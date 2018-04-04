От Турции ждут цепной реакции, - аккуйский репортаж А.Колесникова

07:00 04.04.2018 Через пять лет Владимир Путин собирается открыть АЭС "Аккую"



3 апреля президент России Владимир Путин в Анкаре встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обменялся с ним впечатлениями о том, почему можно будет раньше срока поставить российские комплексы С-400 в Турцию, почему можно быстро закончить "Турецкий поток" и почему никак при этом не заканчивается дело Сергея Скрипаля. С подробностями из Анкары специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Прилет Владимира Путина в Анкару транслировали, если я не ошибаюсь, все без исключения турецкие телеканалы. И тем более - церемонию встречи на территории президентского дворца. Здесь Владимира Путина дожидались воины настоящего в парадных голубых мундирах и глубоких белых касках, которым позавидовали бы ооновцы, а главное - воины прошлого, из Османской империи разных веков, с кривыми и очень кривыми саблями.



Владимиру Путину пришлось несколько минут идти сквозь строй всех этих людей - он был длинен настолько, что даже на предстоящей церемонии инаугурации Владимиру Путину не придется, уверен, утруждать себя такой бесконечной прогулкой. Причем за ним, а не за президентом Эрдоганом, все время двигался еще один турок, видимо, командир этих войск, нисколько, впрочем, не потешных, потому что слишком уж ослепительно блестела на солнце сабля в руках турка, чтобы на эту тему хотелось поиронизировать, и слишком уж громко топал турок вслед российскому президенту и так высоко заносил саблю над его головой за его спиной, что даже мне хотелось его обезоружить - хотя бы заискивающей улыбкой.



Потом этот человек что-то прорычал в лицо турецкому президенту так, что отпрянул даже я, стоявший метрах в пятидесяти от них, и церемонию, как выяснилось, можно было бы считать состоявшейся, и оставалось только выслушать гимны. Стоит отметить, что члены турецкой делегации пели свой гимн громко и даже, мне казалось, с каким-то вызовом, а на самом деле, скорее всего, надеялись, что каждого из них, может быть, услышит Реджеп Тайип Эрдоган.



А вот члены российской делегации молчали, не то чтобы подавленно, а просто молчали, и только министр экономического развития Максим Орешкин что-то такое, казалось, напевал себе под нос. Я даже не был уверен, что он сейчас исполняет российский гимн. Но, присмотревшись, убедился: да, это был он. И Максим Орешкин, и гимн.



Так или иначе, у входа в президентский дворец мы стали свидетелями большой чести, оказанной российскому президенту. Даже в 2014 году, когда Владимир Путин приехал сюда, в только что открывшийся дворец (до него тут был только папа римский), его встречали поспокойней.



Через несколько минут на противоположной стороне дворца началась торжественная церемония начала строительства АЭС "Аккую" в Турции, которым будет заниматься прежде всего Россия. Это стоит $10 млрд, и уровень церемонии соответствовал этим деньгам. Здесь собрали турецкую культурную общественность (российскую, я обратил внимание, представлял глава Альфа-банка Петр Авен), которая вставала в полный рост при одном только намеке ведущих на упоминание всуе имени Реджепа Тайипа Эрдогана, а также по сторонам были выставлены два огромных экрана, на которых постоянно отображалась информация о все новых и новых плюсах АЭС "Аккую": "гигантская возможность трудоустройства 10 тыс. человек!.." "АЭС внедряется в жизнь под руководящей ролью Реджепа Тайипа Эрдогана!.." "Мы будем строить "Аккую" с рожденной от совместного сотрудничества силой (точнее было бы все же "зачатой")!.."



Главное, что я понял из вступительного слова главы "Росатома" Алексея Лихачева,- это то, что АЭС будет работать по схеме "Строй, владей, эксплуатируй!". Из заключительного слова Владимира Путина - что "сделаем все, чтобы в 2023 году присутствовать при открытии этой станции".



Нет ощущения, что и тому и другому для этого придется постараться.



Находившийся на той стороне телемоста, где непосредственно будет разворачиваться строительство, министр экономики Турции нажал красную кнопку. Действие так ощутимо напоминало такие же жизнерадостные и бойкие телемосты в России, что приходило понимание: турецким коллегам во всем способствуют российские специалисты не только по атомной энергии.



На пресс-конференции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин долго обменивались комплиментами в адрес друг друга. Деликатной была тема турецкой операции "Оливковая ветвь" в Африне, но они смогли аккуратно миновать ее, на этот раз без потерь в живой силе и технике друг друга.



Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, благодарил Владимира Путина за то, что Россия согласилась на "требования Турции поставить комплексы (С-400.- "Ъ") в необходимом объеме", и особенно за то, что "это будет сделано, скорее всего, раньше срока".



Оба несколько раз говорили про удачное строительство "Турецкого потока", и Владимир Путин заявлял, что "Турецкий поток" "позволит насытить газом не только Турцию, но и страны Юго-Восточной Европы… Если, конечно, они этого захотят",- и эта ремарка была важнее всех остальных замечаний по этому поводу.



- Мы ведем много лет переговоры с партнерами по второй очереди "Северного потока",- добавил господин Путин,- с Турцией при этом мы скоро закончим подобный проект!



Господин Путин рассказал про свои впечатления насчет свежего комментария гендиректора британской лаборатории, которая не смогла идентифицировать страну, где произвели вещество, которым отравился Сергей Скрипаль и его дочь.



- В среду мы созываем сессию исполкома Совета по запрещению химического оружия,- сказал российский президент,- надеюсь, в этой истории будет поставлена таким образом окончательная точка.



Впрочем, эта встреча, судя по всему, даже на запятую не претендует.



Андрей Колесников, Анкара

04.04.2018 Источник - kommersant.ru

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