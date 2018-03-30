Наследный принц Саудовской Аравии намерен построить крупнейший в истории нефтяной картель

08:04 04.04.2018 ОПЕК и Россия стремятся укрепить свое сотрудничество по добыче нефти и продлить его на десятилетие или два, сказал в интервью агентству Reuters принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман во время своего визита в Соединенные Штаты.



"Мы стремимся перейти от соглашения, который продлевается из года в год, к соглашению на 10-20 лет", - сказал в Нью-Йорке наследный принц крупнейшего производителя среди стран ОПЕК и лидера де-факто.



"Мы достигли согласия на общую картину, но на детали - пока еще нет", - сказал наследный принц.



Идея расширить нынешнее сотрудничество по поставкам нефти между ОПЕК и российскими лидерами, не входящими в ОПЕК, и сделать его постоянным. Предпосылки к этому возникли в прошлом месяце, после того как министр энергетики ОАЭ Сухайл Аль Мазруэй сказал, что цели ОПЕК и России направлены на разработку плана на долгосрочное сотрудничество, которое подготовят к концу 2018 года для того, чтобы создать "супергруппу" производителей нефти.



Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что сделку по сокращению производства, которая истекает в конце 2018 года, возможно, потребуется продлить до 2019 года, поскольку картелю и союзникам по-прежнему будет необходимо работать над снижением запасов нефти в мире к их среднему показателю за пять лет.



Говорят, что ОПЕК также рассматривает возможность перемещения целевых ориентиров в сделке.



Дальнейшему расширению целей по запасам посвящено большинство предложений по изменению нынешнего показателя, используемого для оценки успеха пакта - пятилетнего среднего значения коммерческих запасов нефти в развитых странах.



Выступая сегодня в Reuters, наследный принц Саудовской Аравии также прокомментировал предварительное публичное предложение саудовского нефтяного гиганта Aramco, вызвавшего ажиотаж. Он также отметил, что составлять список 5 процентов фирмы можно в конце 2018 года или в начале 2019 года, в зависимости от преобладающих рыночных условий.



Это еще один намек из Саудовской Аравии, указывающий на то, что крайние сроки для IPO, намеченные на "вторую половину 2018 года", истекают. Ранее в начале марта аль-Фалих намекнул на то, что оговоренная дата на вторую половину 2018 года может плавно перейти на следующий год, назвав целевой период для составления списка "искусственным сроком".



30 марта 18 Источник - ktovkurse.com

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