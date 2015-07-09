 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырГКНБ задержан замглавы Налоговой службы Кумашов
00:13 04.04.2018

ГКНБ задержал заместителя главы Налоговой службы Кубанычбека Кумашова -

Продолжение: Кубанычбек Кумашов освобожден от должности зампредседателя Государственной налоговой службы Предыстория: Видео - Обыск ГКНБ в Таможне и Налоговой, где выявлен незаконный вывод 217 млн сомов

В Кыргызстане 2 апреля задержали заместителя главы Государственной налоговой службы Кубанычбека Кумашова. Об этом Tazabek сообщили в ГКНБ.

В рамках уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета республики НДС в пользу ОсОО "Интеррустрейд" и "ОсОО "Полларис" по подозрению в коррупции задержан заместитель председателя ГНС К.Кумашов и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Уволены 5 налоговиков, ранее задержанных ГКНБ по обвинению в незаконном выводе 217 млн сомов
Ранее сообщалось, что ГКНБ 6 и 7 марта 2018 года задержал сотрудников Налоговой и компаний "Полларис" и "Интеррустрейд", обвиняемых в незаконном выводе 217 млн сомов.

Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Также он входил в состав Комиссии по возмещению и возврату налога на добавленную стоимость (НДС), которая по данным Генпрокуратуры, принимала незаконные, а также идущие в разрез государственным интересам, решения о возврате НДС отдельным частным компаниям. В результате стране нанесен ущерб в более 800 млн сомов.

Резюме:

Дата рождения: 3 мая 1976

Возраст: 42 года

Место рождения: с.Масы Ноокенский район Жалал-Абадская область

Национальность: кыргыз

Знание языков: кыргызский, русский

Образование:

Окончил Жалал-Абадский коммерческий институт, бухгалтерский учет и аудит.

Трудовая деятельность:

1997-1999 гг. - ГНИ по Базар-Коргонскому району, инспектор.

1999-2009 гг. - ГНИ по Базар-Коргонскому району, начальник отдела.

2009-2010 гг. - УККН, главный инспектор.

2010-2011 гг. - УГНС по г.Бишкек, заместитель начальника.

2011-2013 гг. - УГНС по Аламудунскому району, заместитель начальника.

Январь - февраль 2013 г. - Жогорку кенеш КР, консультант депутата.

Февраль - июнь 2013 г. - ГНС при ПКР, начальник отдела.

Июнь - декабрь 2013 г. - УГНС по Октябрьскому району, начальник управления.

13 декабря 2013 г. - ГНС при ПКР, заместитель председателя.

Дополнительная информация:

Советник налоговой службы 1 ранга.

Справка Tazabek:

По данным Минюста, руководителем Бишкекского филиала ОсОО "Полларис" является Мэлсов Арстанбек Азизбекович, учредителем выступает ОсОО "Полларис". Регистрация: 08.10.2015.

Руководителем Бишкекского филиала ОсОО "ИНТЕРРУСТРЕЙД" является Азизбеков Баязит Азизбекович, учредителем выступает ОсОО "ИНТЕРРУСТРЕЙД". Регистрация: 09.07.2015.
Данных об ОсОО "Полларис" и "ИНТЕРРУСТРЕЙД" в Минюсте КР нет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tazabek
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