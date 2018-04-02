В Узбекистане по поручению Мирзиеева за 45 дней заново отстроили самое чумазое кыргызское село Манас

00:05 04.04.2018 По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиеева село Манас Дустликского района республики за 45 дней изменили до неузнаваемости. Пресс-служба президента опубликовала видео состояния села до начала ремонта и после.



Еще в феврале 2018 года это был заброшенный кишлак с ветхими зданиями и утопающими в грязи дорогами.



"Больно, что наши люди живут в таких условиях. Я на примере Манаса хочу показать, какие работы и задачи стоят перед нами. Будет сложно, тяжело, мучительно…Но если мы не начнем с самого трудного села, то люди нам не поверят. Никогда не поверят", - говорил Мирзиеев около двух месяцев назад.



После этого дома и здания села начали сносить бульдозерами, построив на их месте двухэтажные многоквартирные дома. В Манасе появились современный садик, поликлиника, спортплощадка и даже наладили переработку кожи и шерсти.



"Я не зря начал программу "Благоустроенное село" с Манаса. Потому что здесь проживают благородные люди, трудолюбивое население", - рассказывает президент Узбекистана.



30 марта Шавкат Мирзиеев посетил отстроенное село. Он обратил внимание созданию агропромышленного комплекса и продовольственного кластера, клиники с лечебными процедурами на основе верблюжьего молока.



По данным пресс-службы, село Манас, наиболее удаленный от центра населенный пункт района, появился в 60-х годах прошлого века. Сегодня в нем проживает более 6,5 тысячи человек. СМИ пишут, что село населяют, в основном, этнические кыргызы. Источник - ca-news.org

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