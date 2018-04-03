Воспитанницы Чуйской школы-интерната незаконно были усыновлены иностранцами. Возбуждено уголовное дело

18:23 04.04.2018 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной передачи воспитанников Чуйской школы-интернат иностранным гражданам.



Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, прокуратура и ГКНБ провели проверку в образовательном учреждении.

Установлено, что 6 января 2018 года без каких-либо разрешительных документов воспитанники Чуйской школы-интернат А.Т. (2009 года рождения) и В.Т. (2007 года рождения) были незаконно переданы иностранным гражданам.



"Несмотря на риски нанесения вреда их физическому и психическому здоровью, дети в течение трех дней без присмотра работников уполномоченных органов проживали вместе с незнакомыми иностранцами в одной из гостиниц Бишкека. Они были переданы иностранным гражданам, несмотря на то, что кандидатами на их усыновление (удочерение) являлись граждане Кыргызстана, которые имеют приоритетное право на усыновление детей-сирот в нашей стране", - говорится в сообщении.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса КР.



Уголовное дело направлено в компетентные органы для проведения необходимых следственных мероприятий.

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) на заседании парламента 18 января сообщила, что девочек из Чуйской школы интерната знакомили с международными усыновителями против их воли. В это же время, по словам депутата, сотрудники школы-интернат вводили в заблуждение местных усыновителей, говоря, что девочки в больнице.



В Министерстве труда и социального развития сообщали, что девочки были переданы под предварительную опеку местным усыновителям, а международным усыновителям было отказано в выдаче направления на встречу с девочками. Источник - svodka.akipress.org

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