Вышел из дома... В Актау разыскивают пропавшего без вести экс-депутата Сергея Кутепова

15:25 04.04.2018 Он ушел из дома в воскресенье, 1 апреля, и не вернулся.



Пропавшего экс-депутата городского маслихата разыскивают в Актау.



По словам родных, Сергей Кутепов вышел из дома 1 апреля и не вернулся. Родственники 48-летнего мужчины просят актаусцев помочь в поисках пропавшего.



Он ушел из дома в 8:30 в воскресенье, 1 апреля, и не вернулся.



Особые приметы:



- рост 176 сантиметров;

- темные короткие волосы с сединой;

- голубые глаза;

- был одет в коричневую куртку, темно синяя вязаная шапка, джинсы, серые кроссовки.

- отсутствует кисть правой руки, может быть надет протез.



Информацию о возможном месте нахождения Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 5225449 или 102.



В 2014 году Сергея Кутепова, занимавшего тогда должность директора филиала АО "Народного банка", признали виновным в деле о хищении миллиарда тенге из банка. Ему был назначен штраф в 1000 МРП (около двух миллионов тенге на тот момент).

4 апреля 2018, Источник - lada.kz

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