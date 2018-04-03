Дархан Калетаев - новый министр по делам религий и гражданского общества Казахстана

21:16 04.04.2018 Почему Калетаев занял место Ермекбаева, рассказал политолог



Дархан Калетаев сменил Нурлана Ермекбаева на посту министра по делам религий и гражданского общества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента. Депутатские полномочия Дархана Калетаева были прекращены в связи с новой должностью.

Министерство по делам религий и гражданского общества было создано в сентябре 2016 года.



По данным официального сайта премьер-министра, по поручению Главы государства глава правительства Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства по делам религий и гражданского общества нового министра.



Бакытжан Сагинтаев выразил благодарность Нурлану Ермекбаеву за проделанную работу.



"С момента образования ведомства за полтора года под его руководством выстроена работа министерства, приняты все необходимые нормативно-правовые акты, сформирован профессиональный коллектив", - сказал премьер-министр и пожелал успехов Нурлану Ермекбаеву в дальнейшей профессиональной деятельности.



Дархан Калетаев родился 14 октября 1972 года в поселке Приозерное Восточно-Казахстанской области.



В 1994 году окончил ВКГУ, в 1997 году - Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК. В разное время работал в Администрации Президента, был первым заместителем председателя НДП "Нур Отан". С 2009 года был управляющим директором ФНБ "Самрук-Казына". В октябре 2016 года был назначен депутатом Сената. Возглавляет Казахстанскую федерацию велоспорта№ Дархан Калетаев является автором инициативы переименовать аэропорт Астаны в честь Нурсултана Назарбаева. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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