|Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева перечислила призовые пострадавшим в Кемерово
14:22 04.04.2018
Казахстанская теннисистка Юлия ПУТИНЦЕВА, ставшая обладательницей награды Fed Cup Heart Award, перечислит все премиальные, полученные за этот приз, в фонд пострадавших при пожаре в Кемерово.
Напомним, что эта награда вручается игрокам, которые "отдавали все силы, выступая за свою страну, боролись на корте и продемонстрировали преданность команде".
"Спасибо всем за голоса и поддержку! Для меня большая честь выиграть эту награду", - написала Юлия в Инстаграме.
Александр ТРОФИМОВ, Алматы