Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева перечислила призовые пострадавшим в Кемерово

14:22 04.04.2018 Казахстанская теннисистка Юлия ПУТИНЦЕВА, ставшая обладательницей награды Fed Cup Heart Award, перечислит все премиальные, полученные за этот приз, в фонд пострадавших при пожаре в Кемерово.



Напомним, что эта награда вручается игрокам, которые "отдавали все силы, выступая за свою страну, боролись на корте и продемонстрировали преданность команде".



"Спасибо всем за голоса и поддержку! Для меня большая честь выиграть эту награду", - написала Юлия в Инстаграме.



Александр ТРОФИМОВ, Алматы Источник - Время

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