "летку - енку" перед грантодателями.



Уважаемый господин Фармонов с двойным поддоном. Позвольте изложить роль международных организаций, которые обнаглели в своей деятельности по установлению демократии и т.д. в Узбекистане. К тому времени страна пережила ряд катаклизмов, угрожающие не просто стабильности, а нечто вроде "второго афгана вкупе с майданом". 03 декабря 2003 года Ш.М. Мирзиеев был выдвинут на позицию премьер - министра. В середине декабря 2003 года вышло закрытое Постановление Кабмина РУ №543 о перерегистрации зарубежных ННО, но уже не в МИДе, а в Минюсте. Это означало, что ряду зарубежных ННО в перерегистрацию откажут. Для узбекского руководства международных авторитетов не существует, если те угрожают безопасности граждан страны и самой стране. (Так было с ГУУАМ. Как только И.А. Каримов понял, что эта структура направлена против России, Узбекистан вышел из нее). Фармонов отсиживал срок не за правозащитную деятельность, а за мошенничество и вымогательство. Беспардонность, хамство, отсутствие элементов культуры - другая отличительная черта никому в Узбекистане не нужных, кроме америкосов, участников колонны №5 и №6. Остановлюсь на примерах. Сразу после выступления 29.03.18 Ихтиера Абдуллаева в Сенате, на сайте НДУ (Народн. Движ. Узбекистана) Салай - Солих Мадамин выложил статью и фотку Главы СГБ Узбекистана. См. Фото 1.



Фото 1.



(Замечу, что генерал Абдуллаев возглавляет ОДНУ спецслужбу, а не кластер).



Привожу следующую статью на том же сайте НДУ. Автор статьи политтарахтелка Б. Мусаев изображен на Фото 2. Фотошопец Салай - Солих, который намерено исказил лицевую изображение генерала Абдуллаева, как был политшалопаем, таковым продолжает семенить по жизни.



Фото 2.



Естественно, что единичные заносы со словесным поносом - неэффективны. Поэтому не обошлось без самого САМИМ СОБОЙ И АМЕРИКОСАМИ УВАЖАЕМОГО правозащитника Сурата Икрамова. Совместно с высокоинтеллектуальным (ФАКТ), с ковбойскими замашками Б. Мусаевым (фото 2), Икрамов (лицо с неоконченным средним спецобразованием фотографа на) на днях состряпал донос на имя Президента Узбекистана. … На Главу СГБ РУз.



См. Фото 3, Сурат Бобо слева.



Фото 3.(Коллаж мой. - м.з.). Если Собчак считается светской львицей среди российских либерастов, то Икрамов считается светским львом среди узбекских любителей ночных попоек. После попоек, светским алкашам весь мир становится неадекватным.



(Развал КГБ СССР при Горби - ЕБН шел по такому же сценарию). Публикация Бобомурада Абдуллаева в адрес Рустама Расуловича Иноятова с обвинениями организации убийства Алишера Азизходжаева, тоже шло по накатанной схеме. Этнический туркмен националист, Ташпулат Юлдашев, как и С.С. Мадамин, и генсек Эрка Отаназар Арипов, называл себя дипломатом. В студенческие годы на востфаке был стукачом. По собственному письменному признанию. Таковым родился и по призванию. В том же самом признании стукалка - Ташпулат написал про отца Рустама Расуловича (полковник медицинской службы КГБ УзССР, участник ВОВ от звонка до звонка) такой пасквиль, что можно на 100% утверждать, что в детстве Ташпулата пару раз роняли на пол. Вниз башкой.



Когда про Рустама Расуловича Иноятова оппозиционно - правозащитная свора Узбекистана пишет, что он 25 лет преследовал невинных граждан, то мой антитезис таков. Ведомства З. АЛМАТОВА и Р. ИНОЯТОВА В САМЫЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ ОБЕСПЕЧИЛИ НАСЕЛЕНИЮ УЗБЕКИСТАНА СПОКОЙСТВИЕ, МИР, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕВ ЭТОМ КОНТЕКСТЕ НЕ МОГУ НЕ УПОМИНУТЬ И ГОССОВЕТНИКА Б.Х. ГУЛЯМОВА. З. АЛМАТОВ ВОЗГЛАВИЛ МВД ОСЕНЬЮ 1990 ГОДА. ТОГДА КРИМИНАЛ РЕЗКО ПОШЕЛ ВНИЗ. Я ПОМНЮ КОРОТКИЙ ЭПИЗОД ВО ВРЕМЯ АНДИЖАН - 2005, КОГДА ЗАКИРЖАН АЛМАТОВИЧ СПОКОЙНО, КАК ОТ НАЗОЙЛИВЫХ МУХ ОТМАХНУЛСЯ ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ФРАЗОЙ: "КАКАЯ ДЕМОКРАТИЯ У БАНДИТОВ, РАССТРЕЛЯВШИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И НАПАВШИХ НА ТЮРЬМУ?". Имена Алматова и Иноятова, погибших сотрудников силовых структур, органов прокуратуры, судов навсегда войдут в историю борьбы за независимость Узбекистана. Рустам Иноятов на на йоту не отходил от принципов и заветов И.А. Каримова и после ухода из жизни первого президента Узбекистана. Именно Рустам Расулович со всей ответственностью настроил внимание И. Каримова на увлечение Гугушей дружбой с людьми - прилипал к власти. Это характерная черта узбекских недорослей. Алишер Таксанов тиражировал свое знакомство с сыном первого президента от первого брака, Петром Каримовым. Нигара Хидоятова затянула в сети свободных дехкан племянника И. Каримова, Джамшида Каримова. Отстранение недобросовестных или зарвавшихся сотрудников СНБ Уз. началось в бытность Р.Р. Иноятова руководителем этой структуры.



Какофония и искусственно нагнетаемые истерики бухарбаевых, салаймадаминовых, данькисловых, стивсвердловых, нигорхидоятовых, витпономаревых, казахского женьжовтиса и прочих типов с высокой степенью проходимости, были направлены на ЛИЧНОЕ обогащение за счет погибших в андижанской бойне.



ОТСТУПЛЕНИЕ. Еще раз разъясняю свою позицию по Фонду сестер Хидоятовых Нигары и Нодиры в США, аферах Бухарбаевой, Атаевой и Хьюман Райтс Вотч. Фонд объявил о сборе денег для пострадавших семей в Андижане. С этой целью фондистки периодически увеличивали число погибших и довели цифру до нескольких тысяч. Обещали истратить только 15 % на орграсходы. Ни один цент от Фонда в Андижане никто не получил. Недавно раскрылась афера с "патологоанатомом" из Коканда. По его информации даже в сентябре 2005 он расчленял свежие трупы, которые отстреливали снайперы из СНБ. Ну а Бухарбаева расписывала этот маразм на немецком сайте "узньюс". Законченная тварь, которая с сестрой Багилой избили ныне покойного родного отца. Факт. Галима Бухарбаева и Надежда Атаева поссорились при распределении грантов и стали разоблачать друг друга. Аферы Бухарбаевой по вопросу представления политубежища в Германии гражданам Узбекистана всем известны. В прошлом году воссоединился в Германии со своим братом некий Тихонов из Ангрена, который несколько лет сливал Бухарбаевой туфту в обмен за политубежище в Гемании. Конец цитаты.



Теперь Икрамов, безграмотность которого не позволяет ему правильно написать предложение, просит Президента: "РАССМОТРЕТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИИ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ИХТИЕРА БАХТИЕРОВИЧА АБДУЛЛАЕВА ЗА:

- подстрекательство и не адекватность, саботаж и политическую близорукость, - способствовании в ухудшении экономики,



- продолжении репрессий в отношении верующих и дестабилизацию ситуации в Узбекистане (??? - м.з.).



01.04.2018

Сурат Икрамов

Председатель Инициативной Группы Независимых Правозащитников Узбекистана. Конец суратикрамовской писанины.

Такую клеветуху вынес на сайты Интернета весь из себя инициативный, "независимый" председатель правозащитной структуры по имени Сурат. Невольно склоняешься к мысли, что всю эту оппозиционную нечисть действительно надо гнать поганой метлой (новую метлу жалко) с политического и правозащитного узбекского майдана. Пока не поздно.



На "закуску" предлагаю обратить внимание на процесс формирования колонн № 5 и 6.



Фото 4.



При активном участии К. Степанова и О. Красновой в начале списка собирается "пушечное мясо" для проведения пикетов на тему "геноцид славян в Узбекии. Датируется 2002 годом. Убедившись, что "процесс пошел" спонсоры выделили технический грант в виде компьютера и атрибутов к нему.



Фото 5.



Опять Степанов и Краснова во главе списка, но уже частично компьютерной версии. Слегка разбогатели. Фамилии старые и добавленные.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОРОТКАЯ СПРАВКА. С. Икрамов в компании с О. Красновой, К. Степановым и своим дружком - наркоманом Алибаевым был исключен из нашей правозащитной организации КЗПЛ в сентябре 2002 года (Ком. Защиты Прав Личности - первая зарегистрированная Минюстом правозащитная ННО, июнь, 1996 г.). Икрамов обладал уже в то время талантом в перестановке кадров. Сам хотел стать директором научно- образовательного центра КЗПЛ. Когда шло формирование в рамках КЗПЛ Партии Аграриев и Предпринимателей Узбекистана, сообщил, что америкосы из посольства США считают, что он должен стать руководителем партии.



Пока что это увертюра или прелюдия к тому, что изложено в самом начале статьи. Почему надо выжигать каленым железом солихсалаев, бобомурадов, и все продажную часть оппозиции и правозащитников, не допускать "миротворцев" и "демократов" из ЦРУ и Госдепа … в следующих статьях.



Продолжение следует.



Генеральный секретарь Международного Общества Прав Человека (Германия), член правления КЗПЛ по связям с зарубежными структурами (Узбекистан) Захидов М. (Узбекистан) Источник - ЦентрАзия

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