РосГосдума обещает мигрантам обязательную дактилоскопию, - Е.Трифонова

06:45 04.04.2018 Радикалы прикидываются гастарбайтерами, иностранными менеджерами и студентами



В Госдуме опять призвали к ужесточению миграционной политики. Например, депутаты настаивают на обязательной дактилоскопии, чтобы можно было идентифицировать всех въезжающих в Россию иностранцев. Повышенные меры безопасности объясняются тем, что потенциальные боевики и террористы проникают в страну под видом уже не только обычных гастарбайтеров, но и студентов, а также якобы высококвалифицированных специалистов.



На парламентских слушаниях, где обсуждалась Концепция миграционной политики, было подчеркнуто, что за последний год потоки приезжих в Россию несколько ослабли. Сократилось количество как прибывших, так и покинувших страну мигрантов. В начале марта в РФ находилось уже не более 9,2 млн иностранцев. Это на 165 тыс., или 2%, меньше, чем в 2017-м. В основном речь идет о выходцах из стран СНГ – около 21% составляют украинцы, за ними узбеки (19%) и таджики (10%).



Нынешнюю миграционную политику депутаты назвали "непоследовательной и противоречивой во многих аспектах". К примеру, несколько лет назад заработала система патентов, упростившая мигрантам из стран СНГ доступ на российский рынок труда. Однако, утверждают депутаты, "временные и финансовые затраты, связанные с оформлением документов, а также жесткая привязка патента к региону выдачи – из-за чего работников не могут, скажем, отправить в командировку – не мотивируют многих мигрантов к трудоустройству на законных основаниях".



Важный недостаток патента и в том, что он не предусматривает "сопровождение" членов семьи трудового мигранта. Представители Торгово-промышленной палаты России сообщили, что и предприниматели часто жалуются на сложности с постановкой мигрантов на учет: "На местах требуют различные комплекты документов – и хотя процедура имеет уведомительный характер, может последовать отказ. Есть задержки с внесением сведений в базу данных. Подача уведомлений о постановке на учет через почтовые отделения не работает".



По словам же начальника Главного управления МВД по вопросам миграции Ольги Кирилловой, сегодня меньше половины работодателей подают уведомления о привлечении мигрантов. "В результате казна недополучает налоги", – посетовала она. Однако даже более важно, считает Кириллова, что практически никто из бизнесменов не сообщает об увольнении гастарбайтеров или их уходе на другую работу. В результате ее ведомство теряет приезжих из виду. Поэтому, учитывая все эти факты неуведомления, МВД настаивает на введении более строгой ответственности. Наказывать, впрочем, предлагается не только работодателей, но и самих иностранных работников.



В Госдуме сейчас вообще-то готовится целый ряд новых ужесточений закона. Например, депутаты все-таки намерены ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ. Думцы, кстати, ссылаются на то, что такая процедура уже предусмотрена законодательством ряда европейских стран.



По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Перминова, проведенная в 2016 году дактилоскопическая регистрация 2,2 млн иностранных граждан позволила установить личность 16 тыс. человек, которые пользовались паспортными данными других лиц. Перминов напомнил, что в Россию под видом трудовых мигрантов и по поддельным паспортам периодически проникают различные террористы, боевики или радикально настроенные люди. "В 2016-м было ликвидировано 46 ячеек террористических организаций, состоявших из выходцев из стран СНГ, которые приехали в Россию под предлогом трудоустройства. Многие из них проходили обучение в лагерях боевиков на территории Сирии и Ирака", – заявил он.



По мнению парламентария, и для организаторов преступных сообществ, специализирующихся на незаконной миграции, сегодня назначаются уголовные наказания, несоразмерные тяжести последствий: "Полагаем, что необходимо ввести надлежащую уголовную ответственность за организацию незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, установив в качестве нижнего предела наказание в виде лишения свободы".



Перминов также рассказал, что поскольку на рейтинги вузов влияет и такой критерий, как доля иностранных студентов, то "многие мигранты оформляют учебные визы исключительно для легализации в РФ, без намерения учиться". В 2017 году число иностранцев в российских вузах уже превысило 291 тыс. человек. Депутаты полагают, что надо усилить за ними контроль, отсеять тех, кто подходит к учебе формально.



Более того, в ГД есть данные из Генпрокуратуры о выявленных случаях предоставления мигрантам разрешений на работу в качестве высококвалифицированных специалистов, но без их реального трудоустройства. В основном их "брали" на должности менеджеров, что давало приезжим и их семьям право проживать в России как минимум три года. "В 2016–2017 годах было оформлено свыше 297,3 тыс. разрешений на осуществление трудовой деятельности, из которых 53 тыс. – на работу по высококвалифицированным специальностям", – сообщил Перминов. По его мнению, это направление также нуждается в усилении контроля.



Депутат-эсэр Олег Нилов напомнил, что преступность среди мигрантов остается на довольно высоком уровне, но их выдворение из страны по-прежнему дорого встает казне. Поэтому он предложил вернуться к той идее, чтобы ввести для приезжих дополнительный сбор – в качестве своего рода залога на случай последующей депортации.



"Мы должны перейти к более современной системе балльной оценки каждого конкретного трудового мигранта, исходя из его квалификации, реального знания русского языка, состояния рынка труда и других факторов", – заявил единоросс Максим Иванов. По его мнению, правительству все-таки следует поторопиться с согласованием Концепции государственной миграционной политики до 2025 года, которая дорабатывается уже дольше выделенных на это трех месяцев.



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



03.04.2018 Источник - ng.ru

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