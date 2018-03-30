 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Наследный принц Саудовской Аравии намерен построить крупнейший в истории нефтяной картель
08:04 04.04.2018

ОПЕК и Россия стремятся укрепить свое сотрудничество по добыче нефти и продлить его на десятилетие или два, сказал в интервью агентству Reuters принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман во время своего визита в Соединенные Штаты.

"Мы стремимся перейти от соглашения, который продлевается из года в год, к соглашению на 10-20 лет", - сказал в Нью-Йорке наследный принц крупнейшего производителя среди стран ОПЕК и лидера де-факто.

"Мы достигли согласия на общую картину, но на детали - пока еще нет", - сказал наследный принц.

Идея расширить нынешнее сотрудничество по поставкам нефти между ОПЕК и российскими лидерами, не входящими в ОПЕК, и сделать его постоянным. Предпосылки к этому возникли в прошлом месяце, после того как министр энергетики ОАЭ Сухайл Аль Мазруэй сказал, что цели ОПЕК и России направлены на разработку плана на долгосрочное сотрудничество, которое подготовят к концу 2018 года для того, чтобы создать "супергруппу" производителей нефти.

Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что сделку по сокращению производства, которая истекает в конце 2018 года, возможно, потребуется продлить до 2019 года, поскольку картелю и союзникам по-прежнему будет необходимо работать над снижением запасов нефти в мире к их среднему показателю за пять лет.

Говорят, что ОПЕК также рассматривает возможность перемещения целевых ориентиров в сделке.

Дальнейшему расширению целей по запасам посвящено большинство предложений по изменению нынешнего показателя, используемого для оценки успеха пакта - пятилетнего среднего значения коммерческих запасов нефти в развитых странах.

Выступая сегодня в Reuters, наследный принц Саудовской Аравии также прокомментировал предварительное публичное предложение саудовского нефтяного гиганта Aramco, вызвавшего ажиотаж. Он также отметил, что составлять список 5 процентов фирмы можно в конце 2018 года или в начале 2019 года, в зависимости от преобладающих рыночных условий.

Это еще один намек из Саудовской Аравии, указывающий на то, что крайние сроки для IPO, намеченные на "вторую половину 2018 года", истекают. Ранее в начале марта аль-Фалих намекнул на то, что оговоренная дата на вторую половину 2018 года может плавно перейти на следующий год, назвав целевой период для составления списка "искусственным сроком".

30 марта 18

Источник - ktovkurse.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522818240
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