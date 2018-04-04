|Вышел из дома... В Актау разыскивают пропавшего без вести экс-депутата Сергея Кутепова
15:25 04.04.2018
Он ушел из дома в воскресенье, 1 апреля, и не вернулся.
Пропавшего экс-депутата городского маслихата разыскивают в Актау.
По словам родных, Сергей Кутепов вышел из дома 1 апреля и не вернулся. Родственники 48-летнего мужчины просят актаусцев помочь в поисках пропавшего.
Он ушел из дома в 8:30 в воскресенье, 1 апреля, и не вернулся.
Особые приметы:
- рост 176 сантиметров;
- темные короткие волосы с сединой;
- голубые глаза;
- был одет в коричневую куртку, темно синяя вязаная шапка, джинсы, серые кроссовки.
- отсутствует кисть правой руки, может быть надет протез.
Информацию о возможном месте нахождения Сергея Кутепова родственники просят сообщить по телефонам: 8 701 5225449 или 102.
В 2014 году Сергея Кутепова, занимавшего тогда должность директора филиала АО "Народного банка", признали виновным в деле о хищении миллиарда тенге из банка. Ему был назначен штраф в 1000 МРП (около двух миллионов тенге на тот момент).
4 апреля 2018,