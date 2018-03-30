Казахстану не терпится прибрать к рукам Байконур, - "САМ"

00:12 04.04.2018 Казахстану пора наконец-то всерьез заняться Байконуром



C обретением суверенитета перед Казахстаном открылось много новых перспектив, одной из которых является возможность войти в клуб космических держав. Однако в силу ряда причин объективного и субъективного свойства этот процесс несколько затянулся. Вместе с тем в последнее время на этом направлении наметились некоторые позитивные подвижки. О перспективах Казахстана через призму космодрома Байконур рассуждает известный отечественный эксперт, главный редактор журнала "Космические исследования и технологии" Нурлан Аселкан.



На космодроме в бли­жайшее время должны произойти большие и важные события. Они повлияют и на развитие собственно казахстанской космической отрасли, од­нако их значение этим не ограничится. Байконур для Казахстана всегда был "окном" в большой мир, поскольку здесь осущест­влялись проекты, имею­щие глобальный характер. Несмотря на экономиче­ские кризисы и другие неурядицы, он никогда не прекращал свою деятель­ность, обеспечивая реа­лизацию международных и федеральных программ, от коммерции до оборо­ны. Но в последние годы наметилась тенденция к сокращению количества пусков, участились ава­рии, что стало поводом для обоснованной кри­тики в адрес оператора космодрома – "Роскос­моса". Общественность уже успела привыкнуть к неудачам, особенно на фоне феерических успе­хов Илона Маска и бурно развивающейся китай­ской космической про­граммы.



Сегодня становится очевидным: чтобы пере­ломить неблагоприятные тенденции, нужны новые, нетрадиционные решения. В этой связи в профессио­нальной среде обсуждает­ся много сценариев – от полностью негативных до необоснованно оптими­стичных. Позволим и себе немного порассуждать на эту важную и принци­пиальную для будущего нашей страны тему.



Маневры "Роскосмоса"



До последнего време­ни Казахстан являлся, по сути, пассивным полу­чателем от РФ арендной платы за использование космодрома, а наше при­сутствие на нем нигде не просматривалось. Разве что во время проводов космонавтов на МКС фи­гурировал казахстанский стяг, который по традиции поднимал дублирующий экипаж.



В декабре 2004 года между РФ и РК было подписано межправи­тельственное соглашение о создании космическо­го ракетного комплекса "Байтерек". В соответ­ствии с ним предусма­тривалось создать со­временный носитель на нетоксичных компонен­тах топлива, способный заменить рабочую "ло­шадку" космодрома – но­ситель "Протон-­М". Од­нако прошло уже более 13 лет, а ракета так и не по­явилась. Нельзя сказать, что ничего не делалось. Разрабатывалась техни­ческая документация, подбиралось место для строительства стартового комплекса. За это вре­мя в качестве головного носителя перебывало не­сколько ракет – "Ангара", "Зенит", легкий носитель российской разработки, теперь на очереди "Союз­-5". Вменять все эти коле­бания в вину совместному предприятию "Байтерек" нет смысла, поскольку оно невольно оказалось заложником технической политики "Роскосмо­са", а самостоятельной программы создания от­ечественного носителя в Казахстане никогда не существовало.



Мы не знаем проблемы российского космоса из­нутри, но то, что принято решение вернуть многие программы на Байконур и, в частности, реаними­ровать "Байтерек" путем создания нового носителя "Союз­-5", говорит о том, что отрасль находится в отчаянном положении. Космодром "Восточный" пока ничего, кроме двух пусков и эпической исто­рии с присвоением вы­деленных на его строи­тельство средств, не дал. "Ангара", на которую воз­лагали столько надежд, нуждается в переделке. А рынок пусковых услуг вследствие участившихся аварий, по сути, потерян. Но, советники подсказали руководству России, что альтернативы Байконуру на сегодняшний день нет. С оживлением проекта "Байтерек" стал решаться главный вопрос – вывод из аренды и передача Ка­захстану объектов "пра­вого фланга" космодро­ма как составной части комплекса "Зенит-­М". Это, по сути, отдельный маленький космодром со стартовым и техническим комплексами, средствами транспортировки раке­ты и обеспечивающей инфраструктурой. С 1 июня 2018 года все это хозяйство перейдет под юрисдикцию Казахста­на, что, образно говоря, равносильно выигрышу рядовым гражданином миллиона по копеечному лотерейному билету.



Как распорядиться всем этим добром?



Формально ответ дан в "Дорожной карте по реализации проекта "Байтерек" на 2017­-2022 гг." – на базе имеюще­гося потенциала будет создан новый стартовый комплекс для перспек­тивной ракеты "Союз-­5". Российские коллеги заявили об ускорении работ по созданию нового носителя, и потому сроки первого его пуска были сдвинуты с 2025 года на 2022-­й. Объявлено так­же о том, что он заменит украинский "Зенит" на плавучем космодроме "Морской старт", ко­торый был приобретен группой компаний S­-7.



Однако, как это быва­ло уже не раз, все пошло по накатанному сценарию – весь 2017 год казах­станские специалисты прождали от российской стороны исходных данных по ракете, но их нет до сих пор. Пошли нехорошие слухи о том, что эскиз­ный проект "Союза-­5" получил отрицательные отзывы на предзащите в головном институте "Роскосмоса" – ЦНИ­ИМАШе. Масла в огонь подлил Сергей Сопов, руководитель S­-7 Space Transportations, который заявил, что разрабатыва­емый "Союз­-5" – это "по­толстевшая" версия ле­тающего на сегодняшний день носителя "Зенит" с неприемлемыми для их компании ценовыми показателями. А на днях пришло сообщение, что проект "Союз­-5" отправ­лен на доработку до конца текущего года.



Как говорят в таких случаях конструкторы, проект "не завязался". Стало ясно, что ни о каком быстром результате для "Байтерека" говорить не приходится. Когда мы увидим что-­то конкретное от российских разработ­чиков, тоже непонятно.



По соглашению, казах­станская сторона должна в ближайшие годы про­извести доработку объек­тов "правого фланга" для "Союза­-5" на сумму ори­ентировочно в 314 мил­лионов долларов. Теперь, похоже, с этим спешить не следует. Между тем на "Союз­-5" рассчитывает не только Казахстан, но и упомянутая S­-7 Space Transportations. При этом следует понимать, что коммерсанты, в отличие от госструктур, не могут ждать неизвестно чего и бесконечно долго. Не­смотря на понятные по­литические препоны и даже недовольство ряда влиятельных структур, S-­7 Space Transportations заказала украинской сто­роне изготовление 12 носителей и обнародо­вало график их пусков с морской платформы до 2023 года. Добавлю, что первый пуск "Зенита" с новым коммерческим оператором состоялся в конце декабря 2017-­го с космодрома Байконур. А следующий пуск намечен на осень текущего года.



Варианты развития событий



Но, возможно, это тот самый случай, когда нет худа без добра, и из того, что "Союз-­5" начал испы­тывать трудности, еще не родившись, мы бы могли извлечь выгоду? Объ­екты "правого фланга" станут казахстанскими вне зависимости от сроков разработки ракеты, а ис­пользовать их можно уже сегодня, например, для пусков того же "Зенита". Но речь не только об этом. Перед нами открывается возможность резко уве­личить эффективность, одновременно обеспечив сокращение бюджетных расходов на реализацию весьма дорогостоящих космических программ.



Мы могли бы иници­ировать процесс передачи объектов "правого фланга" отечественному инвестору, который бы приватизировал их. Это­му будет способствовать готовность и стартового, и технического комплек­сов к работе буквально в немедленном режиме, так как необходимость обнов­ления и модернизации не дошла еще до критической величины. Приватиза­ция объектов инвестором устранит излишний бю­рократизм, медлитель­ность и сверхзатратность, обычно присущие госу­дарственным ведомствам. Главное для "Байтерека" как отечественного ра­кетного проекта – это то, что в "частном статусе" он будет интересен (и договороспособен) для мировых запускающих компаний, без которых мы можем оказаться в ваку уме, располагая стар­товым комплексом и не имея возможности пра­вильно им распорядиться. Немаловажен и тот факт, что бюджет не будет нести расходы на содержание объектов космодрома.



При таком сценарии не исключен и приход внеш­них инвесторов для реа­лизации новых проектов на базе "правого фланга". Не секрет, что уже сегодня есть желающие запускать спутники с Байконура ра­кетой­-носителем "Зенит", и есть серьезные осно­вания считать, что част­ная компания справится с этой работой лучше, чем квазигосударствен­ная структура. Сегодня на "правом фланге" кос­модрома востребованы "Зениты", а завтра будут и "Зениты", и "Союз-­5". Само собой разумеется, что на этом пути не надо создавать себе оппонен­тов, а потому необходи­мо широко привлекать к работам на комплексе наших российских кол­лег из ЦЭНКИ и других организаций. "Правый фланг" способен уже в самом ближайшем будущем приносить доходы.



Конечно, до недавне­го времени такой сцена­рий казался абсолютной ересью. Однако развитие частной космонавтики, ее успехи делают невоз­можное возможным. В той же России уже появилась группа фирм и организа­ций, создающих ракетно-­космическую технику на свои деньги (в рамках кла­стера "Сколково", Нацио­нальной технологической инициативы и ряда дру­гих проектов). При этом всеобщему осуждению подверглись нормативы и практика госструктур-­регуляторов космической деятельности – они, по мнению авторитетного эксперта Вадима Лука­шевича, напоминают рас­порядок в концлагере. Космическая обществен­ность продолжает обсуж­дать недавний инцидент, в результате которого частный стартап "Дау­рия аэроспейс" лишился группы спутников из­-за нештатной работы дви­гателей разгонного бло­ка "Фрегат". Конфликт малой фирмы с могучим "Роскосмосом", похоже, завершился по предска­зуемому сценарию.



Иначе говоря, еще один плюс приватизации "правого фланга" заклю­чается в том, что она от­кроет дорогу другим ана­логичным начинаниям, будет способствовать ак­тивному взаимодействию с работающими на космо­дроме государственными ведомствами обеих стран.



Процесс уже пошел



В июне 2017 года рос­сийский стартап "Кос­моКурс" объявил о том, что ему предложены две площадки на Байконуре для разрабатываемого им суборбитального корабля.



"Наши специалисты изу­чили и оценили готов­ность инфраструктуры Байконура для соверше­ния суборбитальных ту­ристических полетов. Мы осмотрели два равнинных места, которые были пред­ложены нам "Роскосмо­сом" и которые отвечают нашим техническим па­раметрам", – сказал глава компании Павел Пушкин.



"КосмоКурс" разра­батывает многоразовый комплекс для суборби­тальных коммерческих полетов туристов на око­лоземную орбиту. Пред­полагается, что экипаж из шести человек и одного инструктора совершит пятнадцатиминутный по­лет на высоту 180­-220 км, проведя в режиме невесо­мости пять­-шесть минут. Стоимость одного билета, как ожидается, составит порядка 200-­250 тысяч долларов.



Совсем недавно, 21 марта, на Байконуре со­стоялись переговоры меж­ду руководителями аэро­космических ведомств Казахстана, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Предметом их обсуждения стали вари­анты реализации проектов на базе инфраструктуры космодрома.



По неофи­циальной информации, в центре внимания оказался предложенный компанией "Главкосмос" (дочерняя фирма "Роскосмоса") проект коммерциализа­ции знаменитого "Гага­ринского старта" – места, откуда стартовали первый спутник и первый космо­навт Земли. Речь идет о его модернизации с целью обеспечения пусков но­сителей среднего класса "Союз-­2". Инвестор – арабские банки; владелец старта – Казахстан; опера­тор и поставщик носителя – "Главкосмос". Экспер­ты оценивают проект как достаточно реалистичный. Со своей стороны отмечу, что он может послужить нам подстраховкой, если собственно "Байтерек" застынет на долгие годы в ожидании ракеты-­но­сителя "Союза-­5". Но главное заключается в том, что процесс коммер­циализации и прихода на космодром третьих стран уже начался.



Как это может работать?..



Вообще, Байконур со своим экстерриториаль­ным статусом представ­ляет собой уникальную возможность помножить два минуса – консерва­тизм российских и казах­станских космических ведомств, чтобы получить в итоге плюс. Необходи­мость "уживаться" плюс потребность во взаимо­действии с приходящими частными структурами повлекут за собой раз­работку процедур работ и формулирование но­вых, не отягощенных тра­дициями руководящих документов. Это самая большая головная боль для всех новых "частни­ков", ведь существующие отраслевые нормативы и требования реально тор­мозят рабочие процессы.



Причем здесь не надо изобретать велосипед, а просто нужно идти по пути NASA, которое еще в начале "нулевых" годов выработало для частных компаний упрощенный перечень правил и про­цедур разработки и про­изводства космической техники. Он и лег в ос­нову сегодняшних успе­хов SpaceX, Blue Origin, Orbital ATK и других ныне известных фирм. В нашем случае это может быть "Временный регла­мент", регулирующий во­просы производственной и эксплуатационной де­ятельности частников на Байконуре. Его создание – насущная задача всех структур космодрома, представителей которых необходимо как можно быстрее усадить за "круг­лый стол".



Еще один плюс Бай­конура – это то, что его отдельные, разбросан­ные площадки позволяют частным структурам и государственным опера­торам при необходимости работать изолированно, не мешая друг другу. Со­ответственно и правовой режим, и иные условия их работы могут разнить­ся. У нас перед глазами есть пример Астаны, где создается Международ­ный финансовый центр с элементами экстеррито­риальности, с использова­нием британского права. Аналогичный механизм применим и на Байконуре, с использованием в том числе безвизового режима для участников работ на космодроме.



Новые "частники", столкнутся с серьезны­ми проблемами в плане получения финансовых ресурсов, особенно на на­чальном этапе. Космо­дром, его "совет" могут использовать форму выда­чи материальных грантов: земельных участков, зда­ний, объектов, частотного ресурса и иных активов.



Кроме собственно кос­мических, есть значитель­ное количество частных компаний, которые при­меняют беспилотники, создают навигационные сервисы, используют дан­ные дистанционного зон­дирования Земли. Их по­тенциал тоже должен быть активно задействован в процессе коммерциализа­ции космодрома.



Особо выделю два про­екта. Помимо вышепе­речисленных льгот, они нуждаются также в пря­мом финансировании.



Первый. Существует огромная потребность в модернизации сегодняш­них носителей, создании новых, в направлении рез­кого сокращения площади районов падения, а в пер­спективе их полной лик­видации. Первые ступени новых носителей должны либо точечно падать в локальный район, либо иметь возможность воз­врата в район старта, на полигон для последующей утилизации. Это тот стар­тап, та опция, в которой должны быть заинтере­сованы все стороны. Ведь реализация такого про­екта, помимо экономии средств и обеспечения экологической безопас­ности, позволит сфор­мировать благоприятное общественное мнение по отношению к пусковой деятельности.



Второй. Давно назрела необходимость в создании сверхлегкого носителя для вывода на орбиту по низкой цене микро– и на­носпутников, основных объектов делового инте­реса малых космических фирм. Такому проекту не­обходимо создать режим наибольшего благопри­ятствования. А первым условием для победителя конкурса должно быть требование, чтобы мак­симальное число звеньев производства было завя­зано непосредственно на сам космодром. Создание сверхлегкого носителя яв­ляется относительно ма­лозатратным и позволит отработать на практике межгосударственно-­част­ное партнерство в венчур­ных проектах Байконура.



Сегодня мир пережи­вает бум рождения моло­дых, инициативных кос­мических фирм. Новые ракеты с микроспутника­ми стартуют с территорий Северной Америки, Япо­нии, Австралии, Новой Зеландии. Самое время предложить пионерам "частного космоса" по всему миру надежный, проверенный временем и практикой космодром со славной историей и, надеюсь, прекрасным бу­дущим.



Подготовил Кенже Татиля

30.3.18 Источник - camonitor.kz

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