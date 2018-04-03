Старший зять Казахстана Тимур Кулибаев стал сопредседателем Казахстанско-Германского Делового совета

19:14 04.04.2018 Глава НПП РК "Атамекен" Тимур Кулибаев вошел в состав Правления КГДС и стал его сопредседателем. Заместителем сопредседателя стал Председатель АО НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов. Об этом стало известно в ходе заседания Правления Казахстанско-Германского Делового совета с казахстанской стороны.

Напомним, что в состав Казахстанско-Германского Делового совета с казахстанской стороны входят: Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен", АО "НУХ "Байтерек", Общественный фонд "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Внешнеторговая палата Казахстана. В ближайшем будущем планируется расширить этот состав, включив в него отраслевые ассоциации и казахстанско-германские совместные предприятия.



По итогам заседания определен основной план работы на 2018 год Казахстанско-Германского Делового совета. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - atameken.kz

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