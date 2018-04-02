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Треугольник Кырвласти: Партия берет премьера под свою защиту, - М.Кыдыралиев
00:11 04.04.2018

31 марта произошло официальное возвращение Алмазбека Атамбаева в большую кыргызскую политику – в качестве лидера политической партии СДПК. То, что Атамбаев сказал в этот день, очень серьезно меняет расклад сил во властном треугольнике президент-экс-президент-премьер-министр.

Выступление Атамбаева на съезде проходило в закрытом режиме, так что его комментировать сложно. Но зато после съезда он провел пресс-конференцию для СМИ (включая и оппозиционные), и там высказал свою позицию довольно четко. Больше всего пресса ждала, что именно бывший президент, а ныне глава СДПК скажет по двум вопросам: его отношения с действующим президентом и его оценка работы премьер-министра. Оба вопроса не остались без ответа.

Поддержка главы правящей партии сегодня Сапару Исакову очень нужна. Впереди у сорокалетнего премьера, самого молодого в истории независимого Кыргызстана, отчет в парламенте и, что еще более важно, непростые и не всегда популярные реформы.

При этом против Исакова в последнее время ведется настоящая информационная война в социальных сетях (вплоть до того, что на днях некоторые блоггеры начали предрекать его отставку в ближайшие две недели).

В вину молодому премьеру ставят все, что угодно – от скандала с фирмой "Лигласс" до плохой подготовки к отопительному сезону, следствием чего стала авария на ТЭЦ Бишкека. При этом критиков не интересует, например, то обстоятельство, что контракт с "Лиглассом" подписало еще правительство Сооронбая Жээнбекова (а правительство Исакова его как раз расторгло, когда инвестор не смог в срок выполнить свои обязательства).

Атамбаев взял Сапара Исакова под свою защиту, назвал его своим учеником. Он также высказался против того, чтобы на премьера вешали всех собак. Выше уже говорилось о казусе с "Лигласс". Атамбаев же привел свой схожий пример. Он отметил: "Хорошо известно, что вся подготовка в осенне-зимнему периоду в энергетике завершается уже в сентябре. Сапар Исаков стал премьером 28 августа. То есть времени проконтролировать подготовку к ОЗП на этом объекте у него уже практически не было.

Вместе с тем, хочу напомнить, что помимо китайского кредита, на ремонт ТЭЦ правительством Жээнбекова выделялись из госбюджета в 2016 году – 280 миллионов и в 2017 году и 230 миллионов сомов. Интересно, насколько эффективно были потрачены эти деньги, если авария все-таки после этого случилась?

Но дело не только в этих частных, хотя и довольно показательных примерах. Главный вопрос в том, что, по мнению лидера СДПК, нынешнему премьеру необходимо дать время для того, чтобы по-настоящему проявить себя. Не так уж много – по мысли Алмазбека Атамбаева, хотя бы год, чтобы Сапар Исаков мог в полной мере раскрыть свой потенциал.

Надо сказать, что Атамбаев не идеализирует премьера. На пресс-конференции он заметил, что Исаков допускает ошибки, но при этом работает. В качестве примера таких ошибок – контракт с китайской "Хуавэй" по "умному городу", с которым, по словам экс-президента, "поторопились". Но при этом, как отметил Атамбаев, уже в апреле начнется осуществление этого проекта на новой основе.

Что эта позиция Атамбаева дает Сапару Исакову? Как уже отмечалось, у него впереди традиционный годовой отчет в Жогорку Кенеше. Атамбаев выступал не в личном качестве, а как глава партии, имеющей в парламенте самую большую фракцию. Понятно, что все депутаты, в том числе и социал-демократы, в любом случае будут задавать правительству острые вопросы. Но очень важно, чтобы вопросы и критика были конструктивными, не превратились в шельмование. По всей видимости, со стороны фракции СДПК Исаков теперь получит это конструктивное отношение. А учитывая, что фракция СДПК во многом задает тон в Жогорку Кенеше (являясь основой коалиции большинства), можно считать, что премьеру пройти отчет будет значительно легче.

Конечно, вопросов министрам из кабинета Исакова будет задано много (при назначении полгода назад его "допрашивали" девять часов, и теперь разговор явно будет долгим). При неплохих экономических показателях первого квартала 2018 года (особенно в части сбора налогов и таможенных пошлин), есть множество направлений, по которым можно работать активнее – начиная от обещанного сокращения госаппарата и повышения его эффективности до работы по привлечению инвестиций. Важно, чтобы правительству дали такую возможность, а не били по рукам.

И в этом плане выступление лидера крупнейшей парламентской партии для правительства оказывается как нельзя более кстати. Прямая поддержка одного из самых авторитетных политиков в Кыргызстане (если не самого авторитетного) позиции премьер-министра резко усиливает.

Марат Кыдыралиев
2.04.18

Источник - paruskg.info
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