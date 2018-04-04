 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 04.04.2018
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08:53  Россия и Китай теснят США в угол, - А.Халдей
08:48  Бишкек. Жээнбеков срочно поменял "атамбаевского" нач-ка Службы охраны. Береженого... бережет
08:35  Ходжа-Аъло против Уч-Добо. Продолжаются бои камнеметчиков на кыргызо-таджикской границе
08:20  90-е. Шабаш непослушания. Как умирал СССР, - Юрий Поляков (мемуары)
08:18  Бурятский "перевал Дятлова": что случилось в 1993 году с туристами из Казахстана
07:24  ГКНБ Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев и еще один "энергетик"
07:05  Работников госучреждений Ашхабада вынуждают уходить в неоплачиваемые отпуска
07:00  От Турции ждут цепной реакции, - аккуйский репортаж А.Колесникова
06:45  РосГосдума обещает мигрантам обязательную дактилоскопию, - Е.Трифонова
06:42  "Чистый ислам" в России хотят объявить вне закона, - А.Приймак
00:47  США покидают Сирию? Трамп навоевался, - Newsweek
00:43  Аральская катастрофа: как это было, кто виноват и что делать?
00:35  В Москве издан сборник документов "Россия и Центральная Азия. Конец XIX - начало XX века" (сост. - Д.Аманжолова и др.)
00:27  Атамбаев VS Жээнбеков. Зачем бывший президент Кыргызстана возвращается в политику, - У.Бабакулов
00:14  Рахмон I и Рахмон II вместе вырыли ямку на проспекте Рудаки в центре Душанбе. Крекс, пекс, фекс...
00:13  КырГКНБ задержан замглавы Налоговой службы Кумашов
00:12  Казахстану не терпится прибрать к рукам Байконур, - "САМ"
00:11  Треугольник Кырвласти: Партия берет премьера под свою защиту, - М.Кыдыралиев
00:06  Юноши бледные со взором горящим... Киндер-министры Казахстана, - Ю.Кисткина
00:05  В Узбекистане по поручению Мирзиеева за 45 дней заново отстроили самое чумазое кыргызское село Манас
00:04  Сыну полу-опального экс-главы узбекских спецслужб Иноятову-мл. запретили выезд из страны
00:01  Южно-кореец Ким Шик назначен на 1 год советником хокима Ташкента
00:00  Узбекистан возобновил импорт электроэнергии из Таджикистана
Вторник, 03.04.2018
23:35  Пан-атаман Билецкий. Новый расклад бандеровских карт на Украине, - С.Ахматов
23:19  "Черный вторник" во Франции: профсоюзы бросили вызов, устоит ли Макрон?
22:40  Неизвестные "партизаны" отстреливают американских вояк в Сирии
21:57  В Киргизии будут штрафовать за "надругательство" над национальным головным убором - белым колпаком
21:54  Путин и Эрдоган с помпой запустили стройку турецкой АЭС "Аккую". Авантюра ценой $20 млрд
20:00  В Узбекистане задержан генерал СБУ в отставке Хает Шарифходжаев
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14:16  Кто стоит за погромом последних свободных СМИ Казахстана?
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13:12  Дед Мазай Ахметов (губернатор Восточно-Казахстанского залива) обплыл свои владения
13:08  За что замвоенкома Алматинской области полковник Оспанов застрелил своего начальника полковника Беристенова
07:04  В Узбекистане учителей заставляют покупать саженцы елей. Ради "озеленения"
07:02  В Узбекистане продолжаются аресты офицеров СБУ. Полковника Мирзаева обвиняют в крышевании "ахмадбаевцев"
06:27  Путин начинает бить Трампа в Индии, - В.Тучков
06:24  Египет крепко держится за Сиси. Итог выборов. За - 97%!
06:20  Англосаксам преподали урок китайского. Вашингтон и Лондон пытаются научить Пекин стать "правильной страной", - Ю.Городненко
06:15  Отравление Газой. Беспорядки в Палестине спровоцировали новый конфликт Израиля с внешним миром, - С.Строкань
06:11  Флот уходит на юг: зачем Россия меняет главную базу ВМФ на Каспии, - А.Куликов
06:04  Принцип силы: почему СССР не стал Китаем, - Л.Степушнова, О.Лазарева
06:01  Министр юстиции Киргизии Уран Ахметов подал в отставку. Из-за "отсутствия понимания"
05:52  В Киргизии опять закипает заваруха. Сумеет ли Жээнбеков избавиться от Атамбаева? - В.Панфилова
05:48  США могут сделать ставку на переворот в Иране, - И.Субботин
00:59  Ош. Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
00:26  Зачем Путин начал разгром либералов? - А.Халдей
00:19  Палестинцы готовы развязать Третью мировую, - Die Welt
Понедельник, 02.04.2018
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21:30  В Узбекистане создано Министерство строительства
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ГКНБ Киргизии задержан гендиректор "Электрических станций" Узак Кыдырбаев и еще один "энергетик"
07:24 04.04.2018

ПРЕСС-РЕЛИЗ

4 апреля 2018 года

ГКНБ: Задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции"

Кыдырбаев У.А.

2 апреля 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении

отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО

"Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам

преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное

дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного

Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ

В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления,

предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями

служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской

Республики, 03 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО

"Электрические станции" Кыдырбаев У.А..

В настоящее время Кыдырбаев У.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ

Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455

---------------------------------

КЫРГЫЗРЕСПУБЛИКАСЫ

Мамлекеттик улуттук

коопсуздук комитети

720040, гор. Бишкек шаары,

ПРЕСС-РЕЛИЗ

4 апреля 2018 года

ГКНБ: Задержан исполнительный директор Группы по

управлению модернизацией ТЭЦ г.Бишкек ОАО "Электрические

станции" Бримкулов Т.Н.

2 апреля 2018 года ГКНБ КР возбуждено уголовное дело в отношении

отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО

"Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам

преступления предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР. Данное уголовное

дело выделено в отдельное производство из уголовного дела возбужденного

Генеральной Прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ

В рамках уголовного дела, по подозрению в совершении преступления,

предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями

служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской

Республики, 03 апреля 2018 года задержан исполнительный директор Группы

по управлению модернизацией ТЭЦ г.Бишкек ОАО "Электрические

станции" Бримкулов Т.Н..

В настоящее время Бримкулов Т.Н. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ

Кыргызской Республики.

Ведется следствие.

Пресс-центр ГКНБ КР, тел. 661455

----------------------------------

ГКНБ задержал гендиректора "Электрических станций" Узака Кыдырбаева

Предыстория: Межведкомиссия рекомендовала объявить строгий выговор А.Калиеву, Н.Сыдыкову, А.Оморову и выговор У.Кыдырбаеву и уволить ряд сотрудников

Tazabek - ГКНБ 2 апреля 2018 года возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ г.Бишкек, ОАО "Электрические станции" , ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" по признакам преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 УК КР.

Итоги расследования аварии на ТЭЦ Бишкека: Причины банальные - халатность и неготовность к зиме
Как сообщает пресс-служба комитета, данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой КР 30 января 2018 года по факту аварии на ТЭЦ г.Бишкек.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.221 ч.4 п.1 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 3 апреля 2018 года задержан генеральный директор ОАО "Электрические станции" Узак Кыдырбаев.

В настоящее время У.Кыдырбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.

Ведется следствие.
tazabek.kg

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1522815840
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