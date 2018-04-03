 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хукума Хатлонской области Таджикистана Гулмахматзода обвинили в плагиате - 165 заимствований
18:29 04.04.2018

Главу Хатлонской области Таджикистана обвинили в плагиате

Давлатшо Гулмахматзода. Кадр видеозаписи с сайта Asiaplus.tj
Сообщество "Диссернет" уличило в плагиате председателя Хатлонской области Таджикистана Давлатшо Гулмахмадзода. В кандидатской диссертации чиновника "Диссернет" обнаружил 165 заимствований из научных работ четырех других авторов, отмечается на сайте сообщества.

"В библиографическом списке указаны четыре работы Хуршеда Давлатова (научного руководителя соискателя), как единоличные, так и в соавторстве в третьими лицами. В тексте диссертации имя Давлатова упоминается на стр. 4 введения, однако в основной части и заключении диссертации ссылок на его труды, а также на труды Ихтиера Ашурова, Геннадия Мещерякова и Бахыта Оспанова найти не удалось. Согласно автореферату, совместных публикаций с названными авторами у соискателя не было", - говорится в комментарии к экспертизе.

Также в комментарии сказано, что "эксперт сообщества не смог пройти мимо авторского фрагмента диссертации, посвященного роли личности в истории", где восхваляется президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"В таких условиях страна нуждалась в умелом, компетентном и решительном лидере, главе государства, который вывел бы страну из тяжелого кризиса. В этой связи необходимо подчеркнуть особую роль Президента Республики Таджикистана Эмомали Шарифовича Рахмонова в достижение мира и стабилизации в стране и создание политических и правовых предпосылок для проведения земельной реформы, реализация которой началось после принятия Закона Республики Таджикистан "О земельной реформе" от 5 марта 1992 года №595 и прекратившаяся вследствие вышеприведенной общественно-политической обстановки в стране", - говорится на странице 138 диссертации Гулмахмадзода.

Защита диссертации Гулмахмадзода проходила в Институте экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана в декабре 2009 года. Ранее "Диссернет" уличил в плагиате директора упомянутого института Назрулло Амирова, которого в связи с этим лишили степени кандидата наук.

Кроме того, в декабре 2017 года один из объединенных диссертационных советов России рассмотрел заявление сообщества "Диссернет" о лишении степени кандидата юридических наук ассистента кафедры уголовного права юридического факультета Таджикского национального университета Зафара Тайфурова. Он также был лишен ученой степени.

На сегодняшний день сообщество "Диссернет" уличило в плагиате пятерых таджикских ученых, но допустило возможность, что количество таковых со временем значительно увеличится.

В августе 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на форуме в Санкт-Петербурге, посвященном развитию высшего образования, обратил внимание на большое количество диссертаций, защищенных в Национальном университете и Академии наук Таджикистана. В министерстве образования и науки Таджикистана объяснили этот казус "малым количеством диссертационных советов и растущей потребностью республики в высококвалифицированных научных кадрах".

В 2016 году в Таджикистане насчитывалось 2590 кандидатов и 227 докторов наук. Согласно данным за 2016 год, в Академии наук Таджикистана работает 2012 человек, из них 1061 – научные сотрудники, в том числе 35 академиков и 24 члена-корреспондента. В 2015 году в республике было защищено 353 диссертации, в том числе 38 докторских, что и вызвало недоумение у Медведева.

Особое стремление к получению научных степеней проявляют таджикские чиновники и депутаты. Например, из 63 депутатов нижней палаты парламента республики 10 имеют степень доктора наук, 16 – кандидата наук, двое – звание академика.
03.04.2018

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergananews.com
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