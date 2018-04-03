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Россия и Китай теснят США в угол, - А.Халдей
08:53 04.04.2018

Беспокойство Запада граничит с истерикой: Россия и Китай готовят сокрушительные удары по гегемонии США

Всего три новости, показывающие не только ожесточенность сражений на полях Третьей мировой, но и направления главного удара двух союзников – России и Китая – против главного врага в лице США.

1. Атаку Китая на американский доллар США отбить не в состоянии.

Китай является крупнейшим держателем американской валюты - более 3 триллионов долларов в валютных активах и государственных долговых обязательствах (11,2% от общего количества, выпущенного американцами). Обладание такой суммой ставит Китай в положение заказчика музыки на сырьевых рынках – ключевая часть мирового экспорта нефти потребляется Китаем. Это дает ему основания перейти в расчетах за нефть на юани, о чем Китай предупредил еще в 2013 году. Сейчас наступила пора выполнения обещанного.

С 26 марта Шанхайская международная энергетическая биржа официально приступила к осуществлению сделок с фьючерсными углеводородными контрактами в китайской национальной валюте. Первые контракты начнут работать уже осенью 2018 года. Напомним, что главными поставщиками нефти на эту биржу и основными и источниками сделок будут Россия, Иран и Венесуэла - крупнейшие независимые от Запада поставщики углеводородов.

Если добавить ко всему этому то, что видя постепенный выход Китая из доллара, этому примеру начинают следовать другое страны, такие как Россия, Индия, Иран, Монголия, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Пакистан, Турция, Египет, Вьетнам, Уругвай, Камбоджа, Киргизия, Таджикистан, которые кто открыто, кто неофициально, стали отказываться от расчетов в долларах во внешней торговле, то можно понять панику, охватывающую США. Уже к концу 2015 года юань фактически вытеснил американскую валюту в межгосударственных расчетах во всей Восточной и Южной Азии, согласно данным международной платежной системы SWIFT. А это перспективная и растущая зона мировой торговли.

Появление нефтеюаня грозит похоронить нефтедоллар как всеобщую мировую валюту, но поделать с этим мирным образом США ничего не могут, если только не сценарий войны.

2. Гиперзвуковое ядерное оружие России и Китая.

Россия уже объявила о наличии гиперзвукового ядерного оружия, Китай объявил о создании такого в период 2020-2025 гододв. В России это ракетный комплекс РС-28 "Сармат", способный нивелировать все средства ПРО США, включая самые перспективные западные разработки. Но не это самое обидное и самое страшное. Самое страшное тут:

3. Россия и Китай объединяют свои Глобальные навигационные спутниковые системы.

Сейчас в мире известны всего две такие системы - российская ГЛОНАСС и американская GPS. С появлением третьего игрока такого же масштаба рынок гражданских навигационных услуг изменится кардинально. Китай в этом году выводит на орбиту 18 спутников связи, а к 2020 году их будет 30. Создается национальная система глобальной навигации Beidou.

Россия и Китай создают объединенную систему навигации ГЛОНАСС/Beidou. Она будет антиподом американо-европейской системы GPS/Galileo. С китайской стороны вопрос курирует Государственная комиссия по навигационной спутниковой системе, с российской - "Роскосмос". Сейчас проект российско-китайского межправительственного соглашения о сотрудничестве в использовании ГНСС в гражданских целях проходит в обеих странах процедуры согласования.

Технически речь идет о создании единой системы мониторинга ГНСС. Предполагается в реальном времени обмениваться корректирующими поправками, данными о качестве сигнала и о состоянии навигационных спутников. Ожидается, что это предложение обсудят в мае текущего года на конференции в Харбине.

В настоящее время существует схема использования двух систем – ГЛОНАСС и GPS. Там, где не ловится одна система, используют другую. Так решается проблема надежности связи. Но в применяемых чипсетах принудительно в приоритете стоит именно GPS. Так навязывают монополию американской системы навигации. В создаваемой российско-китайской системе в приоритете будет стоять именно ГЛОНАСС, а GPS будет второй системой. Таким образом, клиенты получат независимость от американской системы.

Ареал использования российско-китайской системы навигации огромен: помимо РФ и КНР, сюда входят такие крупные азиатские страны с большим потенциалом, как Казахстан, Индия, Пакистан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. То есть это страны ШОС. Россия и Китай захватывают все страны по маршруту Великого шелкового пути.

То, что вытеснение монополии GPS с этого рынка практически гарантировано, никто не ставит под сомнение. Сейчас Россия проводит замену своих спутников на новые, что усилит точность сигнала, и применение системы Россией и Китаем гарантирует ее распространение по всей Азии. Качество услуг будет сопоставимым, а цены ниже.

Но самое главное – это двойное применение таких систем. Военный аспект спутниковой связи сделает Азию более защищенной от США. При этом ГЛОНАСС останется активом России, а Beidou – КНР.

А теперь давайте складывать факты.

Запуск нефтеюаня, обеспеченного золотом. Строительство Шелкового пути, что означает неконтролируемый для США путь из Азии в Европу. На этом пути консолидируются и развиваются все соперники США. Они формируют свой мир, свои торговые, политические и военные союзы, свою денежную систему, свою систему спутниковой гражданской и военной навигации и связи. Уже создана дублирующая система межбанковских электронных переводов. И все это защищено современными гиперзвуковыми ядерными ракетами.

Есть от чего начать бить тарелки и кусать локти. Высылать дипломатов и устраивать допинговые скандалы. Разжигать войны на границах и устраивать оранжевые перевороты. Других способов остановить глобальную экспансию России и Китая у США не осталось.

Александр Халдей

3 апреля 2018

Источник - iarex.ru
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