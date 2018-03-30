|Казахстану не терпится прибрать к рукам Байконур, - "САМ"
00:12 04.04.2018
Казахстану пора наконец-то всерьез заняться Байконуром
C обретением суверенитета перед Казахстаном открылось много новых перспектив, одной из которых является возможность войти в клуб космических держав. Однако в силу ряда причин объективного и субъективного свойства этот процесс несколько затянулся. Вместе с тем в последнее время на этом направлении наметились некоторые позитивные подвижки. О перспективах Казахстана через призму космодрома Байконур рассуждает известный отечественный эксперт, главный редактор журнала "Космические исследования и технологии" Нурлан Аселкан.
На космодроме в ближайшее время должны произойти большие и важные события. Они повлияют и на развитие собственно казахстанской космической отрасли, однако их значение этим не ограничится. Байконур для Казахстана всегда был "окном" в большой мир, поскольку здесь осуществлялись проекты, имеющие глобальный характер. Несмотря на экономические кризисы и другие неурядицы, он никогда не прекращал свою деятельность, обеспечивая реализацию международных и федеральных программ, от коммерции до обороны. Но в последние годы наметилась тенденция к сокращению количества пусков, участились аварии, что стало поводом для обоснованной критики в адрес оператора космодрома – "Роскосмоса". Общественность уже успела привыкнуть к неудачам, особенно на фоне феерических успехов Илона Маска и бурно развивающейся китайской космической программы.
Сегодня становится очевидным: чтобы переломить неблагоприятные тенденции, нужны новые, нетрадиционные решения. В этой связи в профессиональной среде обсуждается много сценариев – от полностью негативных до необоснованно оптимистичных. Позволим и себе немного порассуждать на эту важную и принципиальную для будущего нашей страны тему.
Маневры "Роскосмоса"
До последнего времени Казахстан являлся, по сути, пассивным получателем от РФ арендной платы за использование космодрома, а наше присутствие на нем нигде не просматривалось. Разве что во время проводов космонавтов на МКС фигурировал казахстанский стяг, который по традиции поднимал дублирующий экипаж.
В декабре 2004 года между РФ и РК было подписано межправительственное соглашение о создании космического ракетного комплекса "Байтерек". В соответствии с ним предусматривалось создать современный носитель на нетоксичных компонентах топлива, способный заменить рабочую "лошадку" космодрома – носитель "Протон-М". Однако прошло уже более 13 лет, а ракета так и не появилась. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Разрабатывалась техническая документация, подбиралось место для строительства стартового комплекса. За это время в качестве головного носителя перебывало несколько ракет – "Ангара", "Зенит", легкий носитель российской разработки, теперь на очереди "Союз-5". Вменять все эти колебания в вину совместному предприятию "Байтерек" нет смысла, поскольку оно невольно оказалось заложником технической политики "Роскосмоса", а самостоятельной программы создания отечественного носителя в Казахстане никогда не существовало.
Мы не знаем проблемы российского космоса изнутри, но то, что принято решение вернуть многие программы на Байконур и, в частности, реанимировать "Байтерек" путем создания нового носителя "Союз-5", говорит о том, что отрасль находится в отчаянном положении. Космодром "Восточный" пока ничего, кроме двух пусков и эпической истории с присвоением выделенных на его строительство средств, не дал. "Ангара", на которую возлагали столько надежд, нуждается в переделке. А рынок пусковых услуг вследствие участившихся аварий, по сути, потерян. Но, советники подсказали руководству России, что альтернативы Байконуру на сегодняшний день нет. С оживлением проекта "Байтерек" стал решаться главный вопрос – вывод из аренды и передача Казахстану объектов "правого фланга" космодрома как составной части комплекса "Зенит-М". Это, по сути, отдельный маленький космодром со стартовым и техническим комплексами, средствами транспортировки ракеты и обеспечивающей инфраструктурой. С 1 июня 2018 года все это хозяйство перейдет под юрисдикцию Казахстана, что, образно говоря, равносильно выигрышу рядовым гражданином миллиона по копеечному лотерейному билету.
Как распорядиться всем этим добром?
Формально ответ дан в "Дорожной карте по реализации проекта "Байтерек" на 2017-2022 гг." – на базе имеющегося потенциала будет создан новый стартовый комплекс для перспективной ракеты "Союз-5". Российские коллеги заявили об ускорении работ по созданию нового носителя, и потому сроки первого его пуска были сдвинуты с 2025 года на 2022-й. Объявлено также о том, что он заменит украинский "Зенит" на плавучем космодроме "Морской старт", который был приобретен группой компаний S-7.
Однако, как это бывало уже не раз, все пошло по накатанному сценарию – весь 2017 год казахстанские специалисты прождали от российской стороны исходных данных по ракете, но их нет до сих пор. Пошли нехорошие слухи о том, что эскизный проект "Союза-5" получил отрицательные отзывы на предзащите в головном институте "Роскосмоса" – ЦНИИМАШе. Масла в огонь подлил Сергей Сопов, руководитель S-7 Space Transportations, который заявил, что разрабатываемый "Союз-5" – это "потолстевшая" версия летающего на сегодняшний день носителя "Зенит" с неприемлемыми для их компании ценовыми показателями. А на днях пришло сообщение, что проект "Союз-5" отправлен на доработку до конца текущего года.
Как говорят в таких случаях конструкторы, проект "не завязался". Стало ясно, что ни о каком быстром результате для "Байтерека" говорить не приходится. Когда мы увидим что-то конкретное от российских разработчиков, тоже непонятно.
По соглашению, казахстанская сторона должна в ближайшие годы произвести доработку объектов "правого фланга" для "Союза-5" на сумму ориентировочно в 314 миллионов долларов. Теперь, похоже, с этим спешить не следует. Между тем на "Союз-5" рассчитывает не только Казахстан, но и упомянутая S-7 Space Transportations. При этом следует понимать, что коммерсанты, в отличие от госструктур, не могут ждать неизвестно чего и бесконечно долго. Несмотря на понятные политические препоны и даже недовольство ряда влиятельных структур, S-7 Space Transportations заказала украинской стороне изготовление 12 носителей и обнародовало график их пусков с морской платформы до 2023 года. Добавлю, что первый пуск "Зенита" с новым коммерческим оператором состоялся в конце декабря 2017-го с космодрома Байконур. А следующий пуск намечен на осень текущего года.
Варианты развития событий
Но, возможно, это тот самый случай, когда нет худа без добра, и из того, что "Союз-5" начал испытывать трудности, еще не родившись, мы бы могли извлечь выгоду? Объекты "правого фланга" станут казахстанскими вне зависимости от сроков разработки ракеты, а использовать их можно уже сегодня, например, для пусков того же "Зенита". Но речь не только об этом. Перед нами открывается возможность резко увеличить эффективность, одновременно обеспечив сокращение бюджетных расходов на реализацию весьма дорогостоящих космических программ.
Мы могли бы инициировать процесс передачи объектов "правого фланга" отечественному инвестору, который бы приватизировал их. Этому будет способствовать готовность и стартового, и технического комплексов к работе буквально в немедленном режиме, так как необходимость обновления и модернизации не дошла еще до критической величины. Приватизация объектов инвестором устранит излишний бюрократизм, медлительность и сверхзатратность, обычно присущие государственным ведомствам. Главное для "Байтерека" как отечественного ракетного проекта – это то, что в "частном статусе" он будет интересен (и договороспособен) для мировых запускающих компаний, без которых мы можем оказаться в ваку уме, располагая стартовым комплексом и не имея возможности правильно им распорядиться. Немаловажен и тот факт, что бюджет не будет нести расходы на содержание объектов космодрома.
При таком сценарии не исключен и приход внешних инвесторов для реализации новых проектов на базе "правого фланга". Не секрет, что уже сегодня есть желающие запускать спутники с Байконура ракетой-носителем "Зенит", и есть серьезные основания считать, что частная компания справится с этой работой лучше, чем квазигосударственная структура. Сегодня на "правом фланге" космодрома востребованы "Зениты", а завтра будут и "Зениты", и "Союз-5". Само собой разумеется, что на этом пути не надо создавать себе оппонентов, а потому необходимо широко привлекать к работам на комплексе наших российских коллег из ЦЭНКИ и других организаций. "Правый фланг" способен уже в самом ближайшем будущем приносить доходы.
Конечно, до недавнего времени такой сценарий казался абсолютной ересью. Однако развитие частной космонавтики, ее успехи делают невозможное возможным. В той же России уже появилась группа фирм и организаций, создающих ракетно-космическую технику на свои деньги (в рамках кластера "Сколково", Национальной технологической инициативы и ряда других проектов). При этом всеобщему осуждению подверглись нормативы и практика госструктур-регуляторов космической деятельности – они, по мнению авторитетного эксперта Вадима Лукашевича, напоминают распорядок в концлагере. Космическая общественность продолжает обсуждать недавний инцидент, в результате которого частный стартап "Даурия аэроспейс" лишился группы спутников из-за нештатной работы двигателей разгонного блока "Фрегат". Конфликт малой фирмы с могучим "Роскосмосом", похоже, завершился по предсказуемому сценарию.
Иначе говоря, еще один плюс приватизации "правого фланга" заключается в том, что она откроет дорогу другим аналогичным начинаниям, будет способствовать активному взаимодействию с работающими на космодроме государственными ведомствами обеих стран.
Процесс уже пошел
В июне 2017 года российский стартап "КосмоКурс" объявил о том, что ему предложены две площадки на Байконуре для разрабатываемого им суборбитального корабля.
"Наши специалисты изучили и оценили готовность инфраструктуры Байконура для совершения суборбитальных туристических полетов. Мы осмотрели два равнинных места, которые были предложены нам "Роскосмосом" и которые отвечают нашим техническим параметрам", – сказал глава компании Павел Пушкин.
"КосмоКурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих полетов туристов на околоземную орбиту. Предполагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит пятнадцатиминутный полет на высоту 180-220 км, проведя в режиме невесомости пять-шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит порядка 200-250 тысяч долларов.
Совсем недавно, 21 марта, на Байконуре состоялись переговоры между руководителями аэрокосмических ведомств Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Предметом их обсуждения стали варианты реализации проектов на базе инфраструктуры космодрома.
По неофициальной информации, в центре внимания оказался предложенный компанией "Главкосмос" (дочерняя фирма "Роскосмоса") проект коммерциализации знаменитого "Гагаринского старта" – места, откуда стартовали первый спутник и первый космонавт Земли. Речь идет о его модернизации с целью обеспечения пусков носителей среднего класса "Союз-2". Инвестор – арабские банки; владелец старта – Казахстан; оператор и поставщик носителя – "Главкосмос". Эксперты оценивают проект как достаточно реалистичный. Со своей стороны отмечу, что он может послужить нам подстраховкой, если собственно "Байтерек" застынет на долгие годы в ожидании ракеты-носителя "Союза-5". Но главное заключается в том, что процесс коммерциализации и прихода на космодром третьих стран уже начался.
Как это может работать?..
Вообще, Байконур со своим экстерриториальным статусом представляет собой уникальную возможность помножить два минуса – консерватизм российских и казахстанских космических ведомств, чтобы получить в итоге плюс. Необходимость "уживаться" плюс потребность во взаимодействии с приходящими частными структурами повлекут за собой разработку процедур работ и формулирование новых, не отягощенных традициями руководящих документов. Это самая большая головная боль для всех новых "частников", ведь существующие отраслевые нормативы и требования реально тормозят рабочие процессы.
Причем здесь не надо изобретать велосипед, а просто нужно идти по пути NASA, которое еще в начале "нулевых" годов выработало для частных компаний упрощенный перечень правил и процедур разработки и производства космической техники. Он и лег в основу сегодняшних успехов SpaceX, Blue Origin, Orbital ATK и других ныне известных фирм. В нашем случае это может быть "Временный регламент", регулирующий вопросы производственной и эксплуатационной деятельности частников на Байконуре. Его создание – насущная задача всех структур космодрома, представителей которых необходимо как можно быстрее усадить за "круглый стол".
Еще один плюс Байконура – это то, что его отдельные, разбросанные площадки позволяют частным структурам и государственным операторам при необходимости работать изолированно, не мешая друг другу. Соответственно и правовой режим, и иные условия их работы могут разниться. У нас перед глазами есть пример Астаны, где создается Международный финансовый центр с элементами экстерриториальности, с использованием британского права. Аналогичный механизм применим и на Байконуре, с использованием в том числе безвизового режима для участников работ на космодроме.
Новые "частники", столкнутся с серьезными проблемами в плане получения финансовых ресурсов, особенно на начальном этапе. Космодром, его "совет" могут использовать форму выдачи материальных грантов: земельных участков, зданий, объектов, частотного ресурса и иных активов.
Кроме собственно космических, есть значительное количество частных компаний, которые применяют беспилотники, создают навигационные сервисы, используют данные дистанционного зондирования Земли. Их потенциал тоже должен быть активно задействован в процессе коммерциализации космодрома.
Особо выделю два проекта. Помимо вышеперечисленных льгот, они нуждаются также в прямом финансировании.
Первый. Существует огромная потребность в модернизации сегодняшних носителей, создании новых, в направлении резкого сокращения площади районов падения, а в перспективе их полной ликвидации. Первые ступени новых носителей должны либо точечно падать в локальный район, либо иметь возможность возврата в район старта, на полигон для последующей утилизации. Это тот стартап, та опция, в которой должны быть заинтересованы все стороны. Ведь реализация такого проекта, помимо экономии средств и обеспечения экологической безопасности, позволит сформировать благоприятное общественное мнение по отношению к пусковой деятельности.
Второй. Давно назрела необходимость в создании сверхлегкого носителя для вывода на орбиту по низкой цене микро– и наноспутников, основных объектов делового интереса малых космических фирм. Такому проекту необходимо создать режим наибольшего благоприятствования. А первым условием для победителя конкурса должно быть требование, чтобы максимальное число звеньев производства было завязано непосредственно на сам космодром. Создание сверхлегкого носителя является относительно малозатратным и позволит отработать на практике межгосударственно-частное партнерство в венчурных проектах Байконура.
Сегодня мир переживает бум рождения молодых, инициативных космических фирм. Новые ракеты с микроспутниками стартуют с территорий Северной Америки, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Самое время предложить пионерам "частного космоса" по всему миру надежный, проверенный временем и практикой космодром со славной историей и, надеюсь, прекрасным будущим.
Подготовил Кенже Татиля
30.3.18