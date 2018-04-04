ГКНБ Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев и еще один "энергетик"

07:24 04.04.2018 ПРЕСС-РЕЛИЗ



4 апреля 2018 года



ГКНБ: Задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции"



Кыдырбаев У.А.



2 апреля 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении



отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО



"Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам



преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное



дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного



Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ



В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления,



предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями



служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской



Республики, 03 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО



"Электрические станции" Кыдырбаев У.А..



В настоящее время Кыдырбаев У.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455



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КЫРГЫЗРЕСПУБЛИКАСЫ



Мамлекеттик улуттук



коопсуздук комитети



720040, гор. Бишкек шаары,



ПРЕСС-РЕЛИЗ



4 апреля 2018 года



ГКНБ: Задержан исполнительный директор Группы по



управлению модернизацией ТЭЦ г.Бишкек ОАО "Электрические



станции" Бримкулов Т.Н.



2 апреля 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении



отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО



"Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам



преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное



дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного



Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ



В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления,



предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями



служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской



Республики, 03 апреля 2018 года задержан исполнительный директор Группы



по управлению модернизацией ТЭЦ г.Бишкек ОАО "Электрические



станции" Бримкулов Т.Н..



В настоящее время Бримкулов Т.Н. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ



Кыргызской Республики.



Ведется следствие.



Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455



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ГКНБ задержал гендиректора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева



Предыстория: Межведкомиссия рекомендовала объявить строгий выговор А.Калиеву, Н.Сыдыкову, А.Оморову и выговор У.Кыдырбаеву и уволить ряд сотрудников



Tazabek - ГКНБ 2 апреля 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР.



Итоги расследования аварии на ТЭЦ Бишкека: Причины банальные - халатность и неготовность к зиме

Как сообщает пресс-служба комитета, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек.



В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 3 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев.



В настоящее время У.Кыдырбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.



Ведется следствие.

tazabek.kg См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ЦентрАзия

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