Рахмон I и Рахмон II вместе вырыли ямку на проспекте Рудаки в центре Душанбе. Крекс, пекс, фекс...

00:14 04.04.2018 Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали, накануне, 2 апреля во второй половине дня ознакомились с ходом возведения бульвара по столичному проспекту Рудаки.



Как сообщает пресс-служба главы государства, на возведение бульвара выделено 3 га в районе городской резиденции правительства Таджикистана. Заказчиком работ выступает ГУП "Таджикские железные дороги", подрядчиком ООО "Озоди и компания".



Возведение бульвара было начато в ноябре прошлого года, постоянными рабочими местами на объекте обеспечено порядка 200 местных жителей.



К настоящему моменту часть бульвара уже озеленено, здесь планируется возведение фонтанов, детских площадок, летнего кафе и др. Источник - CA-NEWS

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