 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.04.2018
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Вторник, 03.04.2018
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Понедельник, 02.04.2018
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Надо ли Владимиру Путину лететь в Вашингтон? - Ю.Баранчик
08:54 04.04.2018

Трамп не может обеспечить безопасность себе, а не то, что российскому лидеру

На днях появилась информация о том, что Дональд Трамп, чтобы провести двустороннюю встречу с российским президентом, пригласил Владимира Путина в Вашингтон. Идея, конечно, интересная, только есть сразу несколько больших "но". Об этом в интервью рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

"Во-первых, в гости летит обычно тот, кому больше надо – вспомним, что именно Москва в последние два года стала центром притяжения не только для лидеров Ближнего Востока. Если анализировать нынешние российско-американские отношения, то кому из двух лидеров больше нужна эта встреча? Конечно, президенту США – это США занимаются стратегическим сдерживанием России, это США начинают торговые войны, то есть находятся в положении обороняющихся. Поэтому они больше заинтересованы в проведении этой встречи.

Во-вторых, проводить встречу просто ради встречи – не имеет смысла. Только для большой и понятной конкретики, "большой сделки". Может ли сегодня Дональд Трамп, обложенный со всех сторон то ястребами-консерваторами, то агентами "глубинного государства", предложить Владимиру Путину что-то большое и стратегическое? Вряд ли, поскольку на любое такое предложение ему надо будет получить разрешение в Сенате, который его, понятное дело, не даст. Тогда что обсуждать?

В-третьих, важный аспект встречи в Вашингтоне – это обеспечение безопасности российского лидера во время его пребывания в США. Готов ли Дональд Трамп ее обеспечить? – Судя по количеству инцидентов связанных с обеспечением собственной безопасности и своей семьи, нет. Наоборот, любой инцидент в этой плоскости может привести только к резкому обострению двусторонних отношений и вообще мировой обстановки.

Поэтому из данной ситуации вывод следует только один – конечно, встреча может произойти. Она может состояться где угодно, но только не на территории США" - отметил эксперт.

Юрий Баранчик

3 апреля 2018

Источник - iarex.ru
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