Ходжа-Аъло против Уч-Добо. Продолжаются бои камнеметчиков на кыргызо-таджикской границе

08:35 04.04.2018 Жители Киргизии и Таджикистана забросали друг друга камнями из-за споров о границе





На киргизско-таджикской границе 3 апреля произошел конфликт между жителями приграничных сел. Об этом говорится в полученном "Ферганой" пресс-релизе Госпогранслужбы Киргизии.



Конфликт произошел на границе Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Противостояние жителей киргизского села Уч-Добо и таджикского Ходжа-Аъло началось из-за споров вокруг оградительного забора. Несмотря на то, что территория села Уч-Добо относится к несогласованным участкам госграницы и проведение любых хозяйственных работ там запрещено, жительница киргизского села попыталась установить забор. Это вызвало возмущение жителей Ходжа-Аъло, и после словесной перепалки стороны стали забрасывать друг друга камнями. По данным пограничников, с обеих сторон в конфликте участвовало около 50 человек.



Успокоить стороны удалось через полчаса. Сейчас с жителями сел разговаривают руководители районных администраций с каждой стороны. "Госпогранслужба контролирует ситуацию на киргизско-таджикском участке госграницы. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант службы", - говорится в пресс-релизе.



Киргизское издание Turmush пишет, что, по одной из версий, конфликт разгорелся после попытки таджикистанцев установить контейнер (в Центральной Азии их часто переделывают в торговые павильоны) рядом с магазином на территории Уч-Добо. После этого жители киргизского села попытались оградить территорию. По данным Turmush, в конфликте участвовало больше ста человек с двух сторон. Несколько человек из обоих сел получили травмы. Один гражданин Киргизии госпитализирован.



В сети появилось видео, снятое с киргизской стороны конфликта, на котором видно, как несколько десятков человек кидают камни в стоящие на возвышении дома. На кадрах также видно несколько сотрудников милиции, которые не предпринимают никаких действий.



Конфликты между жителями приграничных территорий Киргизии и Таджикистана происходят периодически. Причинами инцидентов становятся споры жителей двух государств о доступе к воде и пастбищам. В этих противостояниях за последние годы погибли и были ранены десятки людей.



Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 978 километров, из которых делимитировано всего около 520 километров. Спорные 448 километров границы проходят через густонаселенные районы Согдийской области Таджикистана. Таджикская сторона предлагает определить границу с учетом документов 1924-1927 годов, а Киргизия считает необходимым исходить из материалов паритетной комиссии от 1958 года. Переговоры по этим вопросам продолжаются.



03.04.2018



видео тут -

http://www.fergananews.com/news/29254 Источник - fergananews.com

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