Братья Жээнбекова вмешиваются в президентские дела, - Багыт.kg

19:31 04.04.2018 Чье указание выполняют зараженные трайбализмом аксакалы?





Кажется, власть – очень большой соблазн, слаще воздуха. Ведь не осталось ни одной власти, которой не достиг бы клан Жээнбековых. К сожалению, в обществе много говорят о вмешательстве депутата Асылбека Жээнбекова в дела своего старшего брата-президента.



Как говорится, "народ скажет, не соврет", два дежурных аксакала, отправившиеся на съезд СДПК, ясно продемонстрировали правдивость этих слухов. Один из этих аксакалов – Кушпак Тезекбаев, земляк пресловутых Матраимовых, "тандемников" клана Жээнбековых. В прошлом втерся в доверие к Бакиевым и был назначен заместителем губернатора Джалал-Абадской области. Не прошло и года, как по причине своего необузданного аппетита "заглотнул" государственное имущество и был осужден. Второй – Туратбек Оморов из Кара-Кульжи, то есть земляк Жээнбековых. Эти два аксакала попытались раздуть из мухи слона и помешать работе съезда, но их действия потерпели фиаско.



Однако раскрылись две вещи. Во-первых, Асылбек Жээнбеков вмешивается в дела президента. Во-вторых, новая власть ради собственных интересов готова на любое позорное действие и провокацию. Что касается простого народа, то он давно разуверился в "хозяевах власти", зараженных недугом трайбализма и землячества. Не получится так, что ахнуть не успеем, как Асылбек такими темпами переплюнет Жаныша Бакиева?



Источник: bagyt.kg

3 апреля 2018 Источник - gezitter.org

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