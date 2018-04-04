"Чистый ислам" в России хотят объявить вне закона, - А.Приймак

06:42 04.04.2018 Запретительную резолюцию Межрелигиозного совета о ваххабизме беспощадно раскритиковали в Совете муфтиев России



Межрелигиозный совет России (МСР) поддержал предложение муфтия Татарстана Камиля Самигуллина о запрете в России ваххабитской идеологии (см. "НГ" от 30.03.18). В МСР приняли резолюцию, где предлагается "обратиться в органы государственной власти с предложением о признании ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций – экстремистскими организациями". Формулируя антиваххабитскую платформу, консультативный межрелигиозный орган напомнил о расстреле "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) прихожанок православного храма в Кизляре. Террористу Халилу Халилову удалось совершить свое злодеяние, поскольку храму и его прихожанам не была обеспечена соответствующая охрана. "Считать важным взаимодействие Межрелигиозного совета России с соответствующими государственными структурами для выработки рекомендаций, направленных на повышение антитеррористической защищенности культовых зданий, – говорится в резолюции МСР. – Обратиться к председателю Государственной думы с просьбой приостановить принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях" в части установления ответственности за невыполнение религиозными организациями требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) на срок до 1 июля 2018 года в целях выработки методических рекомендаций по данному вопросу".



Предложение муфтия Татарстана и положительная реакция на него президиума МСР вызвали всплеск интереса в мусульманском медиапространстве. "Именно ваххабизм является идеологией, порождающей смуту и терроризм, – высказался от имени Духовного управления мусульман Дагестана заместитель муфтия республики Ахмед Кахаев. – Признание такого религиозного течения, как ваххабизм, экстремистской идеологией позволит облегчить обеспечение духовной безопасности нашего государства. Мы, дагестанцы, испытали на себе все последствия ваххабизма. В суровый 1999 год (вторжение в Дагестан из Чечни ваххабитов под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. – "НГР") все начиналось с этой идеологии, которая стандартно, как и везде до этого, перетекла в сплошной террор и насилие. По сей день идеология, заложенная в те печальные для истории Дагестана и России в целом годы, продолжает калечить людей. Есть множество фильмов, снятых на эту злободневную тему, в том числе и дагестанцами. К сожалению, многих из них нет в живых. Они пали истинными шахидами (мучениками – "НГР") от рук тех, кто не хочет порядка в нашей стране. Среди работ на эту тему можно назвать документальный фильм Абдуллы Алишаева "Обыкновенный ваххабизм". Вспомните тысячи ребят, которые погибли от рук бандитов, их семьи, оставшиеся без опеки сына, отца и мужа".



Однако в Татарстане, на родине Камиля Самигуллина, у инициативы муфтия республики нашлись критики. Бывший заместитель Самигуллина Рустам Батров опубликовал на татарстанском ресурсе "Бизнес-Онлайн" статью "Запрет ваххабизма может ударить по самому Духовному управлению мусульман Республики Татарстан". "Лично я полностью поддерживаю неприятие Камилем хазратом ваххабизма и его стремление очистить муфтият от деятелей, нарушающих его устав", – высказался бывший заммуфтия Татарстана. Но, по словам Батрова, Самигуллин в данном случае "выходит далеко за рамки своих полномочий" и хочет распространить запрет на ваххабизм не только на своих подчиненных, но и вообще на всех россиян. "А это прямое нарушение и принципа свободы совести, и Конституции РФ, которая его защищает. Приводить в соответствие с уставом кадровый состав своей организации, вести с ваххабитами богословскую дискуссию – одно, а распространять свои желания на всех российских граждан – уже совсем другое. Формально ваххабиты – последователи Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, который, вооружившись идеями Ибн Таймии и его ученика Ибн Кайима, вместе с политиком Мухаммедом ибн Саудом сыграл одну из ключевых ролей в создании Саудовской Аравии. Однако никто из тех, кого называют ваххабитами, таковыми себя не считают. Они называют себя мусульманами, суннитами, в крайнем случае салафитами. Соответственно юридически нет и никаких собственно ваххабитских организаций. Стало быть, Камилю хазрату, чтобы добиться своих целей, надо выступать за запрет салафизма, а не ваххабизма. Но резолюция-то с его предложением о запрете именно ваххабизма уже принята", – пишет мусульманский деятель.



Упомянутые Батровым Ибн Таймийя и Ибн Кайим – арабские богословы XIII–XIV веков, духовные учителя "отца" ваххабизма Абд аль-Ваххаба, жившего на рубеже XVIII–XIX веков. "Можно запретить труды Ибн Таймии. Тогда возникает другой вопрос: что в таком случае делать с татарскими богословами – Галимжаном Баруди, Ризаэтдином Фахретдином, Хади Атласи и другими, которые выступали его апологетами? Их тоже под запрет? Руководство ДУМ Татарстана своим необдуманным заявлением рубит сук, на котором само же сидит", – пишет Батров. В своей статье он обращает внимание еще на один важный момент: в мусульманской и научной среде до сих пор не определено, что такое ваххабизм и почему его надо считать деструктивной идеологией. Об этом же говорили "НГР" эксперты в 2016 году – когда запретить ваххабизм в России потребовали муфтий Чечни Салах Межиев и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев (см. "НГ" от 05.10.16).



Критикуя антиваххабитскую позицию своего бывшего начальника, Батров обращает внимание на следующее. В начале июля прошлого года Самигуллин назначил своим заместителем Юсуфа Давлетшина – бывшего мухтасиба (главного имама города или района. – "НГР") Нижнекамска. Богословскую позицию Давлетшина эксперты считают проваххабитской. По мнению Батрова, нельзя "одной рукой" назначать ваххабита в руководство муфтията Татарстана, а "другой рукой" запрещать ваххабизм в России. Показывая алогизм такого поведения Самигуллина, Батров цитирует мусульманского адвоката из Саранска Марата Ашимова. Ашимов, когда описывал ситуацию в Казани, высказался в своем Facebook: "Идет тотальная пропаганда ханафизма (традиционная для татар религиозно-правовая школа Абу Ханифы. – "НГР"), а мечети Казани полны ваххабитов". Адвокат из Мордовии ранее поблагодарил Самигуллина за то, что он свернул антиваххабитский курс своего предшественника Илдуса Файзова и предпочел общаться со всеми мусульманами "за чашкой чая". Как написал Ашимов в соцсетях, "чайная дипломатия" Самигуллина начиная с 2013 года способствовала "уменьшению напряженности в мусульманском обществе как Татарстана, так и Российской Федерации".



"Стоит ли этот успех менять на сомнительные результаты и потерянный авторитет? Вряд ли", – высказался Ашимов. Адвокат считает, что запрет ваххабизма в России "откроет охоту на ведьм".



Совет муфтиев России (СМР) во главе с муфтием Равилем Гайнутдином традиционно воспринимает антиваххабитские инициативы критически. Напоминаем, осенью 2016 года СМР не принял "Грозненскую фетву", где ваххабизм назван "заблудшей сектой". 2 апреля с.г. СМР опроверг участие своего представителя – муфтия Дамира Мухетдинова – в антиваххабитском заседании Межрелигиозного совета. Согласно заявлению СМР, Мухетдинов покинул заседание за несколько минут до его начала. Как заявили в юрисдикции Равиля Гайнутдина, проект текста антиваххабитской резолюции "не был заранее разослан, и с ним не были ознакомлены все члены президиума Межрелигиозного совета". Соответственно не было достигнуто консенсуса. Совет муфтиев и связанное с ним Духовное собрание мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) выступают против пункта 2 резолюции (признание ваххабизма экстремистской идеологией, а ваххабитских организаций – экстремистскими организациями) "ввиду его очевидной правовой неопределенности, нарушения конституционного принципа отделения религиозных объединений от государства". "Введение принципа преследования верующих за убеждения, а не за конкретные противоправные действия самым пагубным образом скажется и на мусульманском сообществе России, и на межнациональном согласии, и на правовой культуре Российского государства", – говорится в заявлении СМР и ДУМ РФ.



Профессор МГЛУ исламовед Роман Силантьев в беседе с "НГР" сказал, что в СМР и ДУМ РФ, когда только ознакомились с резолюцией МСР о запрете ваххабизма, поначалу не стали возражать. По словам Силантьева, проблема ваххабизма сегодня наиболее остро стоит для входящих в Межрелигиозный совет немусульманских организаций. "В конце прошлого года был предотвращен подрыв Казанского собора Санкт-Петербурга, а в этом году на Прощеное воскресенье террорист убил четверых прихожанок кизлярского храма. Обе эти акции прошли по линии ИГ, самой известной и запрещенной в России террористической организации ваххабитов-салафитов. На фоне ИГ давно померкли запрещенные в России "Хизб ут-Тахрир", "Братья-мусульмане" и "Таблиги джамаат", а почти все покушения на теракты за последние три года связывают именно с ней. Террористы из ИГ стараются придать своим атакам максимальный резонанс и будут атаковать не только православные храмы, но и синагоги с дацанами", – сказал Силантьев.



По словам эксперта, "судьбоносные изменения прошли в некогда главном оплоте ваххабизма – Саудовской Аравии". "Наследный принц этого королевства Мухаммед бин Салман взял курс на либерализацию ислама. Его соответствующие заявления вызывают смятение в рядах радикалов по всему миру. Видимо, именно так коммунисты Кубы, КНДР, Афганистана и Вьетнама слушали когда-то выступления Михаила Горбачева, объявившего о конце холодной войны и сближении с Западом. Ведь, как совершенно верно заметил принц в интервью газете Washington Post, вложение Саудовской Аравии в ваххабизм осуществлялось по просьбе союзников во времена холодной войны для того, чтобы предотвратить распространение влияния Советского Союза в исламских странах. Реакция КСА на антиваххабитский закон в России ранее служила ключевым аргументом против его запрета – мол, обиженные саудиты разорвут с нами дипломатические отношения, закроют доступ на хадж и обрушат цены на нефть. Теперь нам в КСА за запрет ваххабизма еще спасибо скажут. Ведь были прецеденты. В России организацию Фетхуллаха Гюлена признали экстремистской задолго до июльского путча 2016 года в Турции. В 2016 году практика признания в России религиозных течений экстремистскими пополнилась опытом ликвидации "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России. – "НГР"). Вне закона оказалась крупнейшая организация, с чьими миссионерами столкнулись большинство россиян. Как видим, небо не обрушилось на землю, Третья мировая война не началась, невиновные люди не пострадали. Силовики и эксперты смогли отличить иеговистов-экстремистов от законопослушных адвентистов седьмого дня и других протестантов. А современные ваххабиты-салафиты видны невооруженным взглядом". "Читаешь характерные книжки, лайкаешь характерные видео и посты, характерно травишь суфиев и шиитов, испытываешь характерную ненависть к местам суфийских захоронений и любишь отлучать от ислама? С тобой все ясно", – резюмирует эксперт.



Артур Приймак



04.04.2018 Источник - ng.ru

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