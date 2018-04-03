 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Global Times: Вашингтон дорого заплатит за торговую войну с Китаем
14:35 04.04.2018

Китай готов к ответным мерам, которые будут иметь далеко идущие последствия, в том числе для политики США

Торговое представительство США объявило 3 апреля о том, что против 1,3 тыс. наименований китайской продукции вводятся пошлины общей стоимостью $50 млрд. В список попали товары аэрокосмической, информационной и коммуникационной отраслей, а также робототехники и станкостроения. США очевидным образом выбрали своей целью высокотехнологический сектор Китая с тем, чтобы ограничить экспорт КНР в США и подорвать высокотехнологическое развитие КНР, пишет китайское издание The Global Times в своей редакционной статье.

Ответ Пекина последовал незамедлительно: министерство торговли и МИД страны выступили с заявлениями, осуждающими действия США. По словам официального представителя министерства торговли, КНР примет равнозначные ответные меры в отношении экспорта из США. В результате в ответ на американские пошлины на ввоз китайской стали и алюминия Пекин ввел пошлины против продукции США на общую сумму около $3 млрд.

США стремятся нанести удар по стратегии КНР "Сделано в Китае 2025". Тем не менее космические и воздушные отрасли Китая обладают сильным независимым исследовательским и производственным потенциалом. Китай обогнал США в ключевых областях, таких как коммуникационные технологии 5G, тогда как его робототехника вполне конкурентоспособна.

Действия США напоминают Пекину, что Китай не может полагаться ни на чью помощь в разработке своих высоких технологий, ввиду чего он должен развивать собственный потенциал. Китайский рынок должен стремиться к местным высокотехнологическим компаниям. Коммуникационная продукция США представляет для национальной безопасности Китая большую угрозу, чем китайская - для США, поэтому Пекин не должен терять бдительности. Поскольку торговую войну начали США, в ответ КНР должна нанести сокрушительный удар, то есть по тому, чего США боятся больше всего.

Издание настоятельно рекомендует начать с американской сои и кукурузы. Если сельское хозяйство США почувствует боль, это окажет значительное воздействие на страну, в том числе политическое. Правящая Республиканская партия будет вынуждена дорого заплатить: американские производители сои уже нервничают и призывают в своих рекламных роликах не дать президенту США Дональду Трампу начать торговую войну. Их недовольство окажет давление на политиков страны.

Следующий удар должен быть нанесен по автомобильной промышленности. У многих американских предприятий, таких как General Motors, фабрики находятся в КНР. Пекину следует значительно повысить ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти к ним, подталкивая производителя США переносить производство в КНР. Это приведет к дальнейшей деиндустриализации США, а поскольку Китай на протяжении долгого времени является крупнейшим рынком автомобилей, у него в этой области имеется решающее влияние. Пекин также должен сократить заказы от американского производителя Boeing и обратиться вместо него к Airbus.

Китаю есть чем ответить: китайские филиалы американских компаний ежегодно производят и продают продукции на $200 млрд. Компании КНР могут заменить их. Между двумя странами также быстро растет рынок услуг. Иными словами, существует много областей, в которых Китай может обогнать США.

Некоторые элиты в США полагают, что зависимость экономики Китая от американского рынка намного больше, нежели американской экономики от китайского. Они подталкивают Вашингтон к изменению его торговой политики с Китаем, основываясь на своем смутном понимании ситуации. Тем не менее действительность состоит в том, что общий размер потребительского рынка КНР уже превзошел американский. Нет оснований полагать, что Китай зависит от США больше, нежели наоборот.

США пытаются задушить высокотехнологическое развитие КНР, в то же самое время сдерживая экономический рост страны с помощью торговой войны. Вашингтон боится повышения конкурентоспособности КНР в области высоких технологий. Он принимает меры изоляционизма, вместо того чтобы поддерживать конкуренцию.

Таким образом, Китай должен заставить США заплатить ту же цену, Пекин должен заставить США пересмотреть их оценку сил обоих государств и найти способ поддержания нормальных отношений с КНР в будущем.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522841700
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