Аральская катастрофа: как это было, кто виноват и что делать?

00:43 04.04.2018 На днях где-то широко, а где-то не очень отметили 25-летие Международного фонда спасения Арала (МФСА), который был учрежден главами пяти государств Центральной Азии в конце марта 1993-го на саммите в Кызылорде. К сожалению, за эти четверть века именно с точки зрения спасения моря сделано до обидного мало. Да, благодаря проекту ПРССАМ возрожден Малый Арал, но это лишь 1/20 часть акватории и 1/40 часть водной массы прежде огромного озера. А все, что южнее, фактически превратилось в пустыню.



При СССР и после…



Многие в нашей стране по-прежнему мечут громы и молнии в сторону Москвы, инициировавшей в начале 1960-х годов масштабное мелиоративное строительство в ЦА ради увеличения площадей под орошаемое земледелие, что в итоге привело к резкому увеличению забора воды из Амударьи и Сырдарьи и, в конце концов, к катастрофическому обмелению Аральского моря. Безусловно, союзный центр несет свою долю ответственности за случившееся, но ведь и мы в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане не знали меры в погоне за рекордными валовыми сборами хлопка и риса, чем только усугубили ситуацию.



Мало того, после освобождения из-под опеки Москвы и обретения нашими странами независимости судьба Арала стала еще более печальной. Посмотрите на динамику изменения его акватории – и вы сами в этом убедитесь.



Если кто-то хочет не "картинки", а цифр, то они тоже есть. В прошлом году в Ташкенте был издан сборник "Аральское море и Приаралье", подготовленный научно-исследовательским центром Международной координационной водохозяйственной комиссии, которая работает под эгидой МФСА. Кстати, следует заметить, что Узбекистан, где и дислоцируется МКВК, занимается изучением проблем Арала куда серьезнее, нежели Казахстан. Подчеркнем: изучением (то, как они решаются – это уже другой вопрос). "За тяжелым больным нужно тщательно наблюдать, чтобы знать, как его лечить или хотя бы уменьшить его страдания", - пишут сами составители издания.



Так вот, в этом сборнике приведены цифры, касающиеся динамики изменения состояния Аральского моря за период с 1960-го по 2014-й (последний год, за который есть данные). Предлагаем небольшую выборку оттуда:



Примечание: в графе "Уровень воды" за 2000 и 2014 годы указаны данные по Малому Аралу и остальной части моря.



Нехитрые арифметические расчеты позволяют сделать следующий вывод. Если за первые 25 лет (1960-1985) площадь акватории уменьшилась на 25 820 кв. км, или на 37 процентов, то за последние четверть века (1989-2014) – уже на 30 350 кв. км, или почти на 80 процентов. Столь стремительное сужение площади водоема должно было как-то "смягчить" сокращение объема водной массы (логика простая: чем меньше поверхность, тем меньше испарение влаги). Но, как видим, за последние 25 лет он упал с 328 до 36 кубических километров (это с учетом воды, накопленной в Малом Арале), или в девять раз (!). Иначе говоря, гибель моря-озера после обретения государствами ЦА независимости не только не замедлилась, но даже ускорилась.



То, что осталось от моря…



О том, что мы имеем сейчас, можно судить по таблице 2. То есть, Арал в его нынешнем виде состоит из трех почти автономных друг от друга и неравноценных частей.



Во-первых, есть Малый (Северный) Арал, верхняя отметка которого на 16-17 метров выше, чем отметки Западного и Восточного. На его долю приходятся едва ли не половина всей оставшейся акватории (3430 из 7660 квадратных километров) и более двух третей оставшейся водной массы (24,7 из 36,3 кубических километра). Этот водоем уже заполнен, ему возвращено рыбохозяйственное значение, что крайне важно в социально-экономическом плане, тем более с учетом высокого уровня безработицы в Аральском районе. Сейчас обсуждаются (правда, длится это обсуждение уже более десяти лет) варианты, при которых он сможет увеличить свою емкость, а значит, принимать больше воды, чем сейчас. Первый – наращивание существующей Кокаральской дамбы, которая построена в рамках проекта ПРССАМ на средства Всемирного банка и которая отделяет водоем от остальной части моря. Второй – создание так называемой двухуровневого Малого Арала. В случае реализации проекта, что потребует немалых средств, и поступления в водоем достаточного притока по Сырдарье объем водной массы в нем может удвоиться.



Во-вторых, есть Западный Арал – узкая полоска, протянувшаяся с севера на юг. Эта часть моря прежде была самой глубоководной, поэтому и сохранилась до сих пор. По ней до начала 1990-х, то есть до самого момента распада СССР, перевозили на судах грузы из военного гарнизона в городе Аральске на секретный остров Возрождения – остальная часть моря к тому времени была уже не судоходной. Вода сильно минерализирована (более 130 граммов на литр), поэтому о разведении рыбы говорить не приходится.



Наконец, в-третьих, есть Восточный Арал, самый большой по занимаемой прежде территории, но сегодня фактически высохший, о чем свидетельствуют цифры, приведенные в таблице 2. Сейчас это, можно сказать, огромная безжизненная пустыня. Когда-то, во времена полноводного Аральского моря, здесь находились острова Возрождения и Барсакельмес. Именно их отдаленность и изолированность от суши привлекли к ним интерес военных и зоологов. На первом создали полигон для локальных испытаний образцов биологического оружия (штаммы вирусов и бактерий не могли попасть на большую землю), а на втором – заповедник для возрождения популяции куланов (животные, занесенные в Красную книгу, были надежно защищены водой от волков и других хищников).



В 2001 году, когда бывшие острова соединились с сушей, чуть севернее Барсакельмеса на освободившемся от воды дне моря строители АО "Кызылордаводстрой" (они возводили Кокаральскую дамбу) обнаружили останки мавзолея. Позже археологи датировали их примерно 13-14 веками нашей эры. То есть еще семь-восемь столетий назад там жили люди. Это дало основания некоторым наблюдателям сделать вывод о том, что процесс заполнения-обмеления Арала имеет природно-циклический характер. А значит, утверждали они, через несколько веков море само собой восстановится.



Однако, как свидетельствует история, подобная цикличность объяснялась совсем другими обстоятельствами. Периодически Амударья (ее сток вдвое больше стока Сырдарьи, а значит, она несла основную функцию по заполнению моря) меняла свое русло и уходила в сторону Каспия, который расположен ниже, чем Арал. В 20-м же веке ничего такого не было. Это во-первых. А во-вторых, есть элементарная арифметика. Если посчитать, на сколько по сравнению с 1960-м увеличился забор воды из двух рек на орошение и другие нужды, то станет ясно: это именно то количество, лишившись которого, море стало катастрофически мелеть.



До начала масштабной мелиорации ежегодный забор воды из русла Амударьи и Сырдарьи, с учетом фильтрации и испарения, составлял менее 60 кубических километров, а после – уже 115 при суммарном годовом стоке в 120 (все цифры усредненные – они могут довольно сильно колебаться в зависимости от того, многоводным или маловодным выдался год). То есть на долю Арала осталось лишь 5 кубокилометров из тех 60, которые раньше позволяли поддерживать его уровень.



Спасти Арал: советский вариант



…До середины 1980-х республики ЦА, уже почувствовавшие на себе последствия усыхания Арала, но при этом не горевшие желанием сокращать посевы хлопка и риса (и не особо задумывавшиеся о необходимости водосбережении), жили надеждами на то, что вот-вот начнется обещанная Москвой реализация проекта переброски части стока сибирских рек на юг. Но к власти пришел Михаил Горбачев, началась перестройка, подняла голову российская общественность, выступившая резко против этого проекта, который, как она считала, приведет к неминуемой экологической катастрофе на территории РФ. И в августе 1986-го на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение прекратить работы в этом направлении. Кстати, спустя два десятилетия, в середине "нулевых" годов, Нурсултан Назарбаев и тогдашний московский мэр Юрий Лужков вспомнили о том проекте и даже призвали реанимировать его.



В ответ на решение Политбюро зароптали уже представители центральноазиатских республик: мол, мы обеспечиваем хлопковую и рисовую независимость СССР, а вы не хотите пойти нам навстречу, оставляете нас один на один со своими проблемами. И вскоре аральская тема выплеснулась в широкое публичное поле, стала одной из наиболее обсуждаемых в Союзе. В марте 1987-го на пленуме ЦК Компартии Казахстана руководитель Кызылординской области, член ЦК КПСС Еркин Ауельбеков заявил: "По сравнению с трагедией Арала проблемы Байкала и других мест меркнут. Надо найти своих Залыгина и Распутина, чтобы писатели, общественность поставили этот вопрос как положено". В республиках ЦА создавались общественные движения и фонды, проводились многочисленные конференции и "круглые столы".



Особо стоит вспомнить длившуюся почти два месяца экспедицию, которую организовал очень популярный и влиятельный в то время московский журнал "Новый мир" (главный редактор Сергей Залыгин). Ее участники – ученые, экологи, публицисты из России и республик ЦА – проехали на автомобилях от самых верховий Сырдарьи до Аральского моря, а затем уже по Амударье направились к ее истокам на Памире, преодолев в общей сложности около 13 тысяч километров. Они изучали ситуацию, встречались с местными специалистами. По итогам экспедиции, 30-летие которой будет отмечаться в нынешнем году, в Москве были организованы очень представительные "Дни Арала".



Поскольку перестройка была в самом разгаре, союзные власти не могли игнорировать столь активное движение общественности. И осенью 1988-го ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление "О мерах по улучшению экологической и санитарной обстановки в районе Аральского моря". Помимо всего прочего, этот документ предусматривал ряд конкретных шагов (диверсификация земледелия в пользу менее влагоемких культур, реконструкция оросительных систем с целью сокращения потерь воды в них, внедрение водосберегающих технологий), которые бы позволили поэтапно увеличить попуски в Арал. К 2005 году приток в него по Амударье и Сырдарье должен был достичь 21-25 кубокилометров – в четыре раза больше, чем в середине 1980-х. Для восстановления моря в прежних размерах этого, конечно, было недостаточно, но такое количество ежегодно поступающей воды позволило бы стабилизировать его уровень и предотвратить дальнейшее обмеление.



Однако этим планам не суждено было сбыться. В 1989-90 годах политическая ситуация в СССР настолько обострилась, а экономика пошла в такой разнос, что проблемы Арала отошли далеко на задний план. В конце концов, Союз развалился, и республикам ЦА теперь, в отсутствие "руководящей и направляющей руки Москвы", предстояло самим договариваться о принципах использования водных ресурсов региона и о том, как быть с умирающим морем. Поначалу осознание необходимости действовать сообща, скоординированно вроде бы присутствовало, о чем и свидетельствует создание в конце марта 1993-го Международного фонда спасения Арала. Подписи под договором поставили главы всех пяти государств. Однако затем каждая из стран стала действовать, не считаясь с интересами соседей и тем более с интересами моря, что в итоге и привело к тому, что мы имеем сейчас.



Мало того, ситуация, не исключено, будет только ухудшаться, что может негативно повлиять в том числе и на будущее Малого Арала, возрождением которого мы так гордимся. Но об этом – в следующий раз.



(Окончание следует)



Автор: Женис Байхожа Источник - Camonitor.kz

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