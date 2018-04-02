Бишкек. Жээнбеков срочно поменял "атамбаевского" нач-ка Службы охраны. Береженого... бережет

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08:48 04.04.2018
Дамир Мусакеев освобожден от должности начальника Девятой службы ГКНБ Кыргызстана
Мунара Боромбаева. Дамир Мусакеев освобожден от должности начальника Девятой службы ГКНБ Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в среду.
Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение, согласно которому Мусакеев Дамир Сагындыкович освобожден от занимаемой должности начальника 9-й службы государственного комитета национальной безопасности в ранге заместителя председателя ГКНБ согласно поданному заявлению.
Начальник 9-й службы имел ранг заместителя председателя госкомитета национальной безопасности КР.
Девятая служба ГКНБ обеспечивает безопасность первых лиц государства и государственных стратегических объектов.
Дамир Мусакеев возглавлял службу с июня 2016 года.