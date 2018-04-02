Работников госучреждений Ашхабада вынуждают уходить в неоплачиваемые отпуска

07:05 04.04.2018 В связи с нехваткой средств в бюджетах в государственных организациях Ашхабада, руководства учреждений, сократив насколько это возможно персонал, регулярно отправляют оставшихся работников в отпуска без содержания, сообщает "Хроника Туркменистана".



Работники, опасаясь лишиться рабочих мест, пишут заявления на отпуск без содержания сроком от нескольких недель до нескольких месяцев.



Как сообщают корреспонденты издания, иногда находятся люди, ознакомившиеся с Трудовым кодексом, которые на законных основаниях отказываются уходить в отпуск.



Принудительная отправка людей в отпуска без содержания приняла массовый характер в Ашхабаде и фактически является скрытой формой безработицы.



Исключением стал городской пассажирский автопарк столицы, где из-за нехватки водителей их не могут отправить даже в положенные по закону оплачиваемые отпуска. Источник - Хроника Туркменистана

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