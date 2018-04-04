Поделили небо. Россия и Таджикистан сняли взаимные ограничения для авиакомпаний

20:04 04.04.2018 04.04.2018, 15:25





Россия и Таджикистан урегулировали конфликт по вопросам организации авиасообщения. Об этом сообщил представитель Минтранса РФ по итогам прошедших в Москве переговоров авиационных властей двух стран. "Делегации договорились о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения между Россией и Таджикистаном. Стороны подтвердили в полном объеме полеты назначенных перевозчиков не менее чем в рамках зимнего расписания 2017-2018 года. Все ранее введенные ограничения сняты, в том числе анонсированные",- цитирует "РИА Новости" представителя российского Минтранса.



Теперь в сетку авиамаршрутов между двумя странами добавят четыре новых направления: Пермь-Душанбе, Жуковский-Куляб, Челябинск-Худжанд и Краснодар-Худжанд. Участники переговоров также отметили увеличение объема перевозок между странами: по результатам 2017 прошлого года рост достиг 14%.



Конфликт между авиавластями России и Таджикистана обострился к началу апреля. После отказа Душанбе допустить "Уральские авиалинии" к полетам в страну из российских регионов Москва не подтвердила ряд заявок таджикских авиакомпаний "Сомон эйр" и "Таджик эйр". Таджикская сторона в ответ на это отозвала ряд разрешений на полеты сразу нескольких российских авиакомпаний. Источник - kommersant.ru

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