Атамбаев VS Жээнбеков. Зачем бывший президент Кыргызстана возвращается в политику, - У.Бабакулов

00:27 04.04.2018 Съезд руководящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), о неизбежности которого столько говорили социалисты и не только, прошел в столичном отеле "Орион" в минувшую субботу, 31 марта. На повестке дня стоял лишь один вопрос - избрание официальным лидером партии бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Партийное собрание прошло в закрытом режиме, хотя кое-какая информация просочилась от возмущенных делегатов, а некоторыми своими откровения по окончании съезда с журналистами поделился и сам Атамбаев.



Незадолго до своей отставки в конце октября прошлого года тогда еще президент Алмазбек Атамбаев заявил о будущем возвращении на политическую арену в качестве лидера политической партии. Он обещал "вернуться", "сжечь каленым железом" своих оппонентов и "очистить" страну от врагов.



Партийное собрание было намечено на декабрь 2017 года. Ближе к сроку заговорили, что Алмазбеку Шаршеновичу, только что отпахавшему шестилетний президентский срок, нездоровится, а потому съезд переносится на январь. Затем на февраль… И вот в последний день марта состоялось событие, которого многие ждали и которое еще даст немало поводов посудачить и поразмышлять над текущей политической ситуацией в Кыргызстане. Учитывая, что Атамбаев подтвердил многие предположения: и что между бывшим и действующим главами государства напряженные отношения, и что у Атамбаева не пропало желание влиять на внешнюю, внутреннюю и кадровую политику страны, равно как и на самого президента Жээнбекова - в ближайший год кыргызстанцам предстоит пережить не один политический кризис.



Съезд прошел в закрытом режиме и для ограниченного количества партийных представителей: мол, зал маленький, много людей не вместит. Для журналистов стало неожиданностью, что прессу не пустят. Зная особую нелюбовь Атамбаева к СМИ, его эмоциональность и то, что он не стесняется в выражениях, можно предположить, на съезде было много шокирующего. Как известно, будучи на посту президента, Атамбаев не раз называл представителей СМИ, правозащитников и гражданских активистов "дерьмом", провокаторами, "вонючками", а публикации - "какашками". Так что можно смело предположить, в каких выражениях изъяснялся он на этот раз, не обремененный никакими обязанностями и ничем не сдерживаемый.



Удар в спину



Главный вопрос, который волновал общественность, – есть ли разногласия между Атамбаевым и президентом Сооронбаем Жээнбековым? Съезд подтвердил: да, есть.



Как известно, на президентский пост Жээнбекова буквально втянул именно Атамбаев, который, будучи президентом, непрерывно агитировал за него. Еще за полгода до выборов, по данным соцопросов, за Жээнбекова готовы были проголосовать около 5% избирателей. За несколько недель Атамбаев поднял этот рейтинг до победных 54%, унизив, а позже и изгнав из страны основного реального конкурента Омурбека Бабанова.



Взамен Атамбаев рассчитывал, что флегматичный Жээнбеков станет его марионеткой, позволив управлять страной. Первые месяцы Жээнбеков никак не проявлял самостоятельность и шел в русле, проложенном его предшественником. Но уже в феврале на заседании Совета безопасности Сооронбай Шарипович выступил с резкой и обличительной речью в адрес руководителей силовых и правоохранительных ведомств, заявив об их коррумпированности. Эти слова сильно противоречили громким заявлениям бывшего президента Атамбаева, который утверждал, что ситуацию с коррупцией в Кыргызстане удалось кардинально изменить.



Как оказалось, для Атамбаева выступление Жээнбекова на Совбезе было шоком. Он ожидал услышать совсем другое.



- Ему подсунули не ту речь на Совбезе, - возмущенно заявил на встрече с журналистами Атамбаев. - Я ему об этом сказал. Самые громкие коррупционные дела начаты Атамбаевым. Специально все поворачивается в другую сторону. Президенту нужно внимательнее смотреть документы.



Своими словами Алмазбек Шаршенович косвенно признал, что первоначальный текст жээнбековского выступления был с ним согласован. Но вместо ожидаемого "все хорошо, прекрасная маркиза", Жээнбеков, образно говоря, нанес Атамбаеву "удар в спину".



"Я тебя породил, я тебя и размажу…"



За день до начала съезда стало известно, что на съезд не приглашен младший брат президента, а по совместительству - депутат парламента от фракции СДПК Асылбек Жээнбеков. Официальное объяснение от Атамбаева: его не делегировала первичная партийная ячейка. Неофициальная – скорее всего, Атамбаев не хотел, чтобы его речи слушал "не свой" человек. Возможно, Атамбаеву было бы неудобно "поливать" президента в присутствии его брата.



А то, что Атамбаев в выражениях в адрес Жээнбекова не стеснялся, рассказали некоторые делегаты. Бывший замминистра МЧС, ныне общественный деятель Кушбак Тезекбаев, делегированный от Карасуйского района Ошской области, одним из первых вышел из гостиницы, где проходил съезд. Он рассказал, что не захотел идти на застолье для делегатов и возмущался, что ему не дали слово и не ответили на вопросы.



- Я хотел спросить, почему съезд идет в закрытом режиме для ограниченного количества, каким курсом мы пойдем дальше и другие вопросы, - заявил Тезекбаев. - Вместо этого мне сказали прийти в понедельник в штаб партии. Но ответа на вопросы я не получил. Из слов президента стало понятно: главная задача - очернять Жээнбекова. Атамбаев раз за разом повторял: "я своему другу Сооронбаю с самого начала говорю и говорю, он неправильно идет". А я хочу сказать, что именно при Жээнбекове у нас открылись границы и торговля с Узбекистаном. Улучшились отношения с Казахстаном, которые испортил тот же Атамбаев. Да что там говорить, Атамбаев, когда заболел в Турции, не смог даже там лечиться и был вынужден лететь в Москву, а сейчас Сооронбая Шариповича приглашают в Турцию с визитом. И при всем этом Атамбаев Жээнбекова "шыбады" (размазал).



Как это "шыбады" проходило, поведал сам Атамбаев, повествуя, как он общался о кадровой политике с президентом:



- Я сейчас говорю ему (президенту Жээнбекову): "Посмотри, кого ты набрал в Совбез. Я взял Темира Джумакадырова, он набрал головастых людей. Они ушли все сейчас. А теперь там просто проверяют, как силовики носят форму.



Здесь следует отметить, что в середине марта главой Совбеза вместо атамбаевского Темира Джумакадырова, погибшего в октябре прошлого года в автокатастрофе, Жээнбеков назначил кадрового офицера Дамира Сагынбаева. Вероятно, Атамбаев пытался заронить сомнения в его компетентности.



Но на поверку выяснилось, что бывший президент слукавил. Издание Kaktus.media опубликовало документ, из которого становится ясно, что Совет безопасности занимается проверкой формы государственных учреждений не со времен президента Сооронбая Жээнбекова, а гораздо раньше. И распоряжение о проверке внешнего вида сотрудников издал руководитель аппарата президента Алмаз Усенов, который занимал эту должность с августа по декабрь 2017 года. Его непосредственным начальником был Атамбаев.



Готовность-2020



Примечательно, что во время своего выступления Атамбаев ни разу не назвал Жээнбекова президентом - только "мой друг Соке", "младший брат" (между ними разница два года): "Я старше его и могу как старший брат говорить с ним откровенно. Иногда приходится говорить неприятные слова". Было заметно, что Алмазбеку Шаршеновичу неприятно признавать, что не он теперь глава государства. Это было похоже на ревность…



Коснулся он и больной темы - коррупции. Ведь сам Атамбаев, будучи президентом, уверял и кыргызстанцев, и мировую общественность, что с коррупцией в стране покончено. Летом прошлого года на встрече с представителями первой деловой миссии США он говорил, что "Кыргызстан становится раем для бизнеса".



И на этом фоне февральское заявление Жээнбекова, что государственные органы, в чьи обязанности входит борьба с коррупцией, сами в этой коррупции погрязли, сильно било по имиджу Атамбаева. Ведь этими органами руководят сплошь атамбаевские ставленники.



- Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя в друзьях не должно быть никаких друзей типа "Раима-миллиона", - заявил Атамбаев, имея в виду уволенного незадолго до жээнбековской инаугурации заместителя председателя Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова. - В прошлом году из-за серых схем до бюджета не дошло 10 миллиардов сомов. Еще тогда я настоятельно попросил Сапара Исакова (премьер-министра. – Прим. "Ферганы"), чтобы он уволил одного из серых кардиналов этой схемы – "Раима-миллиона". Он уволил Матраимова 23 ноября.



Жаль, никто не задал Атамбаеву встречный вопрос: а почему же в свою бытность президентом вы сами его не привлекли к ответственности?



Вспомнил Атамбаев и об аварии на столичной ТЭЦ, когда в 30-градусные морозы город оказался на грани катастрофы из-за выхода из строя теплоэлектроцентрали, на модернизацию которой было потрачено $386 млн.



"Я, в принципе, молчал до этого и Сапара попросил: говорю, потерпи, Сооронбай Жээнбеков, как старший брат, будет обвинять тебя во всем. Но, видимо, пришло время сказать правду. Когда кричат о подготовке Бишкека к отопительно-зимнему периоду, аварии на ТЭЦ... Ведь Исаков сел в кресло премьер-министра 28 августа 2017 года. В любой стране, в том числе нашей, подготовка к зиме заканчивается уже в сентябре. Все тендеры и мероприятия завершаются до сентября. И эти тендеры в 2016-2017 годы проводило правительство Жээнбекова".



Но и тут Атамбаев, мягко говоря, сказал неправду. Во время заключения соглашения с китайской компанией в 2013 году правительство возглавлял Жанторо Сатыбалдиев. Согласно итогам переговоров, приведенных Сатыбалдиевым 8 июля 2013 года, Министерству энергетики промышленности и Министерству финансов было поручено разработать кредитное соглашение с китайской стороной по финансированию реконструкции Бишкекской ТЭЦ. Через неделю, 16 июля, представители ОАО "Электрические станции" и китайской компании ТВЕА подписали соглашение.



Говорил Атамбаев и о журналистах, в том числе о тех, на которых Генпрокуратура от его имени подала в суд и на которых навесили многомилионные иски. "Я их не прощу, потому что они не раскаялись", - заявил бывший президент. Вспомнил он и о том, как журналисты писали, что в разбившемся в феврале прошлого года "Боинге" был контрабандный груз президента Атамбаева.



Атамбаев заявил, что огромный дом-дачу на территории госрезиденции, в которой он сейчас живет, он выстроил на свои деньги и деньги друзей, а потом передаст в дар государству. Сам бы хотел жить в Кой-Таше, но жена - уроженка Оша и хочет жить в городе.



Отдельной темой было его заявление, что он хочет всем все "подсказывать", но при этом не хочет быть ни президентом, ни премьером (удобная позиция, не отвечать ни за что). "Я буду готовить партию к выборам 2020 года. Нам нужны еще две-три партии, как СДПК. Со своей идеологией. В данной ситуации СДПК должна взять на себя ответственность, чтобы страна развивалась демократическим путем", - заявил он.



"Я возвращаюсь в политику, чтобы не вернулись темные времена", - подытожил свою речь Алмазбек Атамбаев.



Рина Приживойт: "Кто ж такого ангела расстреляет?"



Рина Приживойт, известная журналистка, одно время занимавшая должность полномочного представителя Кыргызстана в ОБСЕ, в интервью "Фергане" поделилась своими впечатлениями о прошедшем съезде.



- Итак, состоялся 17 съезд СДПК. Журналистов не пустили - мол, тесно в отеле. Из ответов Атамбаева на пресс-конференции по окончании съезда стало ясно, что не напрасно двери от прессы закрыли, много там было сказано того, чего народу знать не стоит. Что было за закрытыми дверями, мы все равно узнаем, наши люди не смогут утаить, кто-нибудь да расскажет.



По мнению Рины Негматовны, политологи разберут по косточкам его ответы на весьма мягкие вопросы журналистов. Но сейчас, по словам Приживойт, Атамбаев повел себя на пресс-конференции некрасиво и непорядочно.



- Публично неоднократно унизил "друга" - президента Жээнбекова. Назвал "дымовой завесой" его выступление на Совбезе, заявил, что аппарат подменил национальную стратегию президенту, в которой нет "Таза коом" (Программа цифровой трансформации Кыргызстана. - Прим. "Ферганы"). Ясно дал понять, что президент не читает тексты, которые ему готовят в аппарате. По-моему, это неправда, Жээнбеков не мальчик в политике, не мог он просто озвучить то, с чем не согласен. Атамбаев сознался, что, разумеется, с позиции "старшего друга" вынужден говорить ему неприятные, жесткие вещи. Сказал, что неприятно, но придется вернуться в политику. Обещает и далее помогать президенту, с оговоркой - если тот попросит. Назвал журналистов клеветниками, написавшими, что в рухнувшем "Боинге" было имущество Атамбаевых. И что если бы журналисты осознали и раскаялись, то не было бы многомиллионных исков. А раз не осознают, нужно наказывать только деньгами. Хотя деньги Атамбаеву не нужны, он человек богатый. Заявил, что если он в чем-то виноват, готов ответить: "Хоть расстреляйте!" Ну кто же такого ангела расстреляет? Ведь он сегодня даже "вонючками" никого не обозвал.



Ырысбек Омурзаков: "Жээнбеков будет вести свою политику"



Журналист Ырысбек Омурзаков, известный своими разоблачительными материалами в госорганах, отметил, что в свое время Атамбаев сделал ставку на Жээнбекова и был уверен, что будет им руководить так, как ему будет выгодно. Но вышло иначе - Жээнбков решил проявить самостоятельность. Омурзаков отметил, что на съезде открылись противоречия между экс-президентом и действующим главой государства.



- Атамбаев заявил, что депутат парламента Асылбек Жээнбеков, брат президента, должен уйти со своей должности, чтобы не было слухов. В этом чувствуется, что Атамбаев побаивается брата президента и осознает, что грамотного, прямолинейного и смелого политика Асылбека Жээнбекова необходимо нейтрализовать. Съезд СДПК показал, что Сооронбай Жээнбеков не собирается идти на поводу у самовлюбленного любителя горячих слов. Жээнбеков будет вести свою политику не во имя определенного Атамбаевым круга лиц, а во благо народа. Думаю, в скором времени следует ждать более решительных действий от президента, а для этого он должен сменить всех руководителей силовых структур, которые верны Атамбаеву.



Аликбек Джекшенкулов: "Начался процесс саморазрушения СДПК"



Бывший министр иностранных дел, а ныне общественный деятель Аликбек Джекшенкулов так прокомментировал прошедший съезд:



"Сегодня можно с большой уверенностью сказать, что произошел явный раскол партии СДПК.



Во-первых, сложно назвать собрание сторонников Атамбаева съездом. В уставе любой партии оговорен порядок избрания делегатов съезда. Они избираются первичными партийными организациями, а не лидерами партии. По информации СМИ, организаторы сами утверждали список делегатов так называемого съезда. Кого хотели - вычеркивали или включали. Это грубейшее нарушение устава партии, что ставит под сомнение легитимность избрания Алмазбека Атамбаева лидером СДПК.



Полагаю, что начался процесс саморазрушения СДПК.



Во-вторых, произошел раскол на межличностном уровне. Алмазбек Атамбаев явно нервничает и как всегда эмоционален, поэтому допускает серьезные политические просчеты. Рушится вся политическая конструкция, которую он создавал в последние годы.



Стремление его контролировать законно избранного президента и влиять на государственную политику провалилось.



В - третьих, Алмазбек Атамбаев, чувствуя, что из-под ног уходят точки опоры, стремится обвинить всех и вся во всех грехах, выгораживая себя и свое окружение.



Мы это слышали уже много раз, на этот раз не пройдет, люди уже начали разбираться - кто есть кто.



И последнее. Если Алмазбек Атамбаев будет продолжать в том же духе, то окончательно потеряет все: партию, влияние на общество и на политическую элиту. В конце концов, ответит за сотворенные деяния.



Кыргызское общество на горьком опыте научилось различать истинное лицо политиков. Сегодня нам, как никогда, необходимы единство и стабильность для продвижения страны к лучшему будущему".



Улугбек Бабакулов

02.04.2018 Источник - fergananews.com

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