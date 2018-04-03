 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Союз журналистов Казахстана требует от Генпрокурора прекратить погром независимых СМИ
21:12 04.04.2018

ОБРАЩЕНИЕ

Генеральному прокурору Республики Казахстан Кожамжарову К.П.
Председателю Верховного суда Республики Казахстан Асанову Ж.К.
Председателю Мажилиса Парламента РК Нигматулину Н.З.
Министру информации и коммуникаций РК Абаеву Д.Е.

Просим использовать ваши полномочия для восстановления конституционного права граждан на свободное получение и распространение информации, грубо нарушенное в результате судебного решения, принятого судьей Медеуского районного суда г. Алматы Гульмирой Бейсеновой по ходатайству прокурора Медеуского района Жаркына Кусаинова.

31 марта судья Г. Бейсенова удовлетворила иск прокурора Ж. Кусаинова о запрете сетевого издания Ratel.kz и запрете его главному редактору Марату Асипову делать любые публикации под этим наименованием. Основания для такого иска ни руководству СМИ, ни широкой общественности неизвестны, однако доменные имена ratel.kz, balborsyk.kz и wildratel.com были моментально заблокированы. В рамках частного спора между бизнесменом З. Какимжановым и отдельными журналистами в редакциях "Ratel.kz" и "Forbes.kz", с нарушением ряда процессуальных норм, изъяты документы и компьютеры, журналисты принудительно доставлены на допрос, с них взята подписка о неразглашении. Тем самым в интересах отдельных лиц предприняты действия, ущемляющие конституционное право десятков тысяч читателей этих сетевых изданий на беспрепятственное получение информации.
Несоразмерность действий названных сотрудников прокуратуры и судебной системы и инкриминируемых журналистам деяний привела к вопиющему нарушению как основного закона страны, так и обязательств Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах, вызвала в обществе много вопросов и сомнений. В настоящее время подготовлена жалоба "Ratel.kz" в Комитет по правам человека ООН на необоснованные и разорительные решения национальных судебных органов по гражданскому спору З. Какимжанова с журналистами "Ratel.kz" и "Forbes.kz".

Статья Уголовного кодекса РК 274 – "распространение заведомо ложной информации", инкриминируемая сейчас г-ном Какимжановым журналистам "Ratel.kz" и "Forbes.kz", критиковалась многими национальными и международными экспертами. По итогам рассмотрения второго периодического доклада Казахстана в 2016 году Комитет по правам человека ООН выражал беспокойство по поводу законодательства и практики, "которые нарушают свободу мнений и их выражения, в том числе: (а) широкое применение положений уголовного закона в отношении лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений, в том числе … распространение заведомо ложных сведений". Напомним, что эта статья, введенная в УК РК в 2015 году, уже привела к жертвам: 5 июля 2016 года, накануне апелляционного рассмотрения дела, алматинский предприниматель Таир Калдыбаев, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации в отношении Казкоммерцбанка, найден повешенным в тюрьме.

Просим вас дать правовую оценку действиям силовых и судебных структур в отношении изданий "Ratel.kz" и "Forbes.kz", защитить журналистов от необоснованных обвинений и восстановить законное право общества на получение информации из этих СМИ.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522865520
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