Бишкек. Жээнбеков срочно поменял "атамбаевского" нач-ка Службы охраны. Береженого... бережет

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08:48 04.04.2018 Дамир Мусакеев освобожден от должности начальника Девятой службы ГКНБ Кыргызстана



Мунара Боромбаева. Дамир Мусакеев освобожден от должности начальника Девятой службы ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду.



Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Мусакеев Дамир Сагындыкович освобожден от занимаемой должности начальника 9-й службы государственного комитета национальной безопасности в ранге заместителя председателя ГКНБ согласно поданному заявлению.

Начальник 9-й службы имел ранг заместителя председателя госкомитета национальной безопасности КР.

Девятая служба ГКНБ обеспечивает безопасность первых лиц государства и государственных стратегических объектов.

Дамир Мусакеев возглавлял службу с июня 2016 года. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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