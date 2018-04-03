Сердара Аркадаговича уличили в нарушении Конституции Туркменистана

18:58 04.04.2018 Сына президента Бердымухамедова уличили в нарушении Конституции Туркменистана





Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркменистана, став депутатом Меджлиса (парламента), совместно с Центризбиркомом республики нарушил статью 120 Конституции страны. На это обратил внимание главный редактор сайта "Гундогар" Байрам Шихмурадов.



Биография Сердара Бердымухамедова



В статье 120 говорится, что "депутатом Меджлиса может быть избран гражданин Туркменистана, достигший ко дню выборов двадцатипятилетнего возраста и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающий в Туркменистане".



Между тем, согласно опубликованной газетой "Нейтральный Туркменистан" биографии Сердара Бердымухамедова, установленный Конституцией срок проживания в республике им не был соблюден.



"Он с 2008 по 2011 год жил, учился и работал в Москве, а затем с 2011 по 2013 год - в Женеве. То есть, из десяти лет, предшествовавших выборам в депутаты Меджлиса Туркменистана 25 марта 2018 года, он не менее шести проживал за пределами Туркменистана и никак не мог соблюсти установленный ценз оседлости и быть зарегистрирован [Центризбиркомом] кандидатом в депутаты", - пояснил Байрам Шихмурадов.



Отметим, что Бердымухамедов был избран депутатом парламента во второй раз. Впервые депутатский мандат он получил в 2016 году, как выяснилось, также с нарушением Конституции. Тем не менее спустя четыре месяца он возглавил парламентский комитет по законодательству и его нормам.



На днях сын президента был назначен заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Законность этого назначения тоже вызывает вопросы: Конституция страны запрещает совмещать депутатскую работу с "должностью члена кабинета министров". Но, по словам юриста Тимура Мисриханова, "формально замглавы МИДа в кабинет министров не входит, и нарушений здесь нет".



По мнению наблюдателей, Гурбангулы Бердымухамедов продвигает своего сына по карьерной лестнице, чтобы в последующем тот заменил его на посту главы государства. Кроме Сердара, у него есть три дочери и четверо внуков. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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