Сыну полу-опального экс-главы узбекских спецслужб Иноятову-мл. запретили выезд из страны

00:04 04.04.2018 Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана внесли 43-летнего Шарифа Иноятова, сына отставного председателя службы безопасности Рустама Иноятова, и 40-летнего Бабура Парпиева, сына председателя налогового комитета Узбекистана Батыра Парпиева, в список лиц, которым запрещен выезд из страны.



Эту информацию "Озодлику" передал офицер Пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.



Как сообщил 2 апреля нашему репортеру чиновник, приближенный к руководству банка Orient Finans Bank, 30 марта председатель правления данного банка Бабур Парпиев по требованию офицера Пограничных войск СГБ был возвращен из аэропорта Ташкента при попытке покинуть страну. По словам собеседника, после этого Бабур Парпиев спокойно вернулся домой и продолжил свою деятельность в банке.



Никаких других ограничений в отношении Парпиева сотрудники правоохранительных органов не применяли, утверждает он.



Информированный об этом случае один из сотрудников Министерства внутренних дел Узбекистана сообщил 2 апреля, что в отношении акционера предприятия по экспорту сухофруктов Uzgardens, предпринимателя Шарифа Иноятова и председателя правления банка Orient Finans Bank Бабура Парпиева в одно и тоже время "ввели ограничение на выезд из страны".



По словам чиновника, приближенного к Генпрокуратуре республики, после побега из страны Алишера Кадырова, сына экс-генпрокурора Рашида Кадырова, и попытки побега Абдурашида Мирзаева, сына бывшего первого заместителя прокурора города Ташкента Мирагалама Мирзаева, "правоохранительные органы были вынуждены принять меры в целях предотвращения возможных побегов из страны свидетелей по уголовному делу".



В пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана репортеру "Озодлика" сообщили, что не владеют информацией о том, что сыновьям Рустама Иноятова и Батыра Парпиева запрещенно выезжать за пределы страны. Источник - centralasian.org

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