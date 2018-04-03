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National Interest: КНДР может превратиться в еще один Пакистан?
14:33 04.04.2018

Вашингтону следует избегать прошлых ошибок, которые были при заключении предыдущих соглашений. Нельзя допустить, чтобы Пхеньян выиграл время, пообещав заморозить ядерную программу, потом нашел предлог для отмены процесса заморозки и превратился в ядерную державу наподобие Пакистана

Неожиданная встреча на высшем уровне между председателем КНР Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном подготовила почву для саммита КНДР и Южной Кореи, запланированного на 27 апреля 2018 года, и последующего саммита с президентом США Дональдом Трампом в мае. Сейчас задача заключается в том, чтобы проверить искренность обещаний северокорейского лидера о демонтаже своего ядерного арсенала, пишут Роберт Маннинг и Джеймс Прзиступ в статье для издания The National Interest.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин связывает прогресс в переговорах с КНДР с прогрессом в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном. Однако президент Южной Кореи уделяет основное внимание достижению примирения посредством расширения социального и экономического взаимодействия. Пока не ясно, будет ли включена денуклеаризация в повестку переговоров. Политическая задача, которую должны решить Сеул и Вашингтон, - это эффективное соединение мирного соглашения между Севером и Югом с денуклеаризацией, которой добивается Вашингтон. В Белом доме опасаются, что Южная Корея может заключить неправильный мирный договор, по этой причине Трамп угрожает приостановить соглашение о свободной торговле с Южной Кореей.

В преддверии двух предстоящих саммитов американским и южнокорейским дипломатам стоит обратить внимание на несколько важных деталей.

Во-первых, нужно, чтобы Северная Корея точно определила, что она понимает под денуклеаризацией. Представителям разведывательных органов и аналитикам еще предстоит раскрыть истинное содержание заявления северокорейского лидера, сделанного во время визита в Пекин.

"Проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена, если Южная Корея и США будут реагировать на наши усилия с доброй волей, создадут атмосферу мира и стабильности и предпримут прогрессивные и синхронные меры для достижения мира", - говорится в заявлении.

Заявление Ким Чен Ына очень похоже на предыдущие заявления дипломатического ведомства КНДР, согласно которым все возможно, если США заключат с КНДР мирный договор, выйдут из союза с Южной Кореей и покинут полуостров. Какие именно действия США будут способствовать "созданию атмосферы мира и доброй воли", необходимые для решения ядерной проблемы? В чем именно должны заключаться "прогрессивные и синхронные меры"? Может, США должны расторгнуть союз с Южной Кореей? Какие именно ответные шаги предпримет Пхеньян?

Во-вторых, Южная Корея и США должны быть готовы к рассмотрению вопросов, связанных с "замораживанием" ядерной программы КНДР, что может стать первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время переговоры касательно ракетной программы Северной Кореи должны включать в себя требования по сокращению количества ракет среднего и дальнего радиуса действия, что может быть также связано с ограничением противоракетных возможностей США на полуострове. Данные переговоры могут проводиться по принципу "нет ракет - нет системы ПРО".

Белый дом ставит перед собой нереалистичные цели, желая реализовать сценарий, подобный ливийскому, согласно которому Пхеньян должен рассказать Вашингтону, где находится ядерное оружие, чтобы американские самолеты могли о нем позаботиться. Сеул более предрасположен согласиться на поэтапный подход к ядерной проблеме, начиная с этапа замораживания ядерной программы.

Вашингтону следует избегать прошлых ошибок, которые не были учтены при заключении предыдущих соглашений. Нельзя допустить, чтобы Пхеньян выиграл время, пообещав заморозить ядерную программу, потом нашел предлог для отмены процесса заморозки и, превратившись в ядерную державу, заставил всех согласиться со случившимся фактом так же, как это сделал Пакистан.

Необходимо начать переговоры с КНР и Южной Кореей относительно ракетной программы КНДР, поскольку данный вопрос не рассматривался в прошлом, а также выработать общий подход к процессу денуклеаризации на Корейском полуострове.

В прошлом было много неудачных сделок с Северной Кореей. Большое количество хорошо продуманных соглашений потерпели крах из-за упрямства КНДР. Негативный опыт последних 24 лет показывает, что для начала США стоит проанализировать предыдущие неудачи. Предупреждение, которое озвучил философ Джордж Сантаяна, актуально и сегодня, оно гласит: "Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их".

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522841580
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