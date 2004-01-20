Исламский и пост-исламский Узбекистан, - Б.Мусаев

14:20 04.04.2018 ИСЛАМСКИЙ И ПОСТИСЛАМСКИЙ УЗБЕКИСТАН.

Сегодня (03.04.2018) , как всегда, по обыкновению, выгуляв собаку, "погулял" сам по страницам интернет -сайтов …

мировые новости, ЕС, Россия, …., сообщения с республик региона, Афганистана

Трамп заявил…, Путин же … Ничего нового, если не принимать всерьез личное ощущение (представление), что человечество реально с каждым днем все больше ускоряется в никуда…

На самом деле, ныне все мы, как никогда отдалились от Законов Общества, Которые согласно утверждения философа (Р. Декарт) хрестоматийно ставят себе целью, чтобы люди помогали друг другу или, по крайней мере, не делали друг другу зла.

Очевидно, что все мы, как никогда отдалились от Законов…

Нет, я вовсе не собираюсь говорить о настоящем и возможных апокалипсических событиях в ближайшем будущем. Кто это желает, пусть заглянет в тексты провидца Нострадамуса и увидит мир в свете его катренов. Но отставим в сторону откровения пророка и мистика, опустимся на свою землю, разве что, позволив взять себе в качестве напутствия его слова: Да хранит вас Бог от зла.

Итак, Узбекистан

Здесь у нас ныне, многое из природы вещей вчерашнего дня, на мой взгляд, сохраняет свою суть. Впрочем, если в досуг, то можете заглянуть в нижеследующую мою заметку 2014 г., просмотреть фрагмент из рукописи одной книги, написанной мной 15 лет назад (воспроизведенной на страницах некоторых сайтов в январе 2004г.) и сопоставить с тем, что происходит в настоящем, сопоставить в контексте элементарных размышлений о том, насколько продвинулись мы с вами в следовании цели вышеотмеченного Закона Общества, или, в частности, как пишет

проф. А. Арифов на своей странице фейсбука от 03.04.2018г.

В государственной системе правления Узбекистана сегодня господствует свойственная советскому периоду БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ

( Безальтернативность в данном случае подразумевает, по меньшей мере, что как всегда все и вся должны не делать шаг вправо –влево, а следовать линии партии. Если же кто позволил себе такое, то будет раздавлен. Словом, если перенести безальтернативность в сферу политики, где найдутся несогласные с этой линией, то таковых, помнится, давили. И сегодня, памятуя выступление председателя ГСБ И. Абдуллаева, должно понимать, что инакомыслящих, "отщепенцев" и соответственно "так называемую оппозицию" будут давить, как давили ранее – примечание Б. Мусаев)



УЗБЕКИСТАН ИСЛАМСКИЙ – удручающая картина…

Автор: admin1 Дата: 02/05/2014 Рубрика: Политика | Комментариев нет



Бахадыр Ф. Мусаев

Из рабочего дневника и конспектов социолога

1. Перелистывая сборник Альбера Камю "Творчество и свобода".

В названном сборнике французского писателя и философа, лауреата Нобелевской премии привлекают внимание его Записные Книжки, датируемые между 1937 и 1951 гг. Здесь читаю следующие слова .

"Самая серьезная проблема, которая встает перед современными умами, - конформизм".

Когда это еще написано, но классика … Невольно задумался о том, что коли говорить о конформизме в наших условиях, то, на мой взгляд, одним из его признаков выступает (благо)разумность человека "снизу", которая укрепляется авторитаризмом "сверху".

Информация к сведению. Конформизм (позднелат. Conformis подобный, сходный) – приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка вещей, господствующих мнений и т.п. (см. Словарь Иностранных Слов. М. 1989, с. 258).

Данное определение конформизма один к одному отражает отличительную особенность, если не главную составляющую социально –психологических и этнических характеристик нашего соотечественника, точнее, будет сказать, его "умонастроения", "мыслительной установки" и, соответственно, образца поведения.

Известно, Исламский Узбекистан, страна начальников, где люди живут по понятиям, утвержденными самым главным начальником, т. е. Смотрящим. Это обстоятельство объясняет, кто более всего, способствовал приготовлению такой почвы, где люди, благодаря принятию ими, установленных порядков, т.е. конформизма, все больше вязнут в болоте ….где здравствует холуй и, соответственно, холуйство выступает как страсть …

Не секрет, что приспособленчество и холуйство присущи природе человека. На самом деле, они не могут не наблюдаться у каждого народа во все времена, правда, имеют свои особенности. Выражаясь же метафорически, названные вещи проросли из глубины веков в гены человека.

Лично я сам по жизни вижу, признаки холуйства у наших соотечественников, например, в том, как демонстративно на миру почитают вышестоящего начальника, льстят ему, а за спиной кроют последними словами. И это до поры до времени. Если потерял человек свою должность, статус, так, по обыкновению, отводят при встрече с ним глаза, не здороваются, а хуже того, не стесняются открыто выражать неуважение и даже презрение, могут публично унизить. Это по-варварски.

2. ИЗ БЫЛОГО. Зарубки на память.

Будучи в должности замдиректора по науке Республиканского Центра социологических исследований, 5 января 1993 г, я взял интервью у Мухаммада Салиха, диссидента и оппозиционера, бывшего депутата Верховного Совета республики Узбекистан. Материал был опубликован 12 января 1993 г. московским изданием "Ежедневная гласность" (см. Приложение "ЕГ").

В данном мне интервью, председатель ДП "Эрка" рассказывал о содержании политики в отношении к оппозиции, в частности на их партию, которую начал проводить И. Каримов после президентских выборов. В частности, М. Салих сделал акцент на том факте, что в ходе президентской компании "Эрк" неожиданно для властей продемонстрировала свою реальную политическую силу. Несомненно, политический и социальный потенциал партии был вовремя замечен и "оценен" по достоинству. Начались репрессии против членов "Эрк", идеологическое наступление очерняющее партию как де источник дестабилизации общества ….

(см. об этом также в параграфе 1 Гражданские движения и партии в Узбекистане. Глава первая. Пробуждение надежд// в кн. Б. Мусаева Узбекистан независимый: Реформы или Бунты? www. centrasia.ru 19 – 23.01. 2004 Источник Erkin Yurt)

Помнится, что текст названного интервью был также воспроизведен вслед за упомянутым московским изданием позже на страницах книги "ЕРК Йули" (Путь к Свободе"), которая вышла за рубежом на узбекском и турецком языках.

Реакция власти была незамедлительной . Вскоре, если мне не изменяет память, в первых числах марта 1993 г., я был доставлен в МВД, к прокурору Эргашу Джураеву, который, будучи начальником отдела генеральной прокуратуры Узбекистана, возглавлял бригаду следователей, ведущих допросы оппозиционеров. В течение 10 дней, менялись следователи и кабинеты, где допрашивали меня на предмет якобы моей причастности к неким преступным деяниям партии "Эрк". Здесь же, они неоднократно устраивали очные ставки с М. Салихом.

Начались допросы очень забавно, когда прокурор подчеркнуто строго и с чрезвычайно серьезным выражением лица спросил

- Вот пишете, что "дело вовсе не в том, что Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, а Мухаммад с Исламом". А в чем, собственно, дело, что имеете в виду?

И он был удивлен и обескуражен, когда вместо ответа, услышал мой смех, дополненный словами.

- Читайте сами текст интервью… Вы, что хотите открыть дело против меня на этом основании? Ведь нет ничего противозаконного в том, что я взял интервью у бывшего депутата, председателя оппозиционной партии, официально зарегистрированной Минюстом.

Однако, я тогда не мог и предположить, что уже с того момента, как я решил взять интервью у диссидента, оппозиционера, моя жизнь вошла в иное русло, …Конечно, она сложилась не так драматично, как у многих других, действительных оппозиционеров. Так, на тот период, уже с декабря 1992г. были взяты под стражу и сидели в камере предварительного следствия в ожидании суда (состоится в августе 1993) секретарь партии "Эрк" Атаназар Арифов и ряд других эрковцев. Изгнаны из системы образования …

Теперь, когда вспоминаю былое - те дни и последующие годы, - в голову все чаще приходит узбекская поговорка: "Кун утар, вакт утар – Рост гап карор топар" ("День пройдет, время пройдет – Правдивое слово решенье найдет"). Как бы хотелось, что так и произойдет.

Салих сказал: Бахадыр, здесь все правильно, подписывай….

Обвинительное заключение, кстати, мне было вручено в присутствии Мухаммада Салиха. Вместе мы и ознакомились с этим документом. Судя по его содержанию, "вина" моя не могла быть доказана, а именно, обвинение в покушении на конституционный строй Узбекистана.

Я был отпущен на все четыре стороны. Естественно, это сопровождалось увольнением с работы задним числом, а именно, со времени предшествующего вызову на допрос. Формальным основанием увольнения явилось мое "добровольное" заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию. Наверное, я тогда пополнил первые ряды, так называемых, политических безработных, точнее, тех, в отношении которых уместен необычный социальный диагноз, именуемый не иначе, как безработный по политическим мотивам. Все же, спустя 9 месяцев власть сочла великодушно простить меня за мои мнимые и действительные политические отклонения, скажем так, от генеральной линии партии. И в ноябре того же 1993г, проявив благоразумие, я дал согласие работать, в предложенном ими учреждении.

Итого состоялось мое "сближение" с властью. Это, чего скрывать, типичный пример проявления авторитаризма "сверху" и конформизма "снизу", где посредником отношений между первым и вторым выступает (стоит) страх. Я был побежден, но не опустошен, не сломлен, наоборот, в моем случае давление "сверху" ускорило переход к инакомыслию.

3. Башизм –вождизм создает почву…

Некоторое время я находился внутри аппарата режима, исполнял функции ведущего сотрудника одной президентской аналитической службы.

ОДНАКО. Из всего можно и надо извлекать уроки. Лично я, испытав, почувствовав на своей шкуре, каков этот конформизм, понял, что цена ее, не только личная не – свобода, а и попрание правды, справедливости. Помимо всего прочего, также видел … и уяснил для себя, что башизм –вождизм создает почву, когда "наверху" и "внизу" налицо отсутствие стремления думать, решать, отвечать за что –либо. Словом, все будто принимают, сложившийся (установленный) порядок вещей, иначе говоря, хотят и требуют Юртбоши.

4. Что делать, чтобы привести в порядок настоящее?

Итак, одной из не лучших сторон нашего настоящего является конформизм. В действительности, авторитаризм "сверху" и конформизм "снизу"….

Все же, наиглавнейший же вопрос из вопросов, что предпринимать, чтобы привести в порядок настоящее?

Для меня ясно, что должен быть искоренен настоящий политический режим. Так я писал в своей статье "ПРИГОВОР, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ ОБЖАЛОВАНИЮ. Несколько слов об "андижанском" докладе HRW" (см. www.centrasia.ru от 18.06. 2005 г.)

И сегодня повторю "КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН". Но, как и прежде, лично я, признаюсь, не знаю каким способом. Конечно, это не значит, что пусто у меня душе, будто я просто обыкновенный, отчаявшийся старик со своими попытками никчемных размышлений отказника.

Нет, друзья, к месту обратить ваше внимание, в эти дни мая цветут буйно сады за моим окном в таджикмахалле "Гузаль". И моя голова так устроена, что сразу по законам ассоциативного …

"Посмотри на мои сады, куда на рассвете приходят садовники, чтобы творить в них весну; они не спорят о том, каковы будут венчики или пестики, они высевают зерна.

И я говорю вам, вам, несчастным, отчаявшимся и побежденным; вы – войско грядущей победы! Ибо в это мгновение вы начинаете, ибо прекрасно - быть молодыми".

(Антуан де Сент – Экзюпери. Цитадель// Военные записки 1939-1944. Художественная публицистика. М. 1986. с. 220)

Бахадыр Ф. Мусаев 30.04 - 01.05. 2014 , Ташкент. Тузель-2



См. также

Б.Мусаев - Узбекистан независимый: реформы или бунты? Глава 1. Пробуждение надежд

03:07 20.01.2004

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1074557220 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522840800

Новости Казахстана

