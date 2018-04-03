 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 04.04.2018
14:36  Кто сломал игру Лондона против Москвы? - С.Стремидловский
14:35  Global Times: Вашингтон дорого заплатит за торговую войну с Китаем
14:33  National Interest: КНДР может превратиться в еще один Пакистан?
14:28  Белые и злые. Они ненавидят мигрантов и плюют на приличия. За ними будущее Европы, - С.Костецкий
14:27  В тени кебабов. Мигранты захватили шведский город Мальме. Их боятся даже бабушки
14:25  США готовят новые пошлины на 1300 продуктов из Китая
14:24  Космос как фронтир, - Алексей Анпилогов
14:22  Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева перечислила призовые пострадавшим в Кемерово
14:20  Исламский и пост-исламский Узбекистан, - Б.Мусаев
08:54  Надо ли Владимиру Путину лететь в Вашингтон? - Ю.Баранчик
08:53  Россия и Китай теснят США в угол, - А.Халдей
08:48  Бишкек. Жээнбеков срочно поменял "атамбаевского" нач-ка Службы охраны. Береженого... бережет
08:35  Ходжа-Аъло против Уч-Добо. Продолжаются бои камнеметчиков на кыргызо-таджикской границе
08:20  90-е. Шабаш непослушания. Как умирал СССР, - Юрий Поляков (мемуары)
08:18  Бурятский "перевал Дятлова": что случилось в 1993 году с туристами из Казахстана
08:04  Наследный принц Саудовской Аравии намерен построить крупнейший в истории нефтяной картель
07:24  ГКНБ Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев и еще один "энергетик"
07:05  Работников госучреждений Ашхабада вынуждают уходить в неоплачиваемые отпуска
07:00  От Турции ждут цепной реакции, - аккуйский репортаж А.Колесникова
06:45  РосГосдума обещает мигрантам обязательную дактилоскопию, - Е.Трифонова
06:42  "Чистый ислам" в России хотят объявить вне закона, - А.Приймак
00:47  США покидают Сирию? Трамп навоевался, - Newsweek
00:43  Аральская катастрофа: как это было, кто виноват и что делать?
00:35  В Москве издан сборник документов "Россия и Центральная Азия. Конец XIX - начало XX века" (сост. - Д.Аманжолова и др.)
00:27  Атамбаев VS Жээнбеков. Зачем бывший президент Кыргызстана возвращается в политику, - У.Бабакулов
00:14  Рахмон I и Рахмон II вместе вырыли ямку на проспекте Рудаки в центре Душанбе. Крекс, пекс, фекс...
00:13  КырГКНБ задержан замглавы Налоговой службы Кумашов
00:12  Казахстану не терпится прибрать к рукам Байконур, - "САМ"
00:11  Треугольник Кырвласти: Партия берет премьера под свою защиту, - М.Кыдыралиев
00:06  Юноши бледные со взором горящим... Киндер-министры Казахстана, - Ю.Кисткина
00:05  В Узбекистане по поручению Мирзиеева за 45 дней заново отстроили самое чумазое кыргызское село Манас
00:04  Сыну полу-опального экс-главы узбекских спецслужб Иноятову-мл. запретили выезд из страны
00:01  Южно-кореец Ким Шик назначен на 1 год советником хокима Ташкента
00:00  Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана
Вторник, 03.04.2018
23:35  Пан-атаман Билецкий. Новый расклад бандеровских карт на Украине, - С.Ахматов
23:19  "Черный вторник" во Франции: профсоюзы бросили вызов, устоит ли Макрон?
22:40  Неизвестные "партизаны" отстреливают американских вояк в Сирии
21:57  В Киргизии будут штрафовать за "надругательство" над национальным головным убором - белым колпаком
21:54  Путин и Эрдоган с помпой запустили стройку турецкой АЭС "Аккую". Авантюра ценой $20 млрд
20:00  В Узбекистане задержан генерал СБУ в отставке Хает Шарифходжаев
19:10  "Мы задыхаемся!" Бишкекчане собрали митинг и требуют отставки одиозного мэра Ибраимова
14:16  Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?
13:18  Спасибо, Тереза. Лондонград будет разрушен изнутри, - М.Соколов
13:12  Дед Мазай Ахметов (губернатор Восточно-Казахстанского залива) обплыл свои владения
13:08  За что замвоенкома Алматинской области полковник Оспанов застрелил своего начальника полковника Беристенова
07:04  В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"
07:02  В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"
06:27  Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков
06:24  Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!
06:20  Англосаксам преподали урок китайского. Вашингтон и Лондон пытаются научить Пекин стать "правильной страной", - Ю.Городненко
06:15  Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева перечислила призовые пострадавшим в Кемерово
14:22 04.04.2018

Казахстанская теннисистка Юлия ПУТИНЦЕВА, ставшая обладательницей награды Fed Cup Heart Award, перечислит все премиальные, полученные за этот приз, в фонд пострадавших при пожаре в Кемерово.

Напомним, что эта награда вручается игрокам, которые "отдавали все силы, выступая за свою страну, боролись на корте и продемонстрировали преданность команде".

"Спасибо всем за голоса и поддержку! Для меня большая честь выиграть эту награду", - написала Юлия в Инстаграме.

Александр ТРОФИМОВ, Алматы

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522840920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  