Талгат Донаков в 3-й раз назначен главой Высшего Судебного Совета Казахстана

17:31 04.04.2018 Талгат Донаков назначен председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.



"Назначить Донакова Талгата Советбековича председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, освободив от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.



Анатолий Смолин, по данным Акорды, освобожден от должности председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.



Талгат Донаков стал заместителем руководителя Администрации Президента в сентябре 2016 года.



Талгат Донаков родился 16 января 1965 года. Был министром по делам государственной службы РК с декабря 2015 года. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР (Москва), юрист-правовед, кандидат юридических наук. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tengrinews.kz

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