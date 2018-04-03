Нурлан Ермекбаев вернулся на пост секретаря СовБеза Казахстана

21:25 04.04.2018 Нурлан Ермекбаев покинул пост министра по делам религий и гражданского общества Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Ермекбаева Нурлана Байузаковича помощником Президента - Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Министерство по делам религий и гражданского общества было образовано в сентябре 2016 года указом Президента. Его возглавил Нурлан Ермекбаев, который был освобожден от должности помощника Президента - секретаря Совета Безопасности Казахстана.



Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте.



С 2003 по 2004 год - Поверенный в делах (Глава Дипмиссии) Республики Казахстан в Республике Сингапур.



С 2004 по 2006 год - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента РК.



С 2006 по 2007 год - советник Президента - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента.



С 2007 по 2010 год - заместитель министра иностранных дел.



С 2010 по 2012 год - помощник Президента РК.



С 2012 по 2014 год - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.



С 2012 по 2013 год - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республики Вьетнам по совместительству.



С 2012 по 2014 год - чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству.



С 2014 по 2016 год - помощник Президента - секретарь Совета Безопасности.



В сентябре 2016 года указом Главы государства назначен министром по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522866300

Новости Казахстана

