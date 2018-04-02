Бурятский "перевал Дятлова": что случилось в 1993 году с туристами из Казахстана

08:18 04.04.2018 Случай гибели группы туристов во главе с Игорем Дятловым в районе уральской Горы Мертвецов в феврале 1959 года можно без преувеличения назвать самой большой загадкой ХХ века. Но были и другие похожие истории. Одна из них – трагедия в Бурятии, приключившаяся в августе 1993 года



Роковой Тритранс

Группа из шестерых молодых людей, жителей города Петропавловск-Казахский, возглавляемая седьмой - 41-летней Людмилой Коровиной, не предполагала, какая погода ожидает их в походе. Обычно снег в районе перевала Хамар-Дабан лежит с сентября по июнь, но на этот раз августовский циклон принес сильное похолодание, несколько дней подряд шел снег с дождем. К тому времени туристы, торопившиеся поскорее пройти маршрут, очень устали и замерзли. Ураганный ветер заставил их устроить привал на скалистой вершине пика Ретранслятор (другое название – Тритранс), на высоте 2204 метров.

4 августа весь день группа собирала и заготавливала росший в этих местах золотой корень. Утром 5 августа у одного из парней – 24-летнего Саши, самого рослого, крепкого и сильного – пошла изо рта пена, из ушей полилась кровь. Он умер на глазах у товарищей.

Людмила Коровина решила, что отсюда нужно срочно уходить. Она назначила старшим группы одного из парней, Дениса, и велела всем начать организованный спуск в сторону леса, а сама осталась рядом с телом погибшего парня. Но ребята почему-то вернулись с полпути и, по словам единственной выжившей, 18-летней Валентины Уточенко, начали вести себя неадекватно. Они катались по земле, рвали на себе одежду, кидались обувью, кусались, хватались за горло… Казалось, только двое – Коровина и Валентина – не заразились всеобщим безумием.



Приключения Валентины

Валя некоторое время безуспешно пыталась увести товарищей со страшного места. Наконец, осознав, что это бесполезно, она схватила свой спальник и бросилась вниз. В течение дня она блуждала по лесу, затем вернулась к тому месту, где оставила группу. К тому времени все ее товарищи были уже мертвы, за исключением Коровиной. Но та уже лежала без сил и не могла двигаться. Из последних сил она показала девушке, в каком направлении ей выходить, и отключилась. Валентина закрыла покойникам глаза, достала из рюкзака карту местности, компас и продуктовые припасы и тронулась в путь.

По просеке девушка спустилась к реке Снежной. 8 августа там, на берегу, ее и подобрала группа сплавлявшихся по Снежной туристов из Киева. Валя была в почти невменяемом состоянии, не разговаривала из-за шока. Лишь через несколько дней она наконец смогла рассказать о том, что произошло.



Расследование

Нашли тела погибших только через месяц. Спасатели впервые увидели место трагедии с вертолета. Один из них, Алексей Ливинский, обратил внимание на то, что там не было птиц, даже не летали вороны. Поскольку место хорошо продувалось ветрами, трупы частично мумифицировались. Лица у всех покойников были сине-фиолетового цвета.

Вот какое описание дал прессе тогдашний заместитель начальника Забайкальской региональной поисково-спасательной службы Леонид Измайлов:

"Тела уже опухли, глазницы у всех полностью выедены. Почти все погибшие были одеты в тонкие трико, при этом трое босиком. Руководительница лежала сверху на Александре..."

Трупы отвезли в Улан-Удэ. Вскрытие показало, что причиной смерти всех шестерых стало переохлаждение. Неудивительно, что раздетые люди умерли на холоде. Но почему они все разделись, что толкнуло их на это?

Коровина была очень опытным инструктором – это утверждали все, кто был лично с ней знаком и ходил в походы под ее руководством. Ну, допустим, после первой смерти группу охватила паника. Однако отчего все реагировали именно так? Из-за плохой погоды, переохлаждения, переутомления? Но ведь в горах в это время находились и другие тургруппы, очутившиеся точно в таких же условиях. И с ними ничего подобного не приключилось. И почему панике не поддалась Валентина?



Гипотезы

Гипотез выдвигалось множество. Самая правдоподобная: туристы пали жертвами горной болезни, когда на фоне кислородного голодания появляются галлюцинации. Однако ведь в горах группа находилась не первый день, да и место, где они погибли, располагалось не так уж высоко…

Один из учеников Людмилы Коровиной, Евгений Ольховский, предположил, что ребята могли отравиться озоном, скопившимся во время грозы. Это могло привести к отеку легких и разрыву сосудов.

Некоторые полагают, что могло произойти и отравление "паленым" алкоголем или другими продуктами. Отсюда, мол, и пена на губах Саши, умершего первым. Но туристы, знавшие Коровину, утверждают, что у нее в группах всегда был сухой закон. Да и вряд ли кто-то потащил бы с собой тяжелые бутылки со спиртным. Потом, если бы были симптомы отравления, неужели это пропустили бы патологоанатомы?

Член поисковой группы Николай Федоров считает, что виновником смерти туристов мог оказаться инфразвук. Откуда же он взялся в горах? Федоров предполагает, что сильный ветер вызвал магнитные колебания, привел в движение мощные потоки воздуха. А генератором инфразвука стали окрестные скалы. Человек не в состоянии слышать инфразвуковые колебания, но может отреагировать неконтролируемой паникой. По словам Валентины, ее товарищи вели себя очень беспокойно, а их речь была сбивчивой.

Имеются и более фантастические предположения, выдвинутые уфологами, конспирологами и исследователями паранормальных явлений. В частности, о том, что Тритранс представляет собой "гиблую" зону, что погибшая тургруппа могла столкнуться с йети – снежным человеком или попасть в зону испытаний секретного оружия…

На сегодняшний день, так же, как и в случае с дятловцами, причина странного поведения, которое в конечном итоге привело к гибели шестерых человек, так и не выяснена. Валентина Уточенко давно уехала из родного города, у нее сейчас семья, обычная жизнь. О той трагедии она старается лишний раз не вспоминать.



Ирина Шлионская, 2 апреля 18 Источник - russian7.ru

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